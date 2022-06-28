Минобороны РФ подтвердило удар по Кременчугу: Били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал"
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Минобороны РФ прокомментировало удар по ТРЦ в Кременчуге и заявили, что били якобы по ангарам с оружием, а сам ТРЦ на момент удара якобы не работал.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.
Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.
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Лірник
16 жовтня 2014 22:04:16
IP/Host: 93.72.128.---
Коли чорт та москаль що вкрали, то поминай як звали.
* На вовка промовка, а москаль кобилу вкрав.
* Казав москаль право, та й збрехав браво.
* Хоч убий москаля, то він зуби вискаля.
* На грош амуніції, на десять амбіції.
* Москаль на сльози не вдаря.
* Москаль як ворона, та хитріший за чорта.
* Чорзнащо в лаптях, та й то москаль.
* Москаль ликом чванится й кожному під ніс з ним пхається.
* Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.
* Хоч добрий чоловік, та москаль.
* Не впадає москаля дядьком звати, а все дядюшка.
* Московський час, як жидівський зараз.
* Москаль зна дорогу, та питається.
* «Щоб ти зозулі не чув» (каже баба). - «Мне и удод закуетъ» (одріка москаль)
* На базарі людей не було - одні москалі.
ніхто з притомних людей не повірить у кремлівську маячню, але самі кацапи настільки тупорилі, що всмоктують усе, що голубому очку виригає генерал-єфрейтор Скарабєєва чи будь-який офіційний робочий рот на Мокші
Падаль мавзолейная...гореть вам крысам в АДу...
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Брехливые отбросы человечества. Гореть ВСЕМ кацапам в Огне!
Ніяких виправдань козломордих, щоб вони не бекали.
ЯК ЩО У САТАНИ І Є ПРИЙОМНІ ДІТИ, ТАК ЦЕ РОСІЯНЕ