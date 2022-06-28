Минобороны РФ подтвердило удар по Кременчугу: Били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал"

Минобороны РФ прокомментировало удар по ТРЦ в Кременчуге и заявили, что били якобы по ангарам с оружием, а сам ТРЦ на момент удара якобы не работал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

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