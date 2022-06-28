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Ответом на обстрел Кременчуга должно быть усиление военной поддержки Украины, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

дуда

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ракетный удар российских оккупантов по ТРЦ в Кременчуге.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"В преддверии саммита НАТО в Мадриде Россия совершила очередное военное преступление против мирного населения. На этот раз в Кременчуге, Украина. Ответом на обстрел торгового центра, переполненного невиновными людьми, должно быть усиление военной поддержки Украины, защитников Европы", - подчеркнул польский лидер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надо так закрутить гайки России, чтобы Путин сам просил о разговоре, - Дуда
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Топ комментарии
+6
по любому. петріот, абоамс, ф16, томагавк, або шото в єтом родє
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28.06.2022 10:37
+6
скажи честно - ты из-под впн или .. та не.. тыж не поляк. вот что тебе, мразота. здесь нужно?
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28.06.2022 10:46
+3
Треба надіслати війська НАТО
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28.06.2022 10:41
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по любому. петріот, абоамс, ф16, томагавк, або шото в єтом родє
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28.06.2022 10:37 Ответить
Tomahawk очень серьезное оружие, вряд ли дадут.
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28.06.2022 10:48 Ответить
Не будет никогда ни каких Ф16 и тем более Петриот. Никто не хочет ядерной войны (по коайней мере будут тянуть до последнего) даже не популярные вещи повторю. Почти уверен что даже в случае напабения на Балтийские страны оочень большие сомнения в быстрой реакции именно НАТО (За евросоюз вообще молчу) если вы откроете карту и посмотрите размещение войск и штабов НАТО даже в Польше, они все размещены вдоль западной Немецкой границы. Ну почему - я думаю к ответу вы сами придете...
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28.06.2022 10:52 Ответить
☆Ошибся Томагавк имел в виду вместо петриот
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28.06.2022 10:55 Ответить
Абдрестовича что ли переслушался?
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28.06.2022 13:25 Ответить
Это огромная трагедия, но черт возьми неправильно делать акцент на отдельных случаях. Про Бучу говорят все политики и журналисты, но молчат про Изюм или Ахтырку к примеру. Кременчуг заслуживает жесткого ответа и про него невысказался только ленивый, но вчерашний не меньше ужасный растрел людей, хотевших просто набрать воды, никто неподнимает на мировой уровень.
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28.06.2022 10:40 Ответить
Легше казати про випадки які є на відео
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28.06.2022 10:42 Ответить
томущо тут порівняння мирного міста і зони інтенсивних бойових дій.
Можливо буде цинічно, но правда вона така!
Конкретно для себе я не поділяю на якусь чітку градацію "більш важливих", це абсурд, але... европейці і інші не розуміють чому там досі залишаються люди. І не треба про гроші, про неможливість виїхати ітд, в 90% випадків це банальне "авось повезе" або "хату буду охранять" або "чекаю асвабадітелей". Людей які реально не можуть виїхати завжди - десятки, тому ці люди самі себе наражають на небезпеку а вже потім ідуть інші фактори - відсутність на місті журналістів, розголосу ідт.
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28.06.2022 11:13 Ответить
Треба надіслати війська НАТО
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28.06.2022 10:41 Ответить
НАТО оборонний альянс і ніколи нікуди війська не надсилає.
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28.06.2022 11:08 Ответить
від кого "коаліція" оборонялась в афганістані, іраку, сирії ітд? Не неси чепухи
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28.06.2022 11:15 Ответить
ээээ, пацаны. як ви будете решать - то нам хана. Второй фронт. и все. можете заспамить, но эта мысль у всех.
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28.06.2022 10:41 Ответить
Цікаво мислите . Ви тут паніку робити збираєтесь ?

SabakaBarabaka Yo 9aa1c665

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Реєстрація: 22.06.2022
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28.06.2022 17:31 Ответить
скажи честно - ты из-под впн или .. та не.. тыж не поляк. вот что тебе, мразота. здесь нужно?
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28.06.2022 10:46 Ответить
А тобі що треба? Висраться?
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28.06.2022 18:09 Ответить
нє пацани, фюрера треба кончать
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28.06.2022 10:48 Ответить
оскаженів свино-пес
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28.06.2022 11:05 Ответить
На росії немає фюрера, є тільки будь-який росіянин
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28.06.2022 11:09 Ответить
 
 