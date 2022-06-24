Россия уже проиграла войну, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия уже проиграла в развязанной войне.
Как информируент Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".
Такое заявление Блинкен сделал на пресс-конференции в Берлине в пятницу.
"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – заявил он.
Блинкен добавил, что Россия, несмотря на достижения определенных успехов на Донбассе, далека от решающей победы, а достижения, которые она уже имеет, обошлись ей в чрезвычайно высокую цену.
"По сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных. Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах", - отметил госсекретарь США.
Он добавил, что даже в случае дальнейшего наступления Россия займет полностью разрушенные ею же города, а украинские военные отойдут на более укрепленные позиции, где смогут эффективно обороняться.
"Наша разведка сообщает, что российские войска и дальше страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя", – подчеркнул Блинкен.
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А зараз кажемо, що рашка програла- це різні речі.
Только вот наши ребята продолжают гибнуть под не подавленной артой рашистов!
Где дроны камикадзе?! Ими тоже можно уничтожать технику и склады противника!
Но у вас ЦРУшники явно имеют внедренных агентов в свои структуры. Иначе почему они в своих отчетах требуют не эскалировать ситуацию с массовыми поставками вооружений?
В любом случае скоро будет срок в 60 суток для имплементации ленд-лиза, идет с 9-го мая. Вот и будет видно, на что пойдут деньги. По-крайней мере у нас есть рычаг давления на них, как раз отличающийся наоборот от этого заявления. Если Россия целиком и полностью победит, то Байдену и его команде конец что на выборах в Сенат, что на следующих президентских выборах. Так что пусть поймет, что мы не будем терять два миллиона убитых людей, защищая лопатами по сути вас от кацапов. Они реально только РСЗО отправили на обучение больше людей и поставили установки лишь после указания на тяжелую войну на тысячи километров. Боятся нашего поражения, даже больше нас боятся потерять свою политическую карьеру. Заранее в Польшу нужно пригнать всю технику кораблями. Пускай там стоит, пока вы рожать будете. Еще раз говорю, что Путин вполне может отдать приказ торпедировать грузовые корабли подлодками. Не уверен, что это контролируется США и есть возможность точечно уничтожить подлодки, да и нам на них плевать. Путина устроит поражение от НАТО, а на мясо конечно плевать. Уже сотни единиц техники должны быть доставлены в Польшу. Как пройдут обучение, то в течение 12 часов они уже могут быть у нас. Вы уже от затянувшейся войны из-за непоставок тяжелой техники кораблями еще в апреле месяца, а это было абсолютно возможным за исключением политических причин и кацапских агентов в ЦРУ, потеряли больше миллиардов, чем стоила бы эта техника. А скоро зима, газовый шантаж, взрывы терминалов по сжижению газа, потопление танкеров с газом из Катара и многое другое.
Свого часу вихід дизельного ПЧ з Севасу/Балаклави до Босфору вже вважався "дальнім походом" ...
Донбасс по частям они захватывают по инерции, получается.
- «Его целью были не новые территории» - чого Ви так вирішили? Форма контролю може бути різна з різних причин. А Крим?
- «Второй целью было демонстрация того, что НАТО и Америка не имеют сил и решимости быть хранителями мирового порядка ……. Эта цель вроде и бы достигнута» - яким чином? США, НАТО ще навіть не вступили у війну повноцінно.
І т.д.
Именно то, что не вступили и уже не вступят - и есть достижение той цели.
Украина ведет войну с лживым и коварным бандитом в сложном мире, где переплетены самые разные интересы. Бандит ловко эти интересы и противоречия использует. Но любому, кто не слеп, очевидно - это бандит, зло, несущее только насилие, тотальную ложь, угнетение, духоту, смерть. А с другой стороны героизм Украины и ее мечта о свободе. Выбор для любого нормального человека - и правительства, представляющего нормальных в большинстве своем людей - очевиден
С благославленьем США
Кишкой последнего кацапа
Последнего царя удавим.
А.Пушкин
1817-1819
Війна - це аномалія, їй тільки 10 000 років, а нашому виду Хомо Сапієнс 200 000 років.
Тобто лише 5% нашої історії ми воюємо. Коли почали воювати, почали й "селфі" робити (писати історію про себе).
Очевидно, що людство хворе на Саморефлексію та Егоманію. А війна це побічний продукт нашої самопоглиненості.