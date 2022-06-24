Росія вже програла війну, - Блінкен
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Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон буде продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв’язаній нею ж війні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".
Таку заяву Блінкен зробив на пресконференції в Берліні у п’ятницю.
"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна і незалежна Україна буде існувати довше, ніж житиме Путін", – заявив він.
Блінкен додав, що Росія, попри досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги, а ті досягнення, які вона вже має, обійшлися їй у надзвичайно високу ціну.
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"За повідомленнями, з початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях", – зазначив держсекретар США.
Він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста, а українські військові натомість відійдуть на більш укріплені позиції, де зможуть ефективно оборонятися.
"Наша розвідка повідомляє, що російські війська і далі потерпають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем із технікою і керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", – наголосив Блінкен.
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А зараз кажемо, що рашка програла- це різні речі.
Только вот наши ребята продолжают гибнуть под не подавленной артой рашистов!
Где дроны камикадзе?! Ими тоже можно уничтожать технику и склады противника!
Но у вас ЦРУшники явно имеют внедренных агентов в свои структуры. Иначе почему они в своих отчетах требуют не эскалировать ситуацию с массовыми поставками вооружений?
В любом случае скоро будет срок в 60 суток для имплементации ленд-лиза, идет с 9-го мая. Вот и будет видно, на что пойдут деньги. По-крайней мере у нас есть рычаг давления на них, как раз отличающийся наоборот от этого заявления. Если Россия целиком и полностью победит, то Байдену и его команде конец что на выборах в Сенат, что на следующих президентских выборах. Так что пусть поймет, что мы не будем терять два миллиона убитых людей, защищая лопатами по сути вас от кацапов. Они реально только РСЗО отправили на обучение больше людей и поставили установки лишь после указания на тяжелую войну на тысячи километров. Боятся нашего поражения, даже больше нас боятся потерять свою политическую карьеру. Заранее в Польшу нужно пригнать всю технику кораблями. Пускай там стоит, пока вы рожать будете. Еще раз говорю, что Путин вполне может отдать приказ торпедировать грузовые корабли подлодками. Не уверен, что это контролируется США и есть возможность точечно уничтожить подлодки, да и нам на них плевать. Путина устроит поражение от НАТО, а на мясо конечно плевать. Уже сотни единиц техники должны быть доставлены в Польшу. Как пройдут обучение, то в течение 12 часов они уже могут быть у нас. Вы уже от затянувшейся войны из-за непоставок тяжелой техники кораблями еще в апреле месяца, а это было абсолютно возможным за исключением политических причин и кацапских агентов в ЦРУ, потеряли больше миллиардов, чем стоила бы эта техника. А скоро зима, газовый шантаж, взрывы терминалов по сжижению газа, потопление танкеров с газом из Катара и многое другое.
Свого часу вихід дизельного ПЧ з Севасу/Балаклави до Босфору вже вважався "дальнім походом" ...
Донбасс по частям они захватывают по инерции, получается.
- «Его целью были не новые территории» - чого Ви так вирішили? Форма контролю може бути різна з різних причин. А Крим?
- «Второй целью было демонстрация того, что НАТО и Америка не имеют сил и решимости быть хранителями мирового порядка ……. Эта цель вроде и бы достигнута» - яким чином? США, НАТО ще навіть не вступили у війну повноцінно.
І т.д.
Именно то, что не вступили и уже не вступят - и есть достижение той цели.
Украина ведет войну с лживым и коварным бандитом в сложном мире, где переплетены самые разные интересы. Бандит ловко эти интересы и противоречия использует. Но любому, кто не слеп, очевидно - это бандит, зло, несущее только насилие, тотальную ложь, угнетение, духоту, смерть. А с другой стороны героизм Украины и ее мечта о свободе. Выбор для любого нормального человека - и правительства, представляющего нормальных в большинстве своем людей - очевиден
С благославленьем США
Кишкой последнего кацапа
Последнего царя удавим.
А.Пушкин
1817-1819
Війна - це аномалія, їй тільки 10 000 років, а нашому виду Хомо Сапієнс 200 000 років.
Тобто лише 5% нашої історії ми воюємо. Коли почали воювати, почали й "селфі" робити (писати історію про себе).
Очевидно, що людство хворе на Саморефлексію та Егоманію. А війна це побічний продукт нашої самопоглиненості.