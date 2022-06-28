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Байден продолжит присутствие военных США в Польше
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден во время поездки по Европе на этой неделе объявит о продлении присутствия в Польше части американских сил, а также об изменениях в размещении сил в странах Балтии.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "РБК-Украину".
Дополнительные военные силы США прибыли в Польшу в начале 2022 года на фоне угрозы масштабного вторжения России.
Речь идет о том, чтобы оставить на длительное время, а возможно, на постоянной основе часть из направленных в Польшу в феврале 2 тысяч американских военнослужащих.
Конкретной информации по странам Балтии нет.
О своем решении, вероятно, Байден объявит на саммите НАТО в Мадриде, который будет проходить 28-30 июня.
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показать весь комментарий28.06.2022 16:29 Ответить Мне нравится 0
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