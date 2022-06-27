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Калининград (103) Литва (2122) хакер (1117) кибербезопасность (639) кибератака (81)

Российские хакеры атаковали Литву из-за ограничения транзита в Калининград

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

хакер,киберпреступление

Хакерская группировка Killnet, связанная с Россией, в понедельник осуществила массовую кибератаку на государственные структуры и компании Литвы из-за ограничения ею транзита в Калининградскую область России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда".

Национальный центр кибербезопасности Литвы сообщил о массовой DDoS-атаке на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. Поэтому порталы стали недоступными, ведется работа по их восстановлению.

В центре кибербезопасности предостерегают, что в ближайшие дни кибератаки могут быть еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов. Также возрос риск кибердействий с целью вымогательства выкупа.

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Как уточняет литовский телеканал TV3, из-за кибератак были отключены сайты МИД, МВД, Минобороны, Минюста, а также ресурсы Государственной налоговой инспекции Литвы.

Ответственность за кибератаки взяла на себя хакерская группировка Killnet, которая ранее объявила "кибервойну" государствам Запада из-за поддержки ими Украины и пыталась сломать "Евровидение-2022".

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В своем сообщении в Telegram-канале в прошлую пятницу Killnet прямо заявляет, что их цель – заставить Литву "немедленно отменить свое решение о запрете транзита российских грузов из Калининградской области в Россию".

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС.

Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.
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Топ комментарии
+13
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27.06.2022 17:26
+7
Хакери, але не ракети, якими обстрілюють Україну.
Малесеньку Литву рашисти БОЯТЬСЯ обстрілювати, тому що вона в НАТО!

Це мають зарубити собі на носі єрмак, жовква, зеленський і всі ті голомозі, які їм вірять в їхніх мантрах про слабкий, поганий НАТО.
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27.06.2022 17:39
+6
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27.06.2022 17:32
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27.06.2022 17:26 Ответить
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27.06.2022 17:32 Ответить
А ничего что эти росийские хакеры вполне могут жить в самой Литве
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27.06.2022 17:28 Ответить
tem lutshe - ih tam na sledushy denj povjazhut . nedumaju shto oni na stolko tupie
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27.06.2022 17:34 Ответить
Отключите кацапам внешний интернет.
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27.06.2022 17:31 Ответить
davno pora parashu uzhe vyrubitj (fizichno) iz setki - strana 404 . ibo nefig zaseratj trafik.
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27.06.2022 17:32 Ответить
Треба москалів переводити на чебурнет.
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27.06.2022 17:38 Ответить
Хакери, але не ракети, якими обстрілюють Україну.
Малесеньку Литву рашисти БОЯТЬСЯ обстрілювати, тому що вона в НАТО!

Це мають зарубити собі на носі єрмак, жовква, зеленський і всі ті голомозі, які їм вірять в їхніх мантрах про слабкий, поганий НАТО.
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27.06.2022 17:39 Ответить
А інші, хто голосували за Кучму, Кравчука і Яніка - вовинні собі крапку серед лобєшніка намалювати, а хтось повинен палкою влупити в ті дурнуваті лобєшники.
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27.06.2022 17:56 Ответить
100%
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27.06.2022 18:54 Ответить
Литва знатно прищемила маскалоті фаберже. Далі буде.
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27.06.2022 17:46 Ответить
Когда уже рашистов признают террористической организацией?
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27.06.2022 17:48 Ответить
Только кассапоидные шмакеры-********* могут атаковать Литву. А так - просто русские козявочники могут себе соли на хвост насыпать. Они, уроды, отлично знают - стоит тронуть кого-то из прибалтов - и мало не покажется.
Жаль. Мудрый нарид в Украине когда-то выбрал черта Кравчука. И с тех пор всё пошло не туда.
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27.06.2022 17:55 Ответить
По Балтийскому морю срань рабZeянскпя может доставить в Кенигсберг любую матню...
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27.06.2022 18:19 Ответить
тут справа принципа... ***** потроху доковирюється до НАТО.
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27.06.2022 19:18 Ответить
пока Хйло у нас он никуда рыпнуться тупо не может. будем надеяться, что и от нас он не вырыпнется в результате. в смысле, нужно для этого сделать максимально.
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27.06.2022 18:26 Ответить
У відповідь Литва може не обмежувати , а повністю припинити транзит . Поки не впіймають злочинців . Тобто назавжди .
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27.06.2022 19:16 Ответить
 
 