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Установлены имена российских летчиков, нанесших удар по ТЦ в Кременчуге, - Монастырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Аналитики Службы безопасности Украины и Национальной полиции установили полк российской авиации, нанесший ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. Также установлены имена летчиков, совершивших преступление.
Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Аналитики СБУ и Национальной полиции установили, какой именно полк авиации совершил это преступление. Уже есть первые имена летчиков, взлетавших на ТУ-22, совершившего роковые выстрелы", - рассказал он.
Более подробной информации Монастырский не предоставил.
Топ комментарии
+10 govtva
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+9 Sophia-Maria Duglass
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+9 Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий28.06.2022 12:06
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2. Это Буданова тема и он должен на ней пиарится
3 РБК - российское издание . ХВАТИТ ИХ ЦИТИРОВАТЬ ‼️‼️‼️
на буданова много свалилось, вице-премьер верещук перекинула на него заботу о эвакуированных ею в плен
☝️За інформацією InformNapalm, військовими злочинцями виявились льотчики 52 гвардійського авіаполку. Вони належать до в/ч 33310 (Калузька обл., н.п. Шайківка).
На озброєнні цього важкого бомбардувального авіаполку стоять Ту-22М3, які стріляли ракетами Х-22 ТРЦ.
У мене в" базі " вас стільки, що у нас може і не вистачить патронів)))
Але, КОЖНЕ ПРІЗВИЩЕ, КОЖЕН ПОЗИВНИЙ....буде "утилізований" українськими службами ...де б ви не були..
Це діло часу, днів, тижнів, місяців...
Слава УКРАЇНІ!!!
Сам он родом из Украины, а в Кременчуге живут его мать и родственники.
«Русскuй мuр» - это не национальность. Это заболевание. Слава Богу, летальное. Доказано ВСУ".