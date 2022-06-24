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Росія вже програла війну, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон буде продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв’язаній нею ж війні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Таку заяву Блінкен зробив на пресконференції в Берліні у п’ятницю.

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна і незалежна Україна буде існувати довше, ніж житиме Путін", – заявив він.

Блінкен додав, що Росія, попри досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги, а ті досягнення, які вона вже має, обійшлися їй у надзвичайно високу ціну.

Також читайте: Блінкен вирушає до Європи говорити із союзниками про шляхи протистояння російській агресії

"За повідомленнями, з початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях", – зазначив держсекретар США.

Він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста, а українські військові натомість відійдуть на більш укріплені позиції, де зможуть ефективно оборонятися.

"Наша розвідка повідомляє, що російські війська і далі потерпають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем із технікою і керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", – наголосив Блінкен.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Україна переможе у війні,відбудується та буде незалежною,а бункєрний обісраний щур проста здохнєт...
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24.06.2022 20:14
+23
подяка всім країнам за допомогу
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24.06.2022 20:17
+21
Тоді скажемо, що Україна перемогла.
А зараз кажемо, що рашка програла- це різні речі.
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24.06.2022 20:15
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Ще 27 лютого програла, як я і сказав у себе у фесбучіку.
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24.06.2022 20:12 Відповісти
Тобто це не Україна програла за 3 доби, як казали аналітики зі США, а рашка програла. Неочікувано, Госдеп?
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Скажем так - я выпил с Перемогу, когда удалось отбить высадку десанта в Гостомель, то есть провалился пражский и афганский сценарий. Потом провалился сценарий блицкрига, потом - финской войны. Сейчас идёт сценарий первой мировой.
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24.06.2022 20:39 Відповісти
В Первую мировую не было Хаймарсов и Ольхи
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24.06.2022 22:17 Відповісти
Был Колоссаль - дело же не в этом. Дело в том, что идёт окопная война на истощение, и, как в 1918 году, на фронт постепенно подтягиваются "американцы" - только в Первую Мировую это были солдаты, а теперь - техника.
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24.06.2022 22:25 Відповісти
От коли перестануть гинути українські солдати, а наші землі очистяться від рашистських військ - тоді скажемо, що Раша програла.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Тоді скажемо, що Україна перемогла.
А зараз кажемо, що рашка програла- це різні речі.
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24.06.2022 20:15 Відповісти
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Україна переможе у війні,відбудується та буде незалежною,а бункєрний обісраний щур проста здохнєт...
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24.06.2022 20:14 Відповісти
щось не те... я на якусь мить замислився, про якого саме бункерного щура йдеться мова. Бо у нас їх два по обидва боки фронту
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24.06.2022 20:34 Відповісти
всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:15 Відповісти
подяка всім країнам за допомогу
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24.06.2022 20:17 Відповісти
У бункерного нациста имеется только один выход - ложить солдат десятками тысяч и создавать видимость войны и чем дольше это будет продолжаться, тем дольше он и его пособники будут сидеть во власти. Даже если его армии будет нечем воевать, он будет дальше гнать их на тачанках с пулеметами Максим.
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24.06.2022 20:22 Відповісти
Расходимся. День памяти и скорби назначим на 24 июня.
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24.06.2022 20:23 Відповісти
Зброя, зброя зброя. **********, ********** **********.
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24.06.2022 20:23 Відповісти
свое делать надо. необязательно клепать миллионами, 21 век же. а по факту работает старое совковое, волонтерские гражданские китайские дроны и "помощь" союзников. работы государства как такового не видно, хотя присобачить на снаряд\неуправляемую ракету вебкамеру мини-"мозги" и пару рулей вроде как много денег и времени не надо. да и вручную можно собирать.
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24.06.2022 23:11 Відповісти
Все буде добре, і українські землі ми назад відвоюємо. А росія на довгі роки залишиться ізгоєм та країною терористом.
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24.06.2022 20:24 Відповісти
Понятно, почему тянут с артиллерией и боезапасом. наРФия уже проиграла у них.
Только вот наши ребята продолжают гибнуть под не подавленной артой рашистов!
Где дроны камикадзе?! Ими тоже можно уничтожать технику и склады противника!
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24.06.2022 20:24 Відповісти
чекаю коли Блінкен скаже - росія здохла, ото буде свято
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24.06.2022 20:25 Відповісти
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24.06.2022 21:13 Відповісти
Еще до сих пор не понял, что для Путина плевать не то что на русских, а на всю Россию. Проиграет и проиграет, если он сохранит власть и, главное, сможет передать трон своей дочери, то его все устраивает. Все же для этого разыгрывается. Спрос после войны на женщину-президента всегда выше, хотя и они могут быть не менее кровожадными, чем мужчины.

