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Оккупанты обстреляли из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, - Живицкий
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ с ночи вели минометный обстрел по Великописаревской громаде в Сумской области.
Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"После 2 ночи начался минометный обстрел, 9 приходов по Великописаревской громаде. Жертв и разрушений нет", - отметил он.
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