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В Николаеве прогремели взрывы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
СМИ сообщают, что украинская ПВО сбила над городом вражескую российскую ракету.
Около 5 утра в Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", - написал он.
"Общественное Николаев" сообщает, что успешно сработало ПВО - попало по противнику.
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