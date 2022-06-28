Відповіддю на обстріл Кременчука має бути посилення військової підтримки України, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував ракетний удар російських окупантів по ТРЦ У Кременчуці.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні саміту НАТО в Мадриді Росія вчинила черговий воєнний злочин проти мирного населення. Цього разу в Кременчуці, Україна. Відповіддю на обстріл торговельного центру, переповненого невинними людьми, має бути посилення військової підтримки України, захисників Європи", - наголосив польський лідер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда