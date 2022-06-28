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Обстрел ТЦ в Кременчуге может расследовать Гаага, - Венедиктова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

венедіктова,кременчук

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что преступление россиян, нанесших удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, может рассматриваться в Международном уголовном суде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Венедиктова сообщила с места обстрела в Кременчуге 28 июня в эфире национального марафона новостей.

 "Приехали (международные – ред.) эксперты, уже работающие у нас. У них опыт работы с нашими следователями, оперативниками. И то, о чем я говорила стражам порядка, – нам нужно сразу брать стандарт международного гуманитарного права. Это сложно, мы к этому не привыкли, хотя у нас 8 лет война. Но этот стандарт нужно брать и его уже держать, потому что, возможно, это дело будет делом, которое будет рассматриваться в Гааге".

По словам Генпрокурора, пока никто не знает, какой потом будет стратегия расследования, поэтому нужно сразу собирать доказательства таким образом, чтобы они "были применимы в любом суде".

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Она подчеркнула, что по этому делу важно обращать внимание на два аспекта: первый – привлечение к ответственности российских преступников и второй – привлечение тех людей, которые допустили халатность или служебную халатность (бизнес, не остановивший работу ТЦ во время воздушной тревоги – ред.) .
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Топ комментарии
+7
Та Гаага МН17 вже 8 років розслідує...
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28.06.2022 11:38
+6
Раша постоянно врет и обвиняет Украину в шоу
ПОТОМУ НЕОБХОДИМО сделать в Украине представительство Гааги или какую то другую международную комиссию , чтобы она находилась в Украине в своём официальном штабе и выезжала фиксировать все ПРЕСТУПЛЕНИЯ АГРЕССОРА . И это должно быть не прокацапленное обсе
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28.06.2022 11:46
+4
Кто-то обїяснит єтой тупой п-де, что искандер от белгорода до Харькова летит 1 минуту 10 секунд. За єто время из крупного ТЦ невозможно євакуировать людей даже вьікидьівая их подсрачниками на парковку.
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28.06.2022 11:50
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Та Гаага МН17 вже 8 років розслідує...
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28.06.2022 11:38 Ответить
По-перше - справу по МН-17 розглядає нідерландський суд, а розслідувала спеціальна міжнародна слідча група, Розслідування вже давно закінчено, а судовий процес перебуває на фінішній прямій. Це все при тому, що події, які розслідувалися перебували на території, яка Україною не контролюється, а "ДНР" і РФ, м'яко кажучи, не сприяли об'єктивному розслідуванню. По-друге - у Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вищезгаданим судом є лише одна спільність - перебування на території однієї держави, але це різні інституції.
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28.06.2022 12:03 Ответить
Раша постоянно врет и обвиняет Украину в шоу
ПОТОМУ НЕОБХОДИМО сделать в Украине представительство Гааги или какую то другую международную комиссию , чтобы она находилась в Украине в своём официальном штабе и выезжала фиксировать все ПРЕСТУПЛЕНИЯ АГРЕССОРА . И это должно быть не прокацапленное обсе
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28.06.2022 11:46 Ответить
Кто-то обїяснит єтой тупой п-де, что искандер от белгорода до Харькова летит 1 минуту 10 секунд. За єто время из крупного ТЦ невозможно євакуировать людей даже вьікидьівая их подсрачниками на парковку.
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28.06.2022 11:50 Ответить
Не треба нічого пояснювати, це має встановити слідство. Чому вас так бентежить розслідування? Це зовсім не означає обвинувальний вирок.
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28.06.2022 12:06 Ответить
Тому що такі дії кацапки венедиктової на користь лише державі-терористу рф.
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29.06.2022 08:57 Ответить
лучше бы последовала ответка в моцкау ростов и крымский мост.хотя бы в один из предложенных вариантов
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28.06.2022 11:51 Ответить
Ну промурлыкай своему Шольцу пусть даст для ответки оружие если не под VPN спрятался
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28.06.2022 12:23 Ответить
Не смешите. Дикое стадо не признает никаких международных, да и вообще человеческих норм. Они и на ГАГУ болт дожили. После боинг, что крепись, а Краматорск, а Харьков. Пора миру понять, тут не проходят не международные нормы не нормы морали.Это орда, которую может остановить только сила.
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28.06.2022 11:56 Ответить
Гаага може розслідувати, а може й ні. А от генпрокурора треба замінити.Бо воно тільки заводить справи, які не мають ніякого закінчення.
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28.06.2022 11:56 Ответить
Чому не мають? Кацапи написали, що знищили склад зброї, від детонації сталася пожежа в ТЦ, ну а Венедиктова перекладає провину за загибель людей на власників ТЦ. Усе логічно. Венедиктова це харківська кацапка, з понаїхавших.
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28.06.2022 12:02 Ответить
може хай краще Леді Гага...?
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28.06.2022 14:16 Ответить
 
 