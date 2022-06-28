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Новости Война в Украине
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авиация (2594) армия РФ (15366) Кременчуг (332) Нацполиция (15732) ракеты (2721) самолет (3328) СБУ (18679) Монастырский (333)

Установлены имена российских летчиков, нанесших удар по ТЦ в Кременчуге, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили полк российской авиации, нанесший ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. Также установлены имена летчиков, совершивших преступление.

Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, взлетавших на ТУ-22, совершившего роковые выстрелы", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точное количество жертв в Кременчуге неизвестно, разобрали 60% завалов, - Монастырский

Более подробной информации Монастырский не предоставил.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Назначить награду за их головы,их собутыльники сами их и кончат.
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28.06.2022 12:06
+9
1. Монастырский - министр МВС. Это не его дело устанавливать военных преступников . Пусть преступностью внутри страны занимается , погранпункты с ЕС в порядок приводит , чтобы люди в чистые туалеты могли идти . ХВАТИТ ПИАРИТЬСЯ
2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
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28.06.2022 12:06
+9
Пора назначать официальную награду за голову каждого летуна. Стартовать тысяч со 100 баксов и каждую неделю удваивать.
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28.06.2022 12:06
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імена цих льотчиків - ето вєлікая тайна, мой мальчік
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28.06.2022 11:55 Ответить
Вони тільки за Порошенком швидко бігають.
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28.06.2022 11:57 Ответить
кацапи продадуть імена
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28.06.2022 11:58 Ответить
1. Монастырский - министр МВС. Это не его дело устанавливать военных преступников . Пусть преступностью внутри страны занимается , погранпункты с ЕС в порядок приводит , чтобы люди в чистые туалеты могли идти . ХВАТИТ ПИАРИТЬСЯ
2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
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28.06.2022 12:06 Ответить
Сорри - « пиарится»в кавычках
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28.06.2022 12:07 Ответить
если - должен, то - пиаритЬся...
на буданова много свалилось, вице-премьер верещук перекинула на него заботу о эвакуированных ею в плен
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28.06.2022 13:14 Ответить
Пора назначать официальную награду за голову каждого летуна. Стартовать тысяч со 100 баксов и каждую неделю удваивать.
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28.06.2022 12:06 Ответить
Пора громить их ВЗЛЕТНЫЕ ПОЛОСЫ
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28.06.2022 12:08 Ответить
Назначить награду за их головы,их собутыльники сами их и кончат.
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28.06.2022 12:06 Ответить
И бонус, если кончат вместе с ихними ******* и **********.
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28.06.2022 12:13 Ответить
Разумная идея .
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28.06.2022 12:14 Ответить
Адреси? Фотки дружин, батьків?
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28.06.2022 12:07 Ответить
детей , главное найти их детей.
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28.06.2022 12:53 Ответить
Якщо голови цих кривавих стервятнікав пуйла через місяць будудуть виставлені в банках з формаліном на місці трц, то я повірю що зевлада проти рахи а буданов з бакановим на своєму місці.
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28.06.2022 12:09 Ответить
Зе повинен вчиться у ізраілятен)))
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28.06.2022 12:58 Ответить
Смерть терористам
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28.06.2022 12:22 Ответить
Ну так дайте данні Жені Вольнову. Той кацапів по телефону обробить. Більше толку буде. З своїми піzдюками краще розбирайтеся, на окупованих територіях кожен колаборант -як не мєнт -так прокурор....
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28.06.2022 12:23 Ответить
Буданову , вернее его ведомству, а также СБУ устранением этих ублюдков нужно заниматься, а не сомнительными публикациями переговоров пьяных орков со своими свиноматками.
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28.06.2022 12:27 Ответить
❗️❗️❗️Ось покидьки, які вбили людей ракетами в Кременчуці, - так вважає спільнота інтернет-розслідувачів InformNapalm.

☝️За інформацією InformNapalm, військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку. Вони належать до в/ч 33310 (Калузька обл., н.п. Шайківка).

На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять Ту-22М3, які стріляли ракетами Х-22 ТРЦ.
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28.06.2022 12:40 Ответить
Це добре, що встановили імена тенрористів, що з літка влучили по торговому центру, а встановили імена ворогів України, які замість того, щоб виробляти ракети для збиття ворожих ракет, витратили гроші на "велике крадівництво"? Задавали їх питання навіщо вони це зробили і не гризе їх совість бачити, як кожного дня нигуть невинні, особливо жінки і діти, чи краще робити вигляд, що це їх не стосується?
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28.06.2022 12:45 Ответить
Цікаво що з ними буде коли вони попадуть до ЗСУ у полон, чисто теоретично
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28.06.2022 12:47 Ответить
ты нам вынеси на брифинг,их яйца на блюде.
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28.06.2022 13:11 Ответить
Ну шо уйо**бки!!!!
У мене в" базі " вас стільки, що у нас може і не вистачить патронів)))
Але, КОЖНЕ ПРІЗВИЩЕ, КОЖЕН ПОЗИВНИЙ....буде "утилізований" українськими службами ...де б ви не були..
Це діло часу, днів, тижнів, місяців...
Слава УКРАЇНІ!!!
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28.06.2022 13:38 Ответить
Монастирський, це добре! Але де ті імена? Це що ? тайна? Назвіть їх, інакше вся ваша інформація не що інше , як популістський висер!
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28.06.2022 14:16 Ответить
Покажіть їх пики та пики їх жінок і дітей, і не замальовуйте. Світ повинен їх знати.
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28.06.2022 14:47 Ответить
Дивився на днях відео Золкіна, де були 140+ полонених, яких Україна готувала на обмін. Всю перекличку не дивився, але принаймі 1 льотчик був на обмін. Ці тварини повинні вночі випадково ткнутись носом в подушку і задихнутись.
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28.06.2022 18:50 Ответить
Олег Шарп, блогер: "приказ направить ракеты на Кременчуг мог исполнить российский генерал Тимур Трубиенко, командующий наступлением оккупационных войск на восточном направлении. В звании генерал-майора.
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".
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28.06.2022 20:19 Ответить
 
 