В Николаеве прогремели взрывы

СМИ сообщают, что украинская ПВО сбила над городом вражескую российскую ракету.

Около 5 утра в Николаеве раздались взрывы. Об этом сообщил в телеграме мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются взрывы. Все в укрытие. Выясняем всю информацию", - написал он.

"Общественное Николаев" сообщает, что успешно сработало ПВО - попало по противнику.

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