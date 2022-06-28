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Новини За кордоном
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НАТО (5130) Польща (5155) саміт (604)

Польща очікує, що Мадридський саміт офіційно визнає Росію ворогом НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Голова бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох вважає, що на саміті НАТО Росію мають офіційно оголосити ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови бюро національної безпеки Польщі в ефірі телеканалу Polsat.

"Сам саміт НАТО - це елемент процесу, але він має дати відповіді на фундаментальні питання. Насамперед, і ми цього однозначно очікуємо, визначити Росію як ворога", - сказав Солох.

Він припускає, що у закритій частині стратегії НАТО "буде послано сигнал щодо Росії".

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"Ми у будь-якому разі очікуємо, що НАТО негайно відреагує на будь-яке порушення території країн НАТО", - пояснив голова бюро нацбезпеки Польщі.

При цьому Польща чекає на прийняття рішень, які призведуть "до збільшення військової присутності НАТО".

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Топ коментарі
+9
Рашистов нужно террористами признавать наравне с Игилом и Талибаном. Тогда посмотрим как другие страны будут дальше сотрудничать с этой террористической организацией. Думаю что после этого и *одкб* рассыпится, так как не захотят сидеть с рашистами в одной бочке с дерьмом
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27.06.2022 19:33
+7
Головне щоб вони заборонили іншим країнам членам НАТО спонсорувати ворога купуючи у нього енергоносії.
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27.06.2022 19:30
+6
Є Угорщина і Туреччина.
Сумніваюсь що вони підтримають цю ініціативу.
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27.06.2022 19:34
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Головне щоб вони заборонили іншим країнам членам НАТО спонсорувати ворога купуючи у нього енергоносії.
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27.06.2022 19:30 Відповісти
золото і алмази
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27.06.2022 19:47 Відповісти
І комплекси С400.
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27.06.2022 19:55 Відповісти
Рашистов нужно террористами признавать наравне с Игилом и Талибаном. Тогда посмотрим как другие страны будут дальше сотрудничать с этой террористической организацией. Думаю что после этого и *одкб* рассыпится, так как не захотят сидеть с рашистами в одной бочке с дерьмом
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27.06.2022 19:33 Відповісти
Є Угорщина і Туреччина.
Сумніваюсь що вони підтримають цю ініціативу.
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27.06.2022 19:34 Відповісти
даже Венгрия и Турция ? И Болгария?
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27.06.2022 19:34 Відповісти
а от подивимось. Те, що Кіпр та мад'яри - там приховані рашисти, це однозначно. Подивимось на інших...
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27.06.2022 19:37 Відповісти
Опять поляки пугают Столтенберга..... Он и так памперсы меняет каждые 10 минут.
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27.06.2022 19:35 Відповісти
Визнати ворогом НАТО - це добре. Але мало. Бо потрібно на офіційному рівні (і в резолюції НАТО, в т.ч.; а також в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Євросоюзом та іншими такими же міжнародними організаціями) визнати лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи нациської) країною; ОБОВ'ЯЗКОВО: країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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27.06.2022 19:36 Відповісти
США вже визнали рашку країною-терористом. Діло за рештою країн.
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28.06.2022 02:15 Відповісти
Замість того,щоб надати Україні ПДЧ в НАТО.НАТО і дальше займається куйнею ,котра ніяким чином Україні і її народу не допоможе.
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27.06.2022 20:11 Відповісти
НАТО тут не при чем, Великие Скрепы -это прежде всего враги цивилизации. Непонятно, что они до сих пор в ООН делают.
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27.06.2022 22:08 Відповісти
Видимо ООН непонятное.
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25.11.2022 20:54 Відповісти
 
 