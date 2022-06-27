Росія допустила дефолт щодо євробондів, - агентство Moody's

Міжнародне агентство Moody's повідомило, що Росія допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міжнародного рейтингового агентства.

"27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом", - йдеться у повідомленні.

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