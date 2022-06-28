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Новости За рубежом
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дефолт (435) Россия (91256) Moody's (27)

Россия допустила дефолт по евробондам, - агентство Moody's

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

moodys

Международное агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте международного рейтингового агентства.

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до владельцев облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, является дефолтом", - говорится в сообщении.

Читайте также: В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, - Bloomberg
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Топ комментарии
+17
Ох пам'ятаю як кацапські виродки кожен рік Україні пророчили дефолт. Поржав би з кацапів та всі заблоковані.
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28.06.2022 00:03
+13
В городе Дубно Ровенской области местный горрайонный суд рассмотрел административный иск против подростка 2007 года рождения, который в ходе школьного онлайн-мероприятия "Последний звонок" после услышанного "Слава нации" ответил "П...здец Российской Федерации"
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28.06.2022 00:05
+12
прекращается выдача кредитов, возникают требования экстренно вернуть выданные кредиты частным расейским кампашкам, а там 400 млрд долларов
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28.06.2022 00:08
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Оабссіянє потерплять за ідею їх сцарька шизонутого *****... їм не перший раз їсти кору з дерева за ідею шизонутого хозяїна- баріна.
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28.06.2022 00:02 Ответить
#рабссіянє
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28.06.2022 00:03 Ответить
Їх на собак міняли,двісті років тому,це не люди.
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28.06.2022 00:25 Ответить
Ох пам'ятаю як кацапські виродки кожен рік Україні пророчили дефолт. Поржав би з кацапів та всі заблоковані.
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28.06.2022 00:03 Ответить
"Толі ісчо будєт.... толі ісчо будєт" - рюззкіх народний пєсня 🤣🤣🤣
***** зробить їм "нравіцца нє нравіцца...."
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28.06.2022 00:04 Ответить
Дефолт дефолту рознь. Они пророчили что-то вроде российского 98го - сейчас не совсем то произошло.
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28.06.2022 00:06 Ответить
Ви маєте рацію. Зараз все набагато гірше
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28.06.2022 00:16 Ответить
И то верно. Как-никак, сейчас дефолт 1918го.
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28.06.2022 00:59 Ответить
Зараз нічого не сталося, це технічний дефолт, бидломасса його навіть не відчує, вони відчую тоді коли буде фізичний дефолт, коли вони будуть жерти один одного як собаки.
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28.06.2022 06:26 Ответить
Дефолт пропонував зробити тато Беня як тільки Зеленський став президентом, ****.
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28.06.2022 06:13 Ответить
А ще ми раз 300 замерзли....
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28.06.2022 09:17 Ответить
Розʼясніть, чи негативно цей дефолт на рашку діяти буде? Я нічого не розумію... В рашки був великий борг, вона від нього відмовляється? Борг списується?
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28.06.2022 00:05 Ответить
Скорее всего ничего не будет. Объявят и все. Также продолжат платить бабки рашке за энергоносители и импортировать товары.
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28.06.2022 00:07 Ответить
Чем платить - рублями? Операции с долларом запрещены из за чего и дефолт произошел.
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28.06.2022 00:14 Ответить
Можна ще єврами, як і раніше платили, але рашка відмовляється приймати єври. Тільки ржублі.
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28.06.2022 00:19 Ответить
прекращается выдача кредитов, возникают требования экстренно вернуть выданные кредиты частным расейским кампашкам, а там 400 млрд долларов
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28.06.2022 00:08 Ответить
У них є фублі, щоб борг віддати. А ось доларів немає і тому дефолт цей суто технічний.
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28.06.2022 06:28 Ответить
никто ни в каких фублях забирать кредиты не будет! не можешь оплатить в долларах - суды, конфискация собственности
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28.06.2022 09:53 Ответить
Есть такая штука - внешний долг. Это по сути товар, он покупается и продаётся, и с него стригутся дивиденды. Теперь, получается, что по долгу нельзя получить дивиденды, причём не потому даже, что у раиси нет валюты, а технически. Но для покупателя не важно, почему он не получает деньги - нет смысла давать покупать российский долг. То есть, россия, а следом за ней российские компании, теряют возможность брать в долг. Как-то так.
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28.06.2022 00:12 Ответить
Ніхто не вестиме справ ні з рАшкою ні з її компаніями. Бабло потім все одно відберуть у них із відсотками
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28.06.2022 00:18 Ответить
нафтогаз? будет и дальше спокойно вести дела.
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28.06.2022 00:34 Ответить
На додачу до всіх дописувачів вище, десь читав, що ще можуть накладати арешт на рахунки (вже зроблено) та майно (ще не зроблено) за бугром та пускати його з молотка на покривання боргу. А в рашки майна за бугром багацько.
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28.06.2022 00:21 Ответить
Цей майже ніяк. Думаю, треба чекати на повний дефолт.
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28.06.2022 00:23 Ответить
Простыми словами - большой и средний бизнес который предоставляет в рашку продукцию и дает рабочие места, больше не сможет брать кредиты.
Производство, реализация и получение выручки требует времени и кредиты позволяли решать задачи с логистикой, обслуживанием производственных линий, оплата труда, закупкой сырья не дожидаясь получения выручки. Теперь все - сломался станок, рабочие без зарплат. Не продается продукция - рабочие без зарплат и.т.д
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28.06.2022 00:25 Ответить
У рашки близько 40 мільярдів доларів боргу,близько половини-за межами кацапії,в інших країнах.Через дефолт задіюється механізм вимого дострокового погашення боргів.Це коли країна вчасно не виплачує один борг,це викликає вимоги негайно сплатити всі інші борги,навіть якщо строк їх виплат ще не настав.Це близько 20 мільярдів доларів.
Ще,коли виникає дефолт,країні забороняють запозичення на зовнішніх ринках.Але кацапам і так через санкції такі запозичення заборонені.Та й гроші у них є,вони їх отримують за нафту і газ.
Дефолт зігроає свою роль у довгостроковому періоді
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28.06.2022 00:26 Ответить
То что у рашки есть доллары, еще ни о чем не говорит. Стоит запрет на любые долларовые операции с рашистами.
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28.06.2022 00:30 Ответить
Так,але вони можуть обійтися без зовнішніх запозичень.Гроші їм кожного дня капають за нафту в основному.
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28.06.2022 00:36 Ответить
нет. запретили перевод дивидентов связанным контрагентам. про "запрет на любые операции" ты сам выдумал и ссылку не найдешь про это. сша прекрасно торгуют внесанкционными товарами.
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28.06.2022 00:37 Ответить
У них немає доларів, у них є фублі.
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28.06.2022 06:35 Ответить
Країна, так само як і компанія чи приватна особа, офіційно визначається як неспроможною платити по боргам, її кредитні рейтинги просто анулюються, зараз є всі юридичні підстави для арешту майна тощо. По суті це як банкрутство... Чи це негативно буде діяти? Однозначно так! Тому що якщо країна сама добровільно оголошує дефолт, кредитні організації чи позикачі можуть піти на поступки та поставити умови для відновлення кредитної історії, але якщо дефолт наступає за умови неспроможності чи відмови платити по боргам, ну тут вже П з великої літери. Навіть китайські фінансові спілки сто раз подумають, щоб закрити очі на рішення Bloomberg чи Moody's....
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28.06.2022 02:30 Ответить
В городе Дубно Ровенской области местный горрайонный суд рассмотрел административный иск против подростка 2007 года рождения, который в ходе школьного онлайн-мероприятия "Последний звонок" после услышанного "Слава нации" ответил "П...здец Российской Федерации"
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28.06.2022 00:05 Ответить
І не соромно... районному суду...
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28.06.2022 00:07 Ответить
Зараз з болота почне лунати: А ви докажітє...
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28.06.2022 00:06 Ответить
Ваши даказательства - ни даказательства!
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28.06.2022 00:36 Ответить
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28.06.2022 00:09 Ответить
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28.06.2022 00:17 Ответить
відповідно до міжнародного законодавства у фінансовій сфері (яке визнає МВФ і світовий банк), повідомлення цього агенства про дефолт і є початком процедури банкротства відповідної держави.
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28.06.2022 00:14 Ответить
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28.06.2022 00:23 Ответить
Эти комментарии нужно собирать в целые тома и внедрять в школьную программу.
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28.06.2022 00:28 Ответить
Нет, нужно утилизировать ту мразь, которая пишет такие комментарии. Тогда не будет ни таких жертв, ни необходимости внедрять в программу.
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28.06.2022 00:33 Ответить
Я маю надію що пости Позднякова та інших російських імперців так збирались, і потім за допомогою них будеться прививати лють до руssкого мира, і всіх його популяризаторів, та представників.
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28.06.2022 00:36 Ответить
99% ИНДЕЙЦЕВ ТАЙГИ И ТУНДРЫ и так не поймут, что произошло...потому что дикари...

