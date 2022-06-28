Польща очікує, що Мадридський саміт офіційно визнає Росію ворогом НАТО

Голова бюро нацбезпеки Польщі Павло Солох вважає, що на саміті НАТО Росію мають офіційно оголосити ворогом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови бюро національної безпеки Польщі в ефірі телеканалу Polsat.

"Сам саміт НАТО - це елемент процесу, але він має дати відповіді на фундаментальні питання. Насамперед, і ми цього однозначно очікуємо, визначити Росію як ворога", - сказав Солох.

Він припускає, що у закритій частині стратегії НАТО "буде послано сигнал щодо Росії".

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"Ми у будь-якому разі очікуємо, що НАТО негайно відреагує на будь-яке порушення території країн НАТО", - пояснив голова бюро нацбезпеки Польщі.

При цьому Польща чекає на прийняття рішень, які призведуть "до збільшення військової присутності НАТО".

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