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Росія допустила дефолт щодо євробондів, - агентство Moody's
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міжнародне агентство Moody's повідомило, що Росія допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міжнародного рейтингового агентства.
"27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+17 Yevhenii Kyriukha
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+13 Saimon Severson
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+12 Борменталь Незабаром
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***** зробить їм "нравіцца нє нравіцца...."
Производство, реализация и получение выручки требует времени и кредиты позволяли решать задачи с логистикой, обслуживанием производственных линий, оплата труда, закупкой сырья не дожидаясь получения выручки. Теперь все - сломался станок, рабочие без зарплат. Не продается продукция - рабочие без зарплат и.т.д
Ще,коли виникає дефолт,країні забороняють запозичення на зовнішніх ринках.Але кацапам і так через санкції такі запозичення заборонені.Та й гроші у них є,вони їх отримують за нафту і газ.
Дефолт зігроає свою роль у довгостроковому періоді
Но вот 1% кацапОФФ прекрасно понимает, что это катастрофа для России ...
Мавзолейные уроды...
Их и правда много....но реализовать их на внешнем рынке мавзолейные бараны не смогут ...
Копите РЖУбли РАБzzei чуваки....их напечатают миллионы тонн... с праздником рюzzo террористо...