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Оккупанты штурмуют Лисичанск превосходящими силами. Нашим воинам не хватает дальнобойной артиллерии, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лисичанськ

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай обнародовал информацию, что россияне приступили к штурму Лисичанска превосходящими силами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире общенационального марафона.

Гайдай отметил: "Оккупанты штурмуют Лисичанск, при этом постоянно уничтожая город всем возможным оружием. Количественное преимущество на стороне врага. Нашим защитникам не хватает артиллерии дальнего действия".

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Топ комментарии
+45
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...
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28.06.2022 00:23
+27
Нехай наші хлопці відходять та збережуть своє життя , а згодом все відвоюємо !!
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28.06.2022 00:20
+26
Гнусава вам відосик запише,замість артилерії.
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28.06.2022 00:18
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чует сердце моё что и с лисичанском они провернут тот же трюк...следите за руками
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28.06.2022 05:52 Ответить
не так плох негодяй и вор как лох и дурак -потому что не появятся шансы у одних без других А в Украине этих других аж 73%
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28.06.2022 05:56 Ответить
все местные балаболы на фронт или в военкомат - если нет тогда идите *****
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28.06.2022 07:29 Ответить
Скільки вже можна з тими переважаючими силами ? Де ж наші всі сили ? Що це за херня ?
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28.06.2022 08:08 Ответить
Це у узеленськиз зараз такий приспів. Потім буде їнший-домовитись посередині.
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28.06.2022 09:58 Ответить
А Гайдай не хоче відповісти на який фронт загоняє Зеля американську артілерію ?
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28.06.2022 08:12 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкимам
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28.06.2022 09:49 Ответить
Хочется спросить, сколько необходимо еще времени главнокомандующему, чтобы он провел нормальную мобилизацию, чтобы ВСУ преобладала по численности. Почему столько свободно шатающихся призывного возраста в Украине, почему его дружок Кошевой не на фронте, а откровенно говоря, насмехается над призывом.
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28.06.2022 10:26 Ответить
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