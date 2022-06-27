Рашисти з артилерії обстріляли Сумщину, 1 людина поранена, - ОВА

Сумську область обстріляли з артилерії з території РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена.

Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді", - повідомив Живицький.

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