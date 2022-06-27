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Главарь "ДНР" анонсировал массовый вывоз краденой стали из Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

азовсталь

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество, что позволит полностью запустить его работу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пушилина для РосСМИ.

Он подчеркнул, что водо- и электроснабжение морского порта Мариуполя будет возобновлено до конца июня, что позволит возобновить экспорт и импорт продукции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мариуполе прогремел мощный взрыв на "Азовстали", минус два оккупанта
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Топ комментарии
+5
а Києво-Печерську лавру смєлий янєлох боїться повернути Україні?
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27.06.2022 21:18
+2
Вчіться.

Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.
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27.06.2022 21:13
+2
Как мощно сказано -"Импорт продукции". А в реальности, просто вывоз порезанного завода.
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27.06.2022 21:44
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Андрюха Боголюбсбкий здох, но дєло єво живьот!
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27.06.2022 21:12 Ответить
Незабудьте вивезти боневтіка і ко
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27.06.2022 21:13 Ответить
Вчіться.

Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.
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27.06.2022 21:13 Ответить
Жалели Донецк, боялись рашисткой пропаганды. И дождались. Надо было ***-ть по сепарам из всех стволов. Один хрен мужиков Долбасса орки на мясо пустили
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27.06.2022 21:18 Ответить
а Києво-Печерську лавру смєлий янєлох боїться повернути Україні?
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27.06.2022 21:18 Ответить
"Та ві шо? Туди ходять молитися наші люди, як це так можна?" - думки Зеленського
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27.06.2022 21:21 Ответить
Довбойоби, це все щоб метал здати
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27.06.2022 21:21 Ответить
Та вони все крадуть
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27.06.2022 21:25 Ответить
Как мощно сказано -"Импорт продукции". А в реальности, просто вывоз порезанного завода.
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27.06.2022 21:44 Ответить
Пеніс Душілін , на тебе чекає страшна смерть , подонок 😠
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27.06.2022 23:54 Ответить
 
 