Польша ожидает, что Мадридский саммит официально признает Россию врагом НАТО
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Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох считает, что на саммите НАТО Россию должны официально объявить врагом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши в эфире телеканала Polsat.
"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.
Он предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".
"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава Бюро нацбезопасности Польши.
При этом Польша ожидает принятия решений, которые приведут к увеличению военного присутствия НАТО.
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Сумніваюсь що вони підтримають цю ініціативу.