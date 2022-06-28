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Байден продовжить присутність військових США в Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

военные,американские

Президент США Джо Байден під час поїздки по Європі на цьому тижні оголосить про продовження присутності в Польщі частини американських сил, а також про зміни в розміщенні сил в країнах Балтії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Додаткові військові сили США прибули до Польщі на початку 2022 року на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.

Йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі в лютому 2 тисяч американських військовослужбовців.

Конкретної інформації щодо країн Балтії немає.

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Про своє рішення, ймовірно, Байден оголосить на саміті НАТО в Мадриді, який проходитиме 28-30 червня.

Автор: Ольга Лузан
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то есть не усилить, а оставить и всего 2 тыячи, расссия трепещи ... герой ***..ь
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28.06.2022 16:29 Відповісти
 
 