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Лисичанськ (273) Гайдай_ЛОГА (905)

Окупанти штурмують Лисичанськ переважаючими силами. Нашим воїнам не вистачає далекобійної артилерії, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай оприлюднив інформацію, що росіяни розпочали штурм Лисичанська переважаючими силами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального марафону.

Гайдай  зазначив: "Окупанти штурмують Лисичанськ, при цьому постійно знищуючи місто всією можливою зброєю. Кількісна перевага на боці ворога. Нашим захисникам не вистачає артилерії дальньої дії".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Просто набирали воду". - окупанти вдарили з "Ураганів" по юрбі людей в Лисичанську - 8 загиблих, 21 поранений, серед яких 2 дітей, - ОВА. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+45
- "можна збільшити бюджет армії, але тоді ми не зможемо будувати більше доріг"...
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28.06.2022 00:23
+27
Нехай наші хлопці відходять та збережуть своє життя , а згодом все відвоюємо !!
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28.06.2022 00:20
+26
Гнусава вам відосик запише,замість артилерії.
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28.06.2022 00:18
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чует сердце моё что и с лисичанском они провернут тот же трюк...следите за руками
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28.06.2022 05:52 Відповісти
не так плох негодяй и вор как лох и дурак -потому что не появятся шансы у одних без других А в Украине этих других аж 73%
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28.06.2022 05:56 Відповісти
все местные балаболы на фронт или в военкомат - если нет тогда идите *****
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28.06.2022 07:29 Відповісти
Скільки вже можна з тими переважаючими силами ? Де ж наші всі сили ? Що це за херня ?
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28.06.2022 08:08 Відповісти
Це у узеленськиз зараз такий приспів. Потім буде їнший-домовитись посередині.
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28.06.2022 09:58 Відповісти
А Гайдай не хоче відповісти на який фронт загоняє Зеля американську артілерію ?
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28.06.2022 08:12 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захиснкимам
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28.06.2022 09:49 Відповісти
Хочется спросить, сколько необходимо еще времени главнокомандующему, чтобы он провел нормальную мобилизацию, чтобы ВСУ преобладала по численности. Почему столько свободно шатающихся призывного возраста в Украине, почему его дружок Кошевой не на фронте, а откровенно говоря, насмехается над призывом.
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28.06.2022 10:26 Відповісти
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