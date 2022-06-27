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Вечером оккупанты из "Ураганов" обстреляли Николаев кассетными снарядами, - мэр Сенкевич. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты вечером из реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Николаев.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Вечером оккупанты из Ураганов обстреляли Николаев кассетными снарядами, - мэр Сенкевич 01

"Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает Военная комендатура обороны города, это был "Ураган".

Повреждения получили частные дома и автомобиль. Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта", – написал Сенкевич в телеграм-канале.

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Топ комментарии
+2
Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
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27.06.2022 23:46
+2
Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
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27.06.2022 23:59
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Пока нам дадут дальнобойное, боюсь воевать им будет не кем. Или они специально ждут.
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27.06.2022 23:45 Ответить
Поки запрацює lend-lease пройде 2 місяці або два з половиною.
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28.06.2022 06:49 Ответить
Какая там дальность у ураганов? 35-40 км? Ураганы на передок не выгонишь, значит позиции свиноты ещё ближе к городу находятся.
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27.06.2022 23:46 Ответить
22 км минимально. Но они выезжают на Кинбурнскую косу и стреляют по Витовскому району, как вариант.
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27.06.2022 23:57 Ответить
Так и есть. И получают част там, только нужно «споймать».
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28.06.2022 00:01 Ответить
А міністр оборони мовчить! Ну що класно нас наобороняли Резніков Зеленський і Залужний???
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27.06.2022 23:47 Ответить
Почему молчит. Записывает видосик. Ждите премьеры.
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27.06.2022 23:59 Ответить
Відосик буде від гнусавої?
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28.06.2022 00:17 Ответить
а подкацапные боты только про зраду.
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28.06.2022 05:19 Ответить
 
 