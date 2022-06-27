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Новини За кордоном
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Росія допустила дефолт щодо євробондів, - агентство Moody's

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

moodys

Міжнародне агентство Moody's повідомило, що Росія допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міжнародного рейтингового агентства.

"27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за зовнішнім боргом, - Bloomberg

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
Ох пам'ятаю як кацапські виродки кожен рік Україні пророчили дефолт. Поржав би з кацапів та всі заблоковані.
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28.06.2022 00:03
+13
В городе Дубно Ровенской области местный горрайонный суд рассмотрел административный иск против подростка 2007 года рождения, который в ходе школьного онлайн-мероприятия "Последний звонок" после услышанного "Слава нации" ответил "П...здец Российской Федерации"
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28.06.2022 00:05
+12
прекращается выдача кредитов, возникают требования экстренно вернуть выданные кредиты частным расейским кампашкам, а там 400 млрд долларов
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28.06.2022 00:08
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Оабссіянє потерплять за ідею їх сцарька шизонутого *****... їм не перший раз їсти кору з дерева за ідею шизонутого хозяїна- баріна.
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28.06.2022 00:02 Відповісти
#рабссіянє
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28.06.2022 00:03 Відповісти
Їх на собак міняли,двісті років тому,це не люди.
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28.06.2022 00:25 Відповісти
Ох пам'ятаю як кацапські виродки кожен рік Україні пророчили дефолт. Поржав би з кацапів та всі заблоковані.
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28.06.2022 00:03 Відповісти
"Толі ісчо будєт.... толі ісчо будєт" - рюззкіх народний пєсня 🤣🤣🤣
***** зробить їм "нравіцца нє нравіцца...."
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28.06.2022 00:04 Відповісти
Дефолт дефолту рознь. Они пророчили что-то вроде российского 98го - сейчас не совсем то произошло.
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28.06.2022 00:06 Відповісти
Ви маєте рацію. Зараз все набагато гірше
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28.06.2022 00:16 Відповісти
И то верно. Как-никак, сейчас дефолт 1918го.
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28.06.2022 00:59 Відповісти
Зараз нічого не сталося, це технічний дефолт, бидломасса його навіть не відчує, вони відчую тоді коли буде фізичний дефолт, коли вони будуть жерти один одного як собаки.
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28.06.2022 06:26 Відповісти
Дефолт пропонував зробити тато Беня як тільки Зеленський став президентом, ****.
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28.06.2022 06:13 Відповісти
А ще ми раз 300 замерзли....
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28.06.2022 09:17 Відповісти
Розʼясніть, чи негативно цей дефолт на рашку діяти буде? Я нічого не розумію... В рашки був великий борг, вона від нього відмовляється? Борг списується?
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28.06.2022 00:05 Відповісти
Скорее всего ничего не будет. Объявят и все. Также продолжат платить бабки рашке за энергоносители и импортировать товары.
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28.06.2022 00:07 Відповісти
Чем платить - рублями? Операции с долларом запрещены из за чего и дефолт произошел.
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28.06.2022 00:14 Відповісти
Можна ще єврами, як і раніше платили, але рашка відмовляється приймати єври. Тільки ржублі.
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28.06.2022 00:19 Відповісти
прекращается выдача кредитов, возникают требования экстренно вернуть выданные кредиты частным расейским кампашкам, а там 400 млрд долларов
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28.06.2022 00:08 Відповісти
У них є фублі, щоб борг віддати. А ось доларів немає і тому дефолт цей суто технічний.
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28.06.2022 06:28 Відповісти
никто ни в каких фублях забирать кредиты не будет! не можешь оплатить в долларах - суды, конфискация собственности
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28.06.2022 09:53 Відповісти
Есть такая штука - внешний долг. Это по сути товар, он покупается и продаётся, и с него стригутся дивиденды. Теперь, получается, что по долгу нельзя получить дивиденды, причём не потому даже, что у раиси нет валюты, а технически. Но для покупателя не важно, почему он не получает деньги - нет смысла давать покупать российский долг. То есть, россия, а следом за ней российские компании, теряют возможность брать в долг. Как-то так.
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28.06.2022 00:12 Відповісти
Ніхто не вестиме справ ні з рАшкою ні з її компаніями. Бабло потім все одно відберуть у них із відсотками
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28.06.2022 00:18 Відповісти
нафтогаз? будет и дальше спокойно вести дела.
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28.06.2022 00:34 Відповісти
На додачу до всіх дописувачів вище, десь читав, що ще можуть накладати арешт на рахунки (вже зроблено) та майно (ще не зроблено) за бугром та пускати його з молотка на покривання боргу. А в рашки майна за бугром багацько.
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28.06.2022 00:21 Відповісти
Цей майже ніяк. Думаю, треба чекати на повний дефолт.
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28.06.2022 00:23 Відповісти
Простыми словами - большой и средний бизнес который предоставляет в рашку продукцию и дает рабочие места, больше не сможет брать кредиты.
Производство, реализация и получение выручки требует времени и кредиты позволяли решать задачи с логистикой, обслуживанием производственных линий, оплата труда, закупкой сырья не дожидаясь получения выручки. Теперь все - сломался станок, рабочие без зарплат. Не продается продукция - рабочие без зарплат и.т.д
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28.06.2022 00:25 Відповісти
У рашки близько 40 мільярдів доларів боргу,близько половини-за межами кацапії,в інших країнах.Через дефолт задіюється механізм вимого дострокового погашення боргів.Це коли країна вчасно не виплачує один борг,це викликає вимоги негайно сплатити всі інші борги,навіть якщо строк їх виплат ще не настав.Це близько 20 мільярдів доларів.
Ще,коли виникає дефолт,країні забороняють запозичення на зовнішніх ринках.Але кацапам і так через санкції такі запозичення заборонені.Та й гроші у них є,вони їх отримують за нафту і газ.
Дефолт зігроає свою роль у довгостроковому періоді
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28.06.2022 00:26 Відповісти
То что у рашки есть доллары, еще ни о чем не говорит. Стоит запрет на любые долларовые операции с рашистами.
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28.06.2022 00:30 Відповісти
Так,але вони можуть обійтися без зовнішніх запозичень.Гроші їм кожного дня капають за нафту в основному.
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28.06.2022 00:36 Відповісти
нет. запретили перевод дивидентов связанным контрагентам. про "запрет на любые операции" ты сам выдумал и ссылку не найдешь про это. сша прекрасно торгуют внесанкционными товарами.
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28.06.2022 00:37 Відповісти
У них немає доларів, у них є фублі.
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28.06.2022 06:35 Відповісти
Країна, так само як і компанія чи приватна особа, офіційно визначається як неспроможною платити по боргам, її кредитні рейтинги просто анулюються, зараз є всі юридичні підстави для арешту майна тощо. По суті це як банкрутство... Чи це негативно буде діяти? Однозначно так! Тому що якщо країна сама добровільно оголошує дефолт, кредитні організації чи позикачі можуть піти на поступки та поставити умови для відновлення кредитної історії, але якщо дефолт наступає за умови неспроможності чи відмови платити по боргам, ну тут вже П з великої літери. Навіть китайські фінансові спілки сто раз подумають, щоб закрити очі на рішення Bloomberg чи Moody's....
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28.06.2022 02:30 Відповісти
В городе Дубно Ровенской области местный горрайонный суд рассмотрел административный иск против подростка 2007 года рождения, который в ходе школьного онлайн-мероприятия "Последний звонок" после услышанного "Слава нации" ответил "П...здец Российской Федерации"
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28.06.2022 00:05 Відповісти
І не соромно... районному суду...
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28.06.2022 00:07 Відповісти
Зараз з болота почне лунати: А ви докажітє...
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28.06.2022 00:06 Відповісти
Ваши даказательства - ни даказательства!
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28.06.2022 00:36 Відповісти
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28.06.2022 00:09 Відповісти
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28.06.2022 00:17 Відповісти
відповідно до міжнародного законодавства у фінансовій сфері (яке визнає МВФ і світовий банк), повідомлення цього агенства про дефолт і є початком процедури банкротства відповідної держави.
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28.06.2022 00:14 Відповісти
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28.06.2022 00:23 Відповісти
Эти комментарии нужно собирать в целые тома и внедрять в школьную программу.
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28.06.2022 00:28 Відповісти
Нет, нужно утилизировать ту мразь, которая пишет такие комментарии. Тогда не будет ни таких жертв, ни необходимости внедрять в программу.
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28.06.2022 00:33 Відповісти
Я маю надію що пости Позднякова та інших російських імперців так збирались, і потім за допомогою них будеться прививати лють до руssкого мира, і всіх його популяризаторів, та представників.
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28.06.2022 00:36 Відповісти
99% ИНДЕЙЦЕВ ТАЙГИ И ТУНДРЫ и так не поймут, что произошло...потому что дикари...