Но у вас ЦРУшники явно имеют внедренных агентов в свои структуры. Иначе почему они в своих отчетах требуют не эскалировать ситуацию с массовыми поставками вооружений?

В любом случае скоро будет срок в 60 суток для имплементации ленд-лиза, идет с 9-го мая. Вот и будет видно, на что пойдут деньги. По-крайней мере у нас есть рычаг давления на них, как раз отличающийся наоборот от этого заявления. Если Россия целиком и полностью победит, то Байдену и его команде конец что на выборах в Сенат, что на следующих президентских выборах. Так что пусть поймет, что мы не будем терять два миллиона убитых людей, защищая лопатами по сути вас от кацапов. Они реально только РСЗО отправили на обучение больше людей и поставили установки лишь после указания на тяжелую войну на тысячи километров. Боятся нашего поражения, даже больше нас боятся потерять свою политическую карьеру. Заранее в Польшу нужно пригнать всю технику кораблями. Пускай там стоит, пока вы рожать будете. Еще раз говорю, что Путин вполне может отдать приказ торпедировать грузовые корабли подлодками. Не уверен, что это контролируется США и есть возможность точечно уничтожить подлодки, да и нам на них плевать. Путина устроит поражение от НАТО, а на мясо конечно плевать. Уже сотни единиц техники должны быть доставлены в Польшу. Как пройдут обучение, то в течение 12 часов они уже могут быть у нас. Вы уже от затянувшейся войны из-за непоставок тяжелой техники кораблями еще в апреле месяца, а это было абсолютно возможным за исключением политических причин и кацапских агентов в ЦРУ, потеряли больше миллиардов, чем стоила бы эта техника. А скоро зима, газовый шантаж, взрывы терминалов по сжижению газа, потопление танкеров с газом из Катара и многое другое.
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24.06.2022 20:25 Відповісти
Во времена противостояния СССР и США , КАЖДАЯ вышедшая из базы подводная лодка СССР с ЯО была на сопровождении американцев , т.е контролировался весь маршрут следования субмарины. Инфа от моряка-подводника Северного Флота. Были и редкие исключения . Командиру подлодки, сумевшей уйти от наблюдения и в течении короткого интервала времени следовавшей за группой американских кораблей, дали Героя СССР. Наверняка и сейчас Штаты контролируют перемещение всех кацапских субмарин в Атлантике , поэтому торпедная атака маловероятна, а в остальном согласен с Вами на все 100.
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24.06.2022 21:08 Відповісти
Для того, щоб кацапські ПЧ були у Атлантиці, потрібна база на узберіжжі. Де вона у кацапів? Торпедні дизельні човни не мають достатно автономності для цього. Гітлеровські човни юзали базу у Ларошелі. Атомні ПЧ зазвичай - "вбивці міст" з балистичними ракетами. Є торпедні атомні мисливці за вбивцямі міст, але їх не так багато і усі вони відслідковуються НАТО.

