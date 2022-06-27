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Рашисты из артиллерии обстреляли Сумщину, 1 человек ранен, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,дпсу

Сумская область была обстреляна из артиллерии с территории РФ.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"С 16:00 россияне начали обстрелы из ствольной артиллерии. Более 40 приходов по Краснопольской громаде. Один человек ранен.

После 22:00 враг открыл огонь по Белопольской громаде", - сообщил Живицкий.

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Покажите это видео всем кто считает что русские не при чем https://m.youtube.com/watch?v=5jdbl0lCWY8
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27.06.2022 23:58 Ответить
А у нас нема артилерії, шолі?
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28.06.2022 00:06 Ответить
Нету. Ни в Речках, ни в Павловке, ни в Ворожбе, ни в самом Белополье.
Нам даже в Лисичанске арты не хватает сейчас.
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28.06.2022 00:34 Ответить
 
 