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На саміті НАТО Байден оголосить плани посилення оборони альянсу, - Кірбі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент США Джо Байден під час саміту НАТО в Мадриді озвучить нові ініціативи щодо зміцнення оборони альянсу.
Про це повідомив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На саміті НАТО ми оголосимо про нові домовленості, спрямовані на зміцнення політики у сфері стримування оборони", - сказав журналістам Кірбі у четвер під час брифінгу у Білому домі.
За його словами, США також "анонсують кроки щодо зміцнення європейської безпеки".
Саміт НАТО відбудеться у столиці Іспанії - Мадриді - 28-30 червня.
Топ коментарі
+4 irenka ko
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показати весь коментар24.06.2022 08:57
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Будь ласка, зачекайте...
а так, з краватками? - балачня сама, вчити ще і вчити....
Запитувати треба не "чому Україна не в НАТО", а чому країни Балтії вже в НАТО, Польща в НАТО, Румунія в НАТО, а Україна все ще нє".
А відповідь буде такою (заздалегідь перепрошую, тому що вона багатьом не сподобається). Думати треба було не лише про завтра, а й на рік уперед, на два роки, на двадцять років уперед. Або, якщо простіше, взагалі треба було думати, а не сидіти на лавці 30 років і чекати, що буде.
У криміналістиці є такий вислів - "віктимна поведінка", коли жертва своєю поведінкою сама провокує зовнішню агресію
Нічого кращого порадити вам не можу.
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.