УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13463 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
5 057 41
золото (147) ембарго (164) Блінкен (941)

Ембарго на золото позбавить Росію $19 мільярдів щороку, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блінкен

Запровадження заборони на імпорт російського золота, що є другою за обсягами статтею прибутків рф після енергоносіїв, позбавить кремль можливості отримувати $19 мільярдів на рік.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN, стенограму якого оприлюднив у неділю Держдепартамент, передає Цензор.НЕТ.

"Це (продажі золота – ред.) – другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв – близько 19 мільярдів доларів на рік", - зауважив держсекретар США.

Він підкреслив, що більшість цих обсягів припадає на країни G7. За словами Блінкена, відрізати рф від цієї частини доходів "важливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": G7 заборонить імпорт російського золота, - Байден

Держсекретар зазначив, що запроваджені безпрецедентні санкції та експортний контроль також мають великий вплив на росію.

"Попри те, що вона (РФ - ред.) отримує доходи від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати його технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна із цих сфер занепадатиме",- зауважив глава Держдепартаменту.

Він підкреслив, що за прогнозами, російська економіка має скоротитися на 8-15% наступного року. При цьому рубль утримується штучно великими витратами, що також виснажує економіку. Крім того, росію вже залишили тисячі компаній, і рівень життя росіян падає, сказав Блінкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і лідери G7 домовились заборонити імпорт золота з Росії, - CNN

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Европа платить росії по 1 млрд у ДЕНЬ!!! цф 19 на рік ніочом
показати весь коментар
26.06.2022 21:32
+7
нехай коплять золото на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:34
+5
нехай коплять золото на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на алмази і платину ?
показати весь коментар
26.06.2022 21:27 Відповісти
Непогано
показати весь коментар
26.06.2022 21:27 Відповісти
Санкції так чи іначе спрацюють. Для цього потрібний час,але похмілля Для кацапів буде жорстоке. Я також похудала на 29 кг не за день,а за 4 місяці. Ваша зброя супер,випускайте, розробляйте і визволяйте.
показати весь коментар
26.06.2022 21:28 Відповісти
ці $19 мільярдів мало що вирішують (тим більше, частину обмежень касапи обійдуть контрабасом). Давайте, навалюйте більше, більше, більше санкцій!
показати весь коментар
26.06.2022 21:28 Відповісти
нехай коплять золото на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:31 Відповісти
Европа платить росії по 1 млрд у ДЕНЬ!!! цф 19 на рік ніочом
показати весь коментар
26.06.2022 21:32 Відповісти
Так 100 млн или 1 миллиард? Каждый раз цифры меняются в зависимости от новости.
показати весь коментар
26.06.2022 21:36 Відповісти
Тільки за газ 100 млн., до ембарго на нафту, яку також імпортувала через порти ЄС платив решта 760 млн. в день, зараз залишились лише газ на нафтопровідна нафта її обсяги поки що не відомі.
Також Китай та Індія імпортують нафти та газу щодня з РФ на 600 млн. $ там обсяги імпорту не змінились.
показати весь коментар
26.06.2022 21:50 Відповісти
От тільки це сума виручки. А скільки з цієї виручки прибутку? Видобуток нафти теж вартує грошей - це не просто трубу в землю запхати і кран відкрити. Зараз русня змушена продавати нафту з дисконтом, тобто заробляє вона на цьому менше. Однак, це все ще досить велика сума і тому треба намагатися знижувати світові ціни на нафту та перекривати кацапам усі лазівки. Сподіваюся, Штатам це вдасться.
показати весь коментар
26.06.2022 23:14 Відповісти
365 лярдів на рік? Маячня повна..
показати весь коментар
26.06.2022 21:45 Відповісти
нехай золото коплять на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:32 Відповісти
нехай коплять золото на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:34 Відповісти
Нехай коплять золото на репарації
показати весь коментар
26.06.2022 21:35 Відповісти
Глюкануло
показати весь коментар
26.06.2022 21:36 Відповісти
Щось ЦН глючить!!))
показати весь коментар
26.06.2022 21:43 Відповісти
Тільки Европа за енергоносії сплачує парашкостану 1 мільярд баксів на день.
показати весь коментар
26.06.2022 21:36 Відповісти
Официальный источник можно? Вбросы не интересуют.
показати весь коментар
26.06.2022 21:42 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3347610/********************************************************************************************************
показати весь коментар
27.06.2022 11:09 Відповісти
маячня
показати весь коментар
26.06.2022 21:43 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3347610/********************************************************************************************************
показати весь коментар
27.06.2022 11:10 Відповісти
Надо обрезать и серый экспорт золота из Параши.
показати весь коментар
26.06.2022 21:38 Відповісти
мало буде, треба знищити рашизм
показати весь коментар
26.06.2022 21:40 Відповісти
Треба ембарго на все накласти і повністю закрити імпорт. Нехай жеруть алмази, запивають нафтою і катаються на ладах.
показати весь коментар
26.06.2022 21:47 Відповісти
Будут продавать Китаю,Индии,Израилю на 30% дешевле биржевого курса.С руками оторвут а потом перепродадут на бирже.
показати весь коментар
26.06.2022 21:53 Відповісти
Золото має щось подібне до ДНК. Походження золота визначається з точністю до копальні чи приіску.
показати весь коментар
26.06.2022 22:09 Відповісти
руда - возможно, слитки уже нет. возьми 2-4 разных руд и смешай.
показати весь коментар
26.06.2022 23:48 Відповісти
Xoroso sto veli.Na vsio s raski nado vodit sankciji
показати весь коментар
26.06.2022 21:54 Відповісти
Придётся подгорчить пилюлю - эмбарго распространяется только на новое золото.

