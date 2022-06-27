Главарь "ДНР" анонсировал массовый вывоз краденой стали из Мариуполя

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество, что позволит полностью запустить его работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пушилина для РосСМИ.

Он подчеркнул, что водо- и электроснабжение морского порта Мариуполя будет возобновлено до конца июня, что позволит возобновить экспорт и импорт продукции.

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