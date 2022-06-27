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Рашисти з артилерії обстріляли Сумщину, 1 людина поранена, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,дпсу

Сумську область обстріляли з артилерії з території РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена.

Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді", - повідомив Живицький.

Також читайте: Вночі окупанти випустили дві ракети в напрямку Охтирки, - Живицький

Автор: Володимир Янченко
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Покажите это видео всем кто считает что русские не при чем https://m.youtube.com/watch?v=5jdbl0lCWY8
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27.06.2022 23:58 Відповісти
А у нас нема артилерії, шолі?
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28.06.2022 00:06 Відповісти
Нету. Ни в Речках, ни в Павловке, ни в Ворожбе, ни в самом Белополье.
Нам даже в Лисичанске арты не хватает сейчас.
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28.06.2022 00:34 Відповісти
 
 