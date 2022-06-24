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На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден

Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді озвучить нові ініціативи щодо зміцнення оборони альянсу.

Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На саміті НАТО ми оголосимо про нові домовленості, спрямовані на зміцнення політики у сфері стримування оборони", - сказав журналістам Кірбі у четвер під час брифінгу у Білому домі.

За його словами, США також "анонсують кроки щодо зміцнення європейської безпеки".

Саміт НАТО відбудеться у столиці Іспанії - Мадриді - 28-30 червня.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+4
Трампакс так мріяв розвалити альянс, весь свій сорок над цим працював, допомагав ***** готуватись до знищення України, тільки не вийшло у них нічого .
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.
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24.06.2022 09:04
+3
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24.06.2022 08:38
+2
В парламенті десятиріччами сиділи камуняки і верещали НАТО ні.
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24.06.2022 08:57
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24.06.2022 08:29 Відповісти
Жопа ЗЕ?
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24.06.2022 08:38 Відповісти
ну як так можна за рідну опу?
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24.06.2022 08:40 Відповісти
переодяглися б вже всі в зелене зверху і чорний низ - оце був би сігнал!
а так, з краватками? - балачня сама, вчити ще і вчити....
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24.06.2022 08:32 Відповісти
А чому Україна не в НАТО ?
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24.06.2022 08:33 Відповісти
Патамушта в зеленій ОПі сидять кроти. А НАТІ вони потрібні?
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24.06.2022 08:41 Відповісти
Питання некоректне.
Запитувати треба не "чому Україна не в НАТО", а чому країни Балтії вже в НАТО, Польща в НАТО, Румунія в НАТО, а Україна все ще нє".
А відповідь буде такою (заздалегідь перепрошую, тому що вона багатьом не сподобається). Думати треба було не лише про завтра, а й на рік уперед, на два роки, на двадцять років уперед. Або, якщо простіше, взагалі треба було думати, а не сидіти на лавці 30 років і чекати, що буде.
У криміналістиці є такий вислів - "віктимна поведінка", коли жертва своєю поведінкою сама провокує зовнішню агресію
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24.06.2022 08:48 Відповісти
В парламенті десятиріччами сиділи камуняки і верещали НАТО ні.
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24.06.2022 08:57 Відповісти
"Камуняку на гілляку".
Нічого кращого порадити вам не можу.
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24.06.2022 08:59 Відповісти
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24.06.2022 08:38 Відповісти
Переброска в Европу 5 эскадрильев F-35...и РабZeя встане с каленак...
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24.06.2022 08:48 Відповісти
Трампакс так мріяв розвалити альянс, весь свій сорок над цим працював, допомагав ***** готуватись до знищення України, тільки не вийшло у них нічого .
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.
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24.06.2022 09:04 Відповісти
Байденко и Порошенко с Джонсонюком добавились развалить концлагерь рabZeя путлер капута
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24.06.2022 09:37 Відповісти
 
 