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Калінінград (70) Литва (1537) Медведєв (1763)

Експрезидент Росії Медведєв погрожує "перекрити кисень" країнам Балтії через Калінінград

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

медведєв

Російська Федерація може вжити таких заходів через заборону транзиту вантажів до Калінінградської області, які "перекриють кисень" країнам Балтії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника Гглови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва.

За його словами, Москва не звертатиме увагу на пояснення Литви, яка лише виконує рішення Європейського союзу про санкції.

"Скажемо прямо, обмеження транзиту - частина тієї самої "війни за дорученням", яку Захід розв'язав проти Росії. Природно, РФ прийме відповідні заходи, і вони будуть дуже жорсткими", - підкреслив Медведєв.

Він уточнив, що частина можливих кроків у відповідь носить економічний характер і "здатна перекрити кисень прибалтійським сусідам, які зробили ворожі дії". Крім того, не виключено прийняття асиметричних заходів.

Читайте також: Російські хакери атакували Литву через обмеження транзиту в Калінінград

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+67
З пляшки спочатку злізь, перекривач
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27.06.2022 22:28
+40
Та угомоніть уже цих придурошних карліків
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27.06.2022 22:30
+31
Страна ********, которыми управляют *******-ублюдки...!!!
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27.06.2022 22:31
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Дайте ему уже селёдки скорее!
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28.06.2022 07:55 Відповісти
Это такой же ассиметричный ответ как запрет на помидоры за сбитие самолёта или будет что-то покруче?
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28.06.2022 08:10 Відповісти
проснулась дурная обезьяна.отсосать нет желания у всей прибалтики.смотри что бы ротяку не порвало.
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28.06.2022 08:26 Відповісти
Клоун из обанкротившегося цирка шапито...
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28.06.2022 08:26 Відповісти
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28.06.2022 08:43 Відповісти
Смешно когда Россия еще угрожает Западу которая вся в санкциях и неизвестно когда их снимут. Еще угрожают. Так Россию НАТО разобьет за три дня .
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28.06.2022 10:41 Відповісти
Опять какой-то кто-то что-то там ляпнул. Зачем его вспоминают? У меня собака ростом выше.
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28.06.2022 11:48 Відповісти
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