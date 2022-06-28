815 1
Байден продовжить присутність військових США в Польщі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден під час поїздки по Європі на цьому тижні оголосить про продовження присутності в Польщі частини американських сил, а також про зміни в розміщенні сил в країнах Балтії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Додаткові військові сили США прибули до Польщі на початку 2022 року на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.
Йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі в лютому 2 тисяч американських військовослужбовців.
Конкретної інформації щодо країн Балтії немає.
Про своє рішення, ймовірно, Байден оголосить на саміті НАТО в Мадриді, який проходитиме 28-30 червня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
sotnik888 a44d0d72
показати весь коментар28.06.2022 16:29 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...