Свого часу вихід дизельного ПЧ з Севасу/Балаклави до Босфору вже вважався "дальнім походом" ...
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25.06.2022 01:36 Відповісти
Ну жодна нація зараз не обходиться без благословіння юдеїв, да і у нас у владі зовсім не щирі українці так , що від них залежить звісно не все , а половина так точно
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24.06.2022 20:38 Відповісти
Гєніально! За що я люблю Блінкіна, так це - за світлий розум і прозорість
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24.06.2022 20:27 Відповісти
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24.06.2022 20:31 Відповісти
або вдягніться, або крести зніміть
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24.06.2022 20:38 Відповісти
ну... это типа как 23 июня 1941 г. некому жителю Ленинграда некий древний Арестович сказал бы - да **** гитлер уже проиграл войну... и вроде бы он был был прав, но житель Ленинграда как бэ не был бы рад
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24.06.2022 20:31 Відповісти
А, так вот почему лендлиз оказался таким шлаком. Кацапы же проиграли, вот и оружие не надо.
Донбасс по частям они захватывают по инерции, получается.
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24.06.2022 20:32 Відповісти
Враховуючи яка величезна росія поюс її союзник ************ воюють вдвох проти відносно маленької України , то дійсно вони програли навіть якщо відтиснуть нас неймовірними втратами і зусиллями з нашого донбасу
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24.06.2022 20:35 Відповісти
Сам факт, что Украина героически бьется уже четыре месяца - это безусловное поражение куйла. Конечно, не имея возможности достигнуть желаемого, он объявит желаемым достигнутое. Его целью были не новые территории (это жуткий геморрой, и в случае свержения власти и замены своей марионеткой он бы их и не забирал), а уничтожение Украины не столько как государства вообще, а как государства демократического, свободного и при этом успешного. Второй целью было демонстрация того, что НАТО и Америка не имеют сил и решимости быть хранителями мирового порядка, а следовательно, любой крупный игрок не должен на них особо оглядываться. Это очень на руку Китаю, и поэтому он поддерживает куйло: не потому, что китайцы за разрушение Украины, просто им выгодно ослабление и унижение США, как ее союзника. Эта цель вроде и бы достигнута, но в процессе выявилось, что и куйловская армия так себе и ее вполне можно бить. Куйло будет делать много говна, чтобы помешать возрождению и расцвету свободной Украины. И это возрождение и расцвет отнюдь не гарантированы. Но налицо как огромное желание и решимость народа Украины строить свое будущее в европейском доме, так и готовность союзников ей помогать. Украина заслужила восхищение и уважение всех нормальных людей.
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24.06.2022 20:38 Відповісти
5 раз перечитав, ну не можу зліпити до кучі ваш пост. Наприклад:
- «Его целью были не новые территории» - чого Ви так вирішили? Форма контролю може бути різна з різних причин. А Крим?
- «Второй целью было демонстрация того, что НАТО и Америка не имеют сил и решимости быть хранителями мирового порядка ……. Эта цель вроде и бы достигнута» - яким чином? США, НАТО ще навіть не вступили у війну повноцінно.
І т.д.
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24.06.2022 22:36 Відповісти
Крым был реакцией на Украинскую революцию и ее западный вектор. Отхватил то, что сумел - иначе бы потерял все. Пока была надежда перетянуть к себе всю Украину, территории они не трогали.

Именно то, что не вступили и уже не вступят - и есть достижение той цели.