Но вот 1% кацапОФФ прекрасно понимает, что это катастрофа для России ...
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28.06.2022 01:56 Відповісти
Ніхрена не буде, просто пшик. Там стільки санкцій, що однією більше чи однією менше вже неважливо.
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28.06.2022 05:28 Відповісти
Во всем виноват Миша Ходорковский...типа "хареший рюZZkiй" мудило... из отряда Лехи Насрального...типа Крым не бутерброд...
Мавзолейные уроды...
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28.06.2022 05:53 Відповісти
Я завжди думала що у всьому цьому винен *****, у промиванні бидломозгiв, а виявляється Ходорковський, у якого ***** відібрав Юкос і посадив на 10 років. Не розумію вашої логіки...
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28.06.2022 06:43 Відповісти
Вор обидел вора... На РАБzzee так буває....Це вам не коломойский...
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28.06.2022 06:51 Відповісти
Вони його не помітять. Вить про їх дефолт будемо ми, вважая це перемогою. Гроші мають хазяїна і він їх отримає. Нам свій дефолт треба прогнозувати.
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28.06.2022 07:15 Відповісти
Операции с долларами и еврами на РабZee запрещены....
Их и правда много....но реализовать их на внешнем рынке мавзолейные бараны не смогут ...
Копите РЖУбли РАБzzei чуваки....их напечатают миллионы тонн... с праздником рюzzo террористо...
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28.06.2022 07:33 Відповісти
Цей дефолт, все одно, що заборонити українцям купатися в морі Лаптєвих. Заборонили кредити, так їх немає вже 8 років, точно. Можна порадіти, але власне ні з чого. Ну не будуть платити навіть рублями, їх це бентежить?
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28.06.2022 08:37 Відповісти
 
 