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Калінінград (70) Литва (1537) хакер (827) кібербезпека (653) кібератака (136)

Російські хакери атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хакер,киберпреступление

Хакерське угруповання Killnet, пов’язане з Росією, у понеділок здійснило масову кібератаку на державні структури й компанії Литви через обмеження нею транзиту до Калінінградської області Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Національний центр кібербезпеки Литви повідомив про масову DDoS-атаку на мережу захищеного передання державної інформації, урядові сайти і приватні компанії країни. Через це портали стали недоступними, ведеться робота з їхнього відновлення.

У центрі кібербезпеки застерігають, що в найближчі дні кібератаки, можливо, будуть ще сильнішими, особливо у сферах транспорту, енергетики й фінансів. Так само зріс ризик кібердій з метою вимагання викупу.

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Як уточнює литовський телеканал TV3, через кібератаки були відключені сайти МЗС, МВС, Міноборони, Мін’юсту, а також ресурси Державної податкової інспекції Литви.

Відповідальність за кібератаки взяло на себе хакерське угруповання Killnet, яке раніше оголосило "кібервійну" державам Заходу через підтримку ними України та намагалося зламати "Євробачення-2022".

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У своєму повідомленні в Telegram-каналі минулої п'ятниці Killnet прямо заявляє, що їхня мета – змусити Литву "негайно скасувати своє рішення про заборону транзиту російських вантажів із Калінінградської області в Росію".

Нагадаємо, Литва обмежила транзит сталі та чорних металів до Калінінградської області, посилаючись на роз'яснення ЄС.

Москва заявила, що транзитні обмеження порушують міжнародні угоди і пригрозила відповіддю.
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Топ коментарі
+13
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27.06.2022 17:26
+7
Хакери, але не ракети, якими обстрілюють Україну.
Малесеньку Литву рашисти БОЯТЬСЯ обстрілювати, тому що вона в НАТО!

Це мають зарубити собі на носі єрмак, жовква, зеленський і всі ті голомозі, які їм вірять в їхніх мантрах про слабкий, поганий НАТО.
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27.06.2022 17:39
+6
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27.06.2022 17:32
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27.06.2022 17:26 Відповісти
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27.06.2022 17:32 Відповісти
А ничего что эти росийские хакеры вполне могут жить в самой Литве
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27.06.2022 17:28 Відповісти
tem lutshe - ih tam na sledushy denj povjazhut . nedumaju shto oni na stolko tupie
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27.06.2022 17:34 Відповісти
Отключите кацапам внешний интернет.
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27.06.2022 17:31 Відповісти
davno pora parashu uzhe vyrubitj (fizichno) iz setki - strana 404 . ibo nefig zaseratj trafik.
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27.06.2022 17:32 Відповісти
Треба москалів переводити на чебурнет.
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27.06.2022 17:38 Відповісти
Хакери, але не ракети, якими обстрілюють Україну.
Малесеньку Литву рашисти БОЯТЬСЯ обстрілювати, тому що вона в НАТО!

Це мають зарубити собі на носі єрмак, жовква, зеленський і всі ті голомозі, які їм вірять в їхніх мантрах про слабкий, поганий НАТО.
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27.06.2022 17:39 Відповісти
А інші, хто голосували за Кучму, Кравчука і Яніка - вовинні собі крапку серед лобєшніка намалювати, а хтось повинен палкою влупити в ті дурнуваті лобєшники.
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27.06.2022 17:56 Відповісти
100%
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27.06.2022 18:54 Відповісти
Литва знатно прищемила маскалоті фаберже. Далі буде.
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27.06.2022 17:46 Відповісти
Когда уже рашистов признают террористической организацией?
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27.06.2022 17:48 Відповісти
Только кассапоидные шмакеры-********* могут атаковать Литву. А так - просто русские козявочники могут себе соли на хвост насыпать. Они, уроды, отлично знают - стоит тронуть кого-то из прибалтов - и мало не покажется.
Жаль. Мудрый нарид в Украине когда-то выбрал черта Кравчука. И с тех пор всё пошло не туда.
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27.06.2022 17:55 Відповісти
По Балтийскому морю срань рабZeянскпя может доставить в Кенигсберг любую матню...
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27.06.2022 18:19 Відповісти
тут справа принципа... ***** потроху доковирюється до НАТО.
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27.06.2022 19:18 Відповісти
пока Хйло у нас он никуда рыпнуться тупо не может. будем надеяться, что и от нас он не вырыпнется в результате. в смысле, нужно для этого сделать максимально.
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27.06.2022 18:26 Відповісти
У відповідь Литва може не обмежувати , а повністю припинити транзит . Поки не впіймають злочинців . Тобто назавжди .
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27.06.2022 19:16 Відповісти
 
 