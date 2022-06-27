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Ватажок "ДНР" анонсував масове вивезення краденої сталі з Маріуполя

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

азовсталь

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що найближчими днями до Маріупольського порту буде підведено електрику, що дозволить повністю запустити його роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пушиліна для РосЗМІ.

Він підкреслив, що водо- і електропостачання морського порту Маріуполя буде відновлено до кінця червня, що дозволить відновити експорт та імпорт продукції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Маріуполі прогримів потужний вибух на "Азовсталі", мінус два окупанти

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
а Києво-Печерську лавру смєлий янєлох боїться повернути Україні?
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27.06.2022 21:18
+2
Вчіться.

Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.
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27.06.2022 21:13
+2
Как мощно сказано -"Импорт продукции". А в реальности, просто вывоз порезанного завода.
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27.06.2022 21:44
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Андрюха Боголюбсбкий здох, но дєло єво живьот!
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27.06.2022 21:12 Відповісти
Незабудьте вивезти боневтіка і ко
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27.06.2022 21:13 Відповісти
Вчіться.

Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.
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27.06.2022 21:13 Відповісти
Жалели Донецк, боялись рашисткой пропаганды. И дождались. Надо было ***-ть по сепарам из всех стволов. Один хрен мужиков Долбасса орки на мясо пустили
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27.06.2022 21:18 Відповісти
а Києво-Печерську лавру смєлий янєлох боїться повернути Україні?
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27.06.2022 21:18 Відповісти
"Та ві шо? Туди ходять молитися наші люди, як це так можна?" - думки Зеленського
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27.06.2022 21:21 Відповісти
Довбойоби, це все щоб метал здати
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27.06.2022 21:21 Відповісти
Та вони все крадуть
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27.06.2022 21:25 Відповісти
Как мощно сказано -"Импорт продукции". А в реальности, просто вывоз порезанного завода.
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27.06.2022 21:44 Відповісти
Пеніс Душілін , на тебе чекає страшна смерть , подонок 😠
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27.06.2022 23:54 Відповісти
 
 