Оккупанты обстреляли из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, - Живицкий

Войска РФ с ночи вели минометный обстрел по Великописаревской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"После 2 ночи начался минометный обстрел, 9 приходов по Великописаревской громаде. Жертв и разрушений нет", - отметил он.

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