Но вот 1% кацапОФФ прекрасно понимает, что это катастрофа для России ...
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28.06.2022 01:56 Ответить
Ніхрена не буде, просто пшик. Там стільки санкцій, що однією більше чи однією менше вже неважливо.
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28.06.2022 05:28 Ответить
Во всем виноват Миша Ходорковский...типа "хареший рюZZkiй" мудило... из отряда Лехи Насрального...типа Крым не бутерброд...
Мавзолейные уроды...
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28.06.2022 05:53 Ответить
Я завжди думала що у всьому цьому винен *****, у промиванні бидломозгiв, а виявляється Ходорковський, у якого ***** відібрав Юкос і посадив на 10 років. Не розумію вашої логіки...
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28.06.2022 06:43 Ответить
Вор обидел вора... На РАБzzee так буває....Це вам не коломойский...
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28.06.2022 06:51 Ответить
Вони його не помітять. Вить про їх дефолт будемо ми, вважая це перемогою. Гроші мають хазяїна і він їх отримає. Нам свій дефолт треба прогнозувати.
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28.06.2022 07:15 Ответить
Операции с долларами и еврами на РабZee запрещены....
Их и правда много....но реализовать их на внешнем рынке мавзолейные бараны не смогут ...
Копите РЖУбли РАБzzei чуваки....их напечатают миллионы тонн... с праздником рюzzo террористо...
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28.06.2022 07:33 Ответить
Цей дефолт, все одно, що заборонити українцям купатися в морі Лаптєвих. Заборонили кредити, так їх немає вже 8 років, точно. Можна порадіти, але власне ні з чого. Ну не будуть платити навіть рублями, їх це бентежить?
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28.06.2022 08:37 Ответить
 
 