Украина ведет войну с лживым и коварным бандитом в сложном мире, где переплетены самые разные интересы. Бандит ловко эти интересы и противоречия использует. Но любому, кто не слеп, очевидно - это бандит, зло, несущее только насилие, тотальную ложь, угнетение, духоту, смерть. А с другой стороны героизм Украины и ее мечта о свободе. Выбор для любого нормального человека - и правительства, представляющего нормальных в большинстве своем людей - очевиден
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24.06.2022 23:19 Відповісти
Все в чем сейчас Рашка нас превосходит ето ракетное вооружение способное бить по нашим тылам, городам и заводам. Если бы нам дали Тамагавки способные так же бить по аеродромам и стратегическим заводам врага, Рашка уже бы визжала про прекращение войны и вывод войск с Украины включаа крым
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24.06.2022 20:44 Відповісти
Впевнений в такому випадку вони застосували б ЯЗ
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24.06.2022 20:55 Відповісти
Значит нужно первым влупить ядреными бомбами.
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24.06.2022 21:01 Відповісти
Ну якщо так,то чому ж зараз не скинули десь в центрі України,щоб показати силу? На мою думку,це маячня від блогерів і усіляких експертів,які такими словами виправдовують те,що мало військової допомоги США дає.
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24.06.2022 21:13 Відповісти
А по какой цели, если все рассредоточено? С военной точки зрения смысла нет
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24.06.2022 22:27 Відповісти
что ты писдишь кацап никогда твоя рашка не применит ядерку так как обосруться сами
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24.06.2022 22:33 Відповісти
Мы добрых граждан позабавим
С благославленьем США
Кишкой последнего кацапа
Последнего царя удавим.
А.Пушкин
1817-1819
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24.06.2022 21:09 Відповісти
Краще дайте 100 реактивних систем,500-1000 танків,300 САУ і тд.Бо казочки може любий розповідати.
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24.06.2022 21:10 Відповісти
ОТПРАВЛЯТЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУППЫ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРОПУТИНСКИХ В США И ЕС, И В ОБЩЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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24.06.2022 21:33 Відповісти
Погано, що московія з цим твердженням абсолютно не погоджується. Поки що їм досить вдало вдається ухилятися від санкцій, стримувати тотальну воєнну допомогу заходу та нажаль потроху витискати наші збройні сили з Донбасу і повертатись на попередні позиції на Слобожанщині. Так що не треба казати гоп поки не перестрибнули.
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24.06.2022 21:38 Відповісти
Потери еще малы у России. В первой мировой они потеряли сотни тысяч человек, а потом армия злая вернулась из за того, что у них не было вооружений нормальных и обмундирования и необученные были и понесли огромные потери и вернулись в Питер революция произошла и убили царя и его семью. Если история циклична, то еще мало потерь у России. Нужно эффективнее уничтожать Украине врага и Западу нужно больше вооружений и быстрее и больше задействовать логистики, то бишь больше перевозки нужно техники. А потом выиграет Украина и будет до зубов вооружена и США базы и Великобритания пусть сделают в Украине. Ну и вместе будем - одной Армией!!! В НАТО Украину взять надо будет, только Украина получится одной из сильнейших в НАТО по свойствам. Нужно больше полагаться в войне на технологии и в Украину нужно отправлять все дроны камикадзе, что есть в мире и нужны с технологией рой. Тогда рой дронов камикадзе уничтожит все ПВО России. А без ПВО России станет сложно бороться с дронами. Орки просто будут бежать с поля боя! И корабли будет легче уничтожить, чтобы разблокировать порты. Только нужно это делать щелчком пальца быстро!
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24.06.2022 21:45 Відповісти
РИ бьіла больше РФ
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25.06.2022 01:28 Відповісти
Russia delenda est!!!💙💛💙💛💪✌️🇺🇦
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24.06.2022 23:22 Відповісти
В цій війні росія не виграє, а Україна не програє... але переможців не буде, бо тільки ура-патріоти вірять в перемогу на війні.
Війна - це аномалія, їй тільки 10 000 років, а нашому виду Хомо Сапієнс 200 000 років.
Тобто лише 5% нашої історії ми воюємо. Коли почали воювати, почали й "селфі" робити (писати історію про себе).

Очевидно, що людство хворе на Саморефлексію та Егоманію. А війна це побічний продукт нашої самопоглиненості.
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25.06.2022 01:25 Відповісти
нострадамус прям
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25.06.2022 08:04 Відповісти
его слова да богу в уши бы!
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25.06.2022 12:11 Відповісти
 
 