Сейчас запасы россии оцениваются в 2300 тонн, причём они не росли с 2020 года - то есть все 300 тонн в год, которые производились в последние два года, шли на экспорт. Так вот, если россия будет продавать те же 300 тонн старого - то есть, добытого до 2022 года - золота в год, ей хватит на 4 года, прежде чем запасы вернутся на уровень 2014, и 6 с лишним - на уровень 2008, когда они составляли 400 тонн.

Золотой краник, увы, перекрывается лишь в долгосрочной перспективе. Это, конечно, если санкции на энергоресурсы не начнут действовать по-настоящему, и надо будет перекрывать золотом эти потери.
показати весь коментар
26.06.2022 21:55 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 21:56 Відповісти
Где появляется россейское золото, там всегда замышляется какая-нибудь гадость. И чем больше золота, тем большая гадость.
показати весь коментар
26.06.2022 22:00 Відповісти
Ещё и золото подорожает теперь.
показати весь коментар
26.06.2022 22:27 Відповісти
90-100 лярдов в месяц сегодня как с куста имеют с газа и нефти!!! Золото засуньте себе в промежность, можно и дальше, но бабам и больно будет! Пацифисты торохканные!
показати весь коментар
26.06.2022 22:40 Відповісти
Купят по дешевке как нефть тот же Китай, Индия и др. через третьи страны.
Такой вариант уже испробован .
показати весь коментар
26.06.2022 23:47 Відповісти
Золото в слитках будет легко всяким барыгам перепродать, к сожалению. Потери конечно будут (маржа барыг), но не 19 млрд
показати весь коментар
27.06.2022 00:30 Відповісти
Все у кацапів є. Лише з розумовим розвитком проблеми.
показати весь коментар
27.06.2022 01:25 Відповісти
Все, що в них є -- вони вкрали, а розумовий розвиток вкрасти не можна. Тому й так.
показати весь коментар
27.06.2022 01:29 Відповісти
От экспорта углеводородов (нефть/газ) РФ ежедневно получает около 1 млрд$. Весь остальной экспорт - это еще порядка 0,5 млрд.$/день, т.е. около 180 млрд$. Санкции коснутся 10% этого экспорта. Именно "коснутся", т.к. обойти запрет на покупку российского золота в 10 раз проще, чем нефти. Это всего лишь вопрос дисконта. И если на российскую нефть с дисконтом 30% уже стоит очередь покупателей, то на золото достаточно будет и 10-15% дисконта.
Вывод:
Санкции нужны. Больше и жестче. Но рассчитывать на скорое экономическое падение россии не стоит.
показати весь коментар
27.06.2022 08:34 Відповісти
-8-15% скорочення економіки росії в порівняні -30-40% планового скорочення ВВП України в 2022р. не дуже втішає. Але це один із кроків, тим більше росії вже вперше за 100 оголосили дефолт.

Більше фінансових нових та аналітики з України на https://t.me/FinanceCats
показати весь коментар
27.06.2022 08:49 Відповісти
-8-15% скорочення економіки росії в порівняні -30-40%

Коли Україна окупує відповідно , хоч 10% території РФ - то у них - падіння економіки буде ще більше
показати весь коментар
27.06.2022 09:53 Відповісти
При современном уровне химанализа происхождение золота иможно опреденлить до месторождения.
показати весь коментар
27.06.2022 12:11 Відповісти
 
 