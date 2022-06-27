Экс-президент России Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

Российская Федерация может принять меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую область, которые "перекроют кислород" странам Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая только выполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той же "войны по поручению", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет соответствующие меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, совершившим враждебные действия". Кроме того, не исключено принятие асимметричных мер.

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