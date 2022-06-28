Відповіддю на обстріл Кременчука має бути посилення військової підтримки України, - Дуда
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Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ракетний удар російських окупантів по ТРЦ У Кременчуці.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні саміту НАТО в Мадриді Росія вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. Відповіддю на обстріл торговельного центру, переповненого невинними людьми, має бути посилення військової підтримки України, захисників Європи", - наголосив польський лідер.
Топ коментарі
+6 Кіт Семен
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+6 SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
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+3 Right Right 2d264255
показати весь коментар28.06.2022 10:41
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Можливо буде цинічно, но правда вона така!
Конкретно для себе я не поділяю на якусь чітку градацію "більш важливих", це абсурд, але... европейці і інші не розуміють чому там досі залишаються люди. І не треба про гроші, про неможливість виїхати ітд, в 90% випадків це банальне "авось повезе" або "хату буду охранять" або "чекаю асвабадітелей". Людей які реально не можуть виїхати завжди - десятки, тому ці люди самі себе наражають на небезпеку а вже потім ідуть інші фактори - відсутність на місті журналістів, розголосу ідт.
SabakaBarabaka Yo 9aa1c665
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