УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11314 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Війна
4 413 11
війна (56389) Миколаїв (1336) обстріл (21042) Сєнкевич (220)

Ввечері окупанти з "Ураганів" обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російські окупанти ввечері з реактивних систем залпового вогню "Ураган" обстріляли Миколаїв.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

Ввечері окупанти з Ураганів обстріляли Миколаїв касетними снарядами, – мер Сєнкевич 01

"Сьогодні увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був "Ураган".

Пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту", – написав Сєнкевич у телеграмі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Я рекомендую всім покидати місто", - мер Миколаєва Сєнкевич

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
показати весь коментар
27.06.2022 23:46
+2
Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
показати весь коментар
27.06.2022 23:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пока нам дадут дальнобойное, боюсь воевать им будет не кем. Или они специально ждут.
показати весь коментар
27.06.2022 23:45 Відповісти
Поки запрацює lend-lease пройде 2 місяці або два з половиною.
показати весь коментар
28.06.2022 06:49 Відповісти
Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
показати весь коментар
27.06.2022 23:46 Відповісти
22 км минимально. Но они выезжают на Кинбурнскую косу и стреляют по Витовскому району, как вариант.
показати весь коментар
27.06.2022 23:57 Відповісти
Так и есть. И получают част там, только нужно «споймать».
показати весь коментар
28.06.2022 00:01 Відповісти
А міністр оборони мовчить! Ну що класно нас наобороняли Резніков Зеленський і Залужний???
показати весь коментар
27.06.2022 23:47 Відповісти
Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
показати весь коментар
27.06.2022 23:59 Відповісти
Відосик буде від гнусавої?
показати весь коментар
28.06.2022 00:17 Відповісти
а подкацапные боты только про зраду.
показати весь коментар
28.06.2022 05:19 Відповісти
 
 