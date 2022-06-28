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Оккупанты обстреляли из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, - Живицкий

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сумщина,обстріл

Войска РФ с ночи вели минометный обстрел по Великописаревской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"После 2 ночи начался минометный обстрел, 9 приходов по Великописаревской громаде. Жертв и разрушений нет", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты из артиллерии обстреляли Сумщину, 1 человек ранен, - ОВА
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