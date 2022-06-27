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Новости За рубежом
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Калининград (103) Литва (2123) Медведев (4038)

Экс-президент России Медведев угрожает "перекрыть кислород" странам Балтии из-за Калининграда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

медведєв

Российская Федерация может принять меры из-за запрета транзита грузов в Калининградскую область, которые "перекроют кислород" странам Балтии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, Москва не будет обращать внимание на объяснения Литвы, которая только выполняет решение Европейского союза о санкциях.

"Скажем прямо, ограничение транзита - часть той же "войны по поручению", которую Запад развязал против России. Естественно, РФ примет соответствующие меры, и они будут очень жесткими", - подчеркнул Медведев.

Он уточнил, что часть возможных ответных шагов носит экономический характер и "способна перекрыть кислород прибалтийским соседям, совершившим враждебные действия". Кроме того, не исключено принятие асимметричных мер.

Читайте также: Российские хакеры атаковали Литву из-за ограничения транзита в Калининград
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Топ комментарии
+67
З пляшки спочатку злізь, перекривач
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27.06.2022 22:28
+40
Та угомоніть уже цих придурошних карліків
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27.06.2022 22:30
+31
Страна ********, которыми управляют *******-ублюдки...!!!
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27.06.2022 22:31
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Дайте ему уже селёдки скорее!
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28.06.2022 07:55 Ответить
Это такой же ассиметричный ответ как запрет на помидоры за сбитие самолёта или будет что-то покруче?
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28.06.2022 08:10 Ответить
проснулась дурная обезьяна.отсосать нет желания у всей прибалтики.смотри что бы ротяку не порвало.
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28.06.2022 08:26 Ответить
Клоун из обанкротившегося цирка шапито...
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28.06.2022 08:26 Ответить
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28.06.2022 08:43 Ответить
Смешно когда Россия еще угрожает Западу которая вся в санкциях и неизвестно когда их снимут. Еще угрожают. Так Россию НАТО разобьет за три дня .
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28.06.2022 10:41 Ответить
Опять какой-то кто-то что-то там ляпнул. Зачем его вспоминают? У меня собака ростом выше.
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28.06.2022 11:48 Ответить
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