Ответом на обстрел Кременчуга должно быть усиление военной поддержки Украины, - Дуда
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Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. На этот раз в Кременчуге, Украина. Ответом на обстрел торгового центра, переполненного невиновными людьми, должно быть усиление военной поддержки Украины, защитников Европы", - подчеркнул польский лидер.
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Топ комментарии
+6 Кіт Семен
показать весь комментарий28.06.2022 10:37
+6 SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
показать весь комментарий28.06.2022 10:46
+3 Right Right 2d264255
показать весь комментарий28.06.2022 10:41
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Можливо буде цинічно, но правда вона така!
Конкретно для себе я не поділяю на якусь чітку градацію "більш важливих", це абсурд, але... европейці і інші не розуміють чому там досі залишаються люди. І не треба про гроші, про неможливість виїхати ітд, в 90% випадків це банальне "авось повезе" або "хату буду охранять" або "чекаю асвабадітелей". Людей які реально не можуть виїхати завжди - десятки, тому ці люди самі себе наражають на небезпеку а вже потім ідуть інші фактори - відсутність на місті журналістів, розголосу ідт.
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
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