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Ватажок "ДНР" анонсував масове вивезення краденої сталі з Маріуполя
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що найближчими днями до Маріупольського порту буде підведено електрику, що дозволить повністю запустити його роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пушиліна для РосЗМІ.
Він підкреслив, що водо- і електропостачання морського порту Маріуполя буде відновлено до кінця червня, що дозволить відновити експорт та імпорт продукції.
Топ коментарі
+5 Yakov Yakov
показати весь коментар27.06.2022 21:18
+2 Eques Patriam
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+2 Storm UA
показати весь коментар27.06.2022 21:44
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Так повинні діяти ми. І у нас буде право - репарації.