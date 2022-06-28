УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4075 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 735 0
армія РФ (13478) війна (56406) Сумська область (2202) Живицький Дмитро (465)

Окупанти обстріляли із мінометів Великописарівську громаду на Сумщині, - Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,обстріл

Війська РФ з ночі вели мінометний обстріл по Великописарівській громаді на Сумщині.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 2 ночі розпочався мінометний обстріл, 9 приходів по Великописарівській громаді. Жертв та руйнувань немає", - зазначив він.

Також читайте: Рашисти з артилерії обстріляли Сумщину, 1 людина поранена, - ОВА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 