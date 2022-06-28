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Новости За рубежом
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Канада направила в Балтийское море два боевых судна

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

канада

Два канадских боевых судна отправились к Балтийскому морю. Они примут участие в операции НАТО по укреплению восточного фланга.

Об этом заявили в министерстве обороны Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Корабли "Кингстон" и "Саммерсайд" отправились в четырехмесячную командировку в Балтийское море и Североатлантический регион для участия в операции REASSURANCE. Канада отправляет два судна береговой обороны класса "Кингстон", чтобы присоединиться к мерам сдерживания и заверения НАТО в Центральной и Восточной Европе" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба судна будут выполнять боевую миссию с июля по октябрь 2022 года. "В рамках операции REASSURANCE суда присоединятся к постоянному присутствию НАТО в море, что позволит быстро и эффективно реагировать на запрос любой операции НАТО", - подчеркнули в минобороне.

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В ведомстве добавили, что "Кигстон" и "Саммерсайд" заменят суда "Монреаль" и "Галифакс", которые в настоящее время Канада развернула в регионе, поддерживая усилия НАТО.

На борту "Саммерсайд" будет находиться команда подводников-саперов, работа которых поддерживать автономную подлодку, которая будет транспортировать "Кингстон".
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Так судна, чи кораблі?
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28.06.2022 07:46 Ответить
Дякуйте й за це. Могли б інший "перл" придумати.
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28.06.2022 08:42 Ответить
Пора заколачивать окно в Европу. А лучше замуровать
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28.06.2022 08:00 Ответить
Не хочется цепляться к словам .. но, *****, боевые - только корабли. де ви вчились .. хоча...
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28.06.2022 08:19 Ответить
Ну звісно...нащо їм чорне море...
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28.06.2022 11:45 Ответить
 
 