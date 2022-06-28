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Точное количество жертв в Кременчуге неизвестно, разобрали 60% завалов, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кременчук

Без вести пропавшими после ракетного удара РФ по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге считается 21 человек, разбор завалов продолжается и, возможно, завершится к утру среды.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодняшний день… 18 погибших. 21 человек считается пропавшим без вести. Часть из них может быть среди 18 уже найденных тел", - сказал министр.

По его словам, большинство найденных тел еще не опознаны, поскольку сильно обгорели.

"На эту минуту можем сказать о разборе 60% завалов этого торгового центра. Поэтому цифры по жертвам еще не окончательные. Спасатели будут пытаться разобрать завалы до завтрашнего утра, тогда будет известно окончательное количество погибших", - добавил глава МВД.

Монастырский отметил, что в результате ракетного удара по ТЦ 59 человек получили ранения, 25 человек госпитализированы, 1 умер в больнице.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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зайшов на гугл карти ..Амстор не существует ... будьте ви прокляті 130 000 000 дібілів
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28.06.2022 12:06 Ответить
Може й правда що хтось передав інформацію що в ТЦ склад ***********.
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28.06.2022 12:32 Ответить
ага,

в кутку між тостерами і мікрохвильовками сорок штук гаубиць 777 непомітно стояли
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28.06.2022 13:18 Ответить
Для того щоб передати таку інформацію гавбиці не потрібні. потрібен інтернет
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28.06.2022 13:30 Ответить
 
 