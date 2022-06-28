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Канада скерувала в Балтійське море два бойові судна

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

канада

Два канадські бойові судна вирушили до Балтійського моря. Вони візьмуть участь в операції НАТО зі зміцнення східного флангу.

Про це заявили у міністерстві оборони Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Кораблі "Кінгстон" та "Саммерсайд" вирушили у чотиримісячне відрядження до Балтійського моря та Північноатлантичного регіону для участі в операції REASSURANCE. Канада відправляє два судна берегової оборони класу "Кінгстон", аби долучитися до заходів стримування та запевняння НАТО у Центральній та Східній Європі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обидва судна виконуватимуть бойову місію з липня до жовтня 2022 року. "У рамках операції REASSURANCE судна долучаться до постійної присутності НАТО в морі, що дозволить швидко й ефективно реагувати на запит стосовно будь-якої операції НАТО", - наголосили у міноборони.

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У відомстві додали, що "Кігстон" та "Саммерсайд" замінять судна "Монреаль" та "Галіфакс", які наразі Канада розгорнула у регіоні, підтримуючи зусилля НАТО.

На борту "Саммерсайд" перебуватиме команда підводників-саперів, роботу яких підтримувати автономний підводний човен, який транспортуватиме "Кінгстон".

Автор: Ольга Лузан
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Так судна, чи кораблі?
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28.06.2022 07:46 Відповісти
Дякуйте й за це. Могли б інший "перл" придумати.
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28.06.2022 08:42 Відповісти
Пора заколачивать окно в Европу. А лучше замуровать
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28.06.2022 08:00 Відповісти
Не хочется цепляться к словам .. но, *****, боевые - только корабли. де ви вчились .. хоча...
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28.06.2022 08:19 Відповісти
Ну звісно...нащо їм чорне море...
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28.06.2022 11:45 Відповісти
 
 