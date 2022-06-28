ЗМІ повідомляють, що українська ППО збила над містом ворожу російську ракету.

Близько 5 ранку в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.

"Суспільне Миколаїв" повідомляє, що успішно спрацювала ППО - влучила по противнику.

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