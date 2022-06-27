Ватажок "ДНР" анонсував масове вивезення краденої сталі з Маріуполя

Ватажок бойовиків Денис Пушилін заявив, що найближчими днями до Маріупольського порту буде підведено електрику, що дозволить повністю запустити його роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Пушиліна для РосЗМІ.

Він підкреслив, що водо- і електропостачання морського порту Маріуполя буде відновлено до кінця червня, що дозволить відновити експорт та імпорт продукції.

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