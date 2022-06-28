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Обстріл ТЦ у Кременчуку може розслідувати Гаага, – Венедіктова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

венедіктова,кременчук

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що злочин росіян, які завдали удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуку, можуть розглядати у Міжнародному кримінальному суді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Венедіктова заявила з місця обстрілу у Кременчуку 28 червня в ефірі національного марафону новин, повідомляє "УП".

 "Приїхали (міжнародні – ред.) експерти, які вже працюють у нас. У них є досвід роботи з нашими слідчими, оперативниками. І те, про що я говорила правоохоронцям, – що нам треба відразу брати стандарт міжнародного гуманітарного права. Це складно, ми до цього не звикли, хоча в нас війна 8 років. Але цей стандарт треба брати і його вже тримати, тому що, можливо, ця справа буде справою, яка буде розглядатися у Гаазі".

За словами Генпрокурора, наразі ніхто не знає, якою потім буде стратегія розслідування, тому треба відразу збирати докази таким чином, щоб вони "були належні у будь-якому суді".

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Вона підкреслила, що у цій справі важливо звертати увагу на два аспекти: перший – притягнення до відповідальності російських злочинців і другий – притягнення тих людей, які допустили халатність чи службову недбалість (бізнес, який не зупинив роботу ТЦ під час повітряної тривоги – ред.).
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Топ коментарі
+7
Та Гаага МН17 вже 8 років розслідує...
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28.06.2022 11:38
+6
Раша постоянно врет и обвиняет Украину в шоу
ПОТОМУ НЕОБХОДИМО сделать в Украине представительство Гааги или какую то другую международную комиссию , чтобы она находилась в Украине в своём официальном штабе и выезжала фиксировать все ПРЕСТУПЛЕНИЯ АГРЕССОРА . И это должно быть не прокацапленное обсе
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28.06.2022 11:46
+4
Кто-то обїяснит єтой тупой п-де, что искандер от белгорода до Харькова летит 1 минуту 10 секунд. За єто время из крупного ТЦ невозможно євакуировать людей даже вьікидьівая их подсрачниками на парковку.
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28.06.2022 11:50
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Та Гаага МН17 вже 8 років розслідує...
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28.06.2022 11:38 Відповісти
По-перше - справу по МН-17 розглядає нідерландський суд, а розслідувала спеціальна міжнародна слідча група, Розслідування вже давно закінчено, а судовий процес перебуває на фінішній прямій. Це все при тому, що події, які розслідувалися перебували на території, яка Україною не контролюється, а "ДНР" і РФ, м'яко кажучи, не сприяли об'єктивному розслідуванню. По-друге - у Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вищезгаданим судом є лише одна спільність - перебування на території однієї держави, але це різні інституції.
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28.06.2022 12:03 Відповісти
Раша постоянно врет и обвиняет Украину в шоу
ПОТОМУ НЕОБХОДИМО сделать в Украине представительство Гааги или какую то другую международную комиссию , чтобы она находилась в Украине в своём официальном штабе и выезжала фиксировать все ПРЕСТУПЛЕНИЯ АГРЕССОРА . И это должно быть не прокацапленное обсе
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28.06.2022 11:46 Відповісти
Кто-то обїяснит єтой тупой п-де, что искандер от белгорода до Харькова летит 1 минуту 10 секунд. За єто время из крупного ТЦ невозможно євакуировать людей даже вьікидьівая их подсрачниками на парковку.
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28.06.2022 11:50 Відповісти
Не треба нічого пояснювати, це має встановити слідство. Чому вас так бентежить розслідування? Це зовсім не означає обвинувальний вирок.
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28.06.2022 12:06 Відповісти
Тому що такі дії кацапки венедиктової на користь лише державі-терористу рф.
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29.06.2022 08:57 Відповісти
лучше бы последовала ответка в моцкау ростов и крымский мост.хотя бы в один из предложенных вариантов
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28.06.2022 11:51 Відповісти
Ну промурлыкай своему Шольцу пусть даст для ответки оружие если не под VPN спрятался
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28.06.2022 12:23 Відповісти
Не смешите. Дикое стадо не признает никаких международных, да и вообще человеческих норм. Они и на ГАГУ болт дожили. После боинг, что крепись, а Краматорск, а Харьков. Пора миру понять, тут не проходят не международные нормы не нормы морали.Это орда, которую может остановить только сила.
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28.06.2022 11:56 Відповісти
Гаага може розслідувати, а може й ні. А от генпрокурора треба замінити.Бо воно тільки заводить справи, які не мають ніякого закінчення.
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28.06.2022 11:56 Відповісти
Чому не мають? Кацапи написали, що знищили склад зброї, від детонації сталася пожежа в ТЦ, ну а Венедиктова перекладає провину за загибель людей на власників ТЦ. Усе логічно. Венедиктова це харківська кацапка, з понаїхавших.
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28.06.2022 12:02 Відповісти
може хай краще Леді Гага...?
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28.06.2022 14:16 Відповісти
 
 