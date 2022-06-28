Окупанти обстріляли із мінометів Великописарівську громаду на Сумщині, - Живицький

Війська РФ з ночі вели мінометний обстріл по Великописарівській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - зазначив він.

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