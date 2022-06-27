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Рашисты из артиллерии обстреляли Сумщину, 1 человек ранен, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сумская область была обстреляна из артиллерии с территории РФ.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"С 16:00 россияне начали обстрелы из ствольной артиллерии. Более 40 приходов по Краснопольской громаде. Один человек ранен.
После 22:00 враг открыл огонь по Белопольской громаде", - сообщил Живицкий.
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Нам даже в Лисичанске арты не хватает сейчас.