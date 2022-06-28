УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6738 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 956 0
вибух (3746) війна (56406) Миколаїв (1336) обстріл (21042) ППО (1825) Сєнкевич (220)

В Миколаєві пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

ЗМІ повідомляють, що українська ППО збила над містом ворожу російську ракету.

Близько 5 ранку в Миколаєві пролунали вибухи. Про це повідомив у телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У місті лунають вибухи. Усі в укриття. З’ясовуємо всю інформацію", - написав він.

"Суспільне Миколаїв" повідомляє, що успішно спрацювала ППО - влучила по противнику.

Також читайте: Ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 