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Новости За рубежом
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НАТО (8937) Польша (7474) саммит (1031)

Польша ожидает, что Мадридский саммит официально признает Россию врагом НАТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нато

Глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох считает, что на саммите НАТО Россию должны официально объявить врагом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Бюро национальной безопасности Польши в эфире телеканала Polsat.

"Сам саммит НАТО - это элемент процесса, но он должен дать ответы на фундаментальные вопросы. Прежде всего, и мы этого однозначно ожидаем, определить Россию как врага", - сказал Солох.

Он предполагает, что в закрытой части стратегии НАТО "будет послан сигнал в отношении России".

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"Мы в любом случае ожидаем, что НАТО немедленно отреагирует на любое нарушение территории стран НАТО", - пояснил глава Бюро нацбезопасности Польши.

При этом Польша ожидает принятия решений, которые приведут к увеличению военного присутствия НАТО.

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Топ комментарии
+9
Рашистов нужно террористами признавать наравне с Игилом и Талибаном. Тогда посмотрим как другие страны будут дальше сотрудничать с этой террористической организацией. Думаю что после этого и *одкб* рассыпится, так как не захотят сидеть с рашистами в одной бочке с дерьмом
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27.06.2022 19:33
+7
Головне щоб вони заборонили іншим країнам членам НАТО спонсорувати ворога купуючи у нього енергоносії.
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27.06.2022 19:30
+6
Є Угорщина і Туреччина.
Сумніваюсь що вони підтримають цю ініціативу.
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27.06.2022 19:34
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Головне щоб вони заборонили іншим країнам членам НАТО спонсорувати ворога купуючи у нього енергоносії.
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27.06.2022 19:30 Ответить
золото і алмази
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27.06.2022 19:47 Ответить
І комплекси С400.
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27.06.2022 19:55 Ответить
Рашистов нужно террористами признавать наравне с Игилом и Талибаном. Тогда посмотрим как другие страны будут дальше сотрудничать с этой террористической организацией. Думаю что после этого и *одкб* рассыпится, так как не захотят сидеть с рашистами в одной бочке с дерьмом
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27.06.2022 19:33 Ответить
Є Угорщина і Туреччина.
Сумніваюсь що вони підтримають цю ініціативу.
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27.06.2022 19:34 Ответить
даже Венгрия и Турция ? И Болгария?
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27.06.2022 19:34 Ответить
а от подивимось. Те, що Кіпр та мад'яри - там приховані рашисти, це однозначно. Подивимось на інших...
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27.06.2022 19:37 Ответить
Опять поляки пугают Столтенберга..... Он и так памперсы меняет каждые 10 минут.
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27.06.2022 19:35 Ответить
Визнати ворогом НАТО - це добре. Але мало. Бо потрібно на офіційному рівні (і в резолюції НАТО, в т.ч.; а також в ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, Євросоюзом та іншими такими же міжнародними організаціями) визнати лептєстан/рф тоталітарною, диктаторською, агресивною, фашиською і рашиською (на відмінну від расиської, антисіоніської чи нациської) країною; ОБОВ'ЯЗКОВО: країною-терористом і такою, яка не має права існувати в цивілізованому світі. З усіма наслідками такого визнання.
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27.06.2022 19:36 Ответить
США вже визнали рашку країною-терористом. Діло за рештою країн.
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28.06.2022 02:15 Ответить
Замість того,щоб надати Україні ПДЧ в НАТО.НАТО і дальше займається куйнею ,котра ніяким чином Україні і її народу не допоможе.
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27.06.2022 20:11 Ответить
НАТО тут не при чем, Великие Скрепы -это прежде всего враги цивилизации. Непонятно, что они до сих пор в ООН делают.
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27.06.2022 22:08 Ответить
Видимо ООН непонятное.
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25.11.2022 20:54 Ответить
 
 