Россия допустила дефолт по евробондам, - агентство Moody's

Международное агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте международного рейтингового агентства.

"27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до владельцев облигаций в течение льготного периода, что, согласно нашему определению, является дефолтом", - говорится в сообщении.

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