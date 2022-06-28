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Минобороны РФ подтвердило удар по Кременчугу: Били по "ангарам с оружием", а ТРЦ "не функционировал"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кременчук

Минобороны РФ прокомментировало удар по ТРЦ в Кременчуге и заявили, что били якобы по ангарам с оружием, а сам ТРЦ на момент удара якобы не работал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Оружие и боеприпасы, сосредоточенные там для отправки украинской группировке в Донбассе, поражены, детонация хранившихся в ангаре боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом не функционировавшем торговом центре", - отметили в Минобороны страны-оккупанта.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетный удар по торговому центру "Амстор" в Кременчуге. В то время в нем находилось около тысячи человек. По состоянию на 6 утра 28 июня было известно о 16 погибших и 59 раненых украинцах. Еще 40 человек обратились с заявлениями о пропавших без вести. Президент Зеленский назвал Россию страной-террористом. С осуждением этого зверства выступили ведущие политики мира.

Также читайте: Оккупанты обстреляли из минометов Великописаревскую громаду в Сумской области, - Живицкий
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Топ комментарии
+44
Кацап тоді правду скаже, як чорт молитися стане.
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28.06.2022 11:42
+31
Коцапи не люди.
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28.06.2022 11:42
+23
Чудово. І не забуваємо що малазійський Боїнг знищив український СУ-25 верхи на Точка-У.
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28.06.2022 11:42
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Чудово. І не забуваємо що малазійський Боїнг знищив український СУ-25 верхи на Точка-У.
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28.06.2022 11:42 Ответить
Кацап тоді правду скаже, як чорт молитися стане.
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28.06.2022 11:42 Ответить
кацап і є чорт, що мімікрував під людину
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28.06.2022 12:00 Ответить
Кацап, якщо не збреше то його розірве зсередини.
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28.06.2022 21:04 Ответить
Коцапи не люди.
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28.06.2022 11:42 Ответить
Кацап, що робиш на українському сайті? Йди посмокчи у свого фюрера
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28.06.2022 12:09 Ответить
Прощай, лапоть.
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28.06.2022 12:10 Ответить
будьте прокляты уроды
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28.06.2022 12:43 Ответить
Пососи что-нибудь. У тебя это явно лучше получается, чем говорить. (С)
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28.06.2022 12:47 Ответить
хороший кацап - мертвый кацап
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28.06.2022 13:43 Ответить
Угу, при том что никакой склад боеприпасов не горел, что они на это скажут?
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28.06.2022 11:43 Ответить
Народні прислів*я про москалів

Лірник
16 жовтня 2014 22:04:16

IP/Host: 93.72.128.---

Коли чорт та москаль що вкрали, то поминай як звали.
* На вовка промовка, а москаль кобилу вкрав.
* Казав москаль право, та й збрехав браво.
* Хоч убий москаля, то він зуби вискаля.
* На грош амуніції, на десять амбіції.
* Москаль на сльози не вдаря.
* Москаль як ворона, та хитріший за чорта.
* Чорзнащо в лаптях, та й то москаль.
* Москаль ликом чванится й кожному під ніс з ним пхається.
* Москва на злиднях збудована, та й злиднями годована.
* Хоч добрий чоловік, та москаль.
* Не впадає москаля дядьком звати, а все дядюшка.
* Московський час, як жидівський зараз.
* Москаль зна дорогу, та питається.
* «Щоб ти зозулі не чув» (каже баба). - «Мне и удод закуетъ» (одріка москаль)
* На базарі людей не було - одні москалі.
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28.06.2022 11:43 Ответить
Тоді гепнути по Бєлгороду і сказати що то військове містечко, а цивільні - то переодягнуті військові.
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28.06.2022 11:46 Ответить
Нагадало: ...кошельок, кошельок... какой кошельок!
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28.06.2022 11:46 Ответить
кацап - это умственно неполноценный дегенерат.
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28.06.2022 11:46 Ответить
а в ангарах авіаносець стояв, бо х-22 це ракета проти авіаносців
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28.06.2022 11:47 Ответить
на радіолокаційному прицілі Х-22 авіаносець виглядає як якрава контрастна цятка, по якій ракета і наводиться - а на суші Х-22 взагалі ні по чому навестися не може і падає де їй заманеться в радіусі кілометра від заданої координати
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28.06.2022 12:31 Ответить
Терористичну організацію ********* повинно знищити.
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28.06.2022 11:48 Ответить
цинічні брехуни
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28.06.2022 11:51 Ответить
Вам это погибшие там дети подтвердят
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28.06.2022 11:51 Ответить
Это хрень я зашел в телегу канал змезданьюс полистал 5 минут и там другой мир .кринж на кринже..вот так то и ни кто не банит...и это вроде тоже оттуда ..показывают их пво командный пункт..стреляют по нам. по беспилотникам. то журналистка попала под боевиков всу...то привезли помощь сиротам лнр на буханке и так далее обстрел ясиноватой репортаж с магазина ..зазеркалье..пропагандоны..меня хватило на 5 минут---другой мир...пока есть такие каналы и группы вк...которых десятки если не сотни ...хреншо ты сделаешь.....а росгвардия нашла схрон оружия в хпрьковской областит националистов...так что там другой инфо мир(((
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28.06.2022 11:52 Ответить
Схоже, що вони зараз регулярно будуть свої ракетні теракти на території України прикривати ось такими фейками, для свого лохторату.
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28.06.2022 13:29 Ответить
А до цього чим прикривали? Де ракета вибухнула, то там штаб Азова або склади НАТО.
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28.06.2022 13:43 Ответить
зайди туда в телегу посмотрю насколько тебя хватит мення хватило на 5 минут ...
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28.06.2022 14:59 Ответить
я навіть не захожу туди, де не можу принаймні словесно відповісти. Мовчки це все читати чи слухати немає нервів.
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28.06.2022 15:44 Ответить
да и дети которым привезли гуманитарку в лнр на буханке родились уже после 14 года вот в чем самый кринж...это пздц...
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28.06.2022 11:53 Ответить
"это какие-то неправильные боеприпасы" - од них така ніяка "детонація" ***********, що люди з усього Кременчука збіглися до ТЦ аби подивитися, познімати і подопомагати гасити пожежу та порозбирати завали..
ніхто з притомних людей не повірить у кремлівську маячню, але самі кацапи настільки тупорилі, що всмоктують усе, що голубому очку виригає генерал-єфрейтор Скарабєєва чи будь-який офіційний робочий рот на Мокші
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28.06.2022 11:55 Ответить
Жалким попыткам козлорылых оправдаться давно никто не придает никакого значения...
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28.06.2022 11:55 Ответить
Типичная тактика КГБшного быдла...включили дурака на полный тариф...и чешут Пургу...типа самолёт Качинского мы не сбивали...в Украине проводим дебилизацию населения...а малазийский Боинг сбила Украина...
Падаль мавзолейная...гореть вам крысам в АДу...
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28.06.2022 12:02 Ответить
Це що перший раз ?

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Класика вже рашиської "інформації"
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28.06.2022 12:03 Ответить
Погибли и пострадали сотни людей в....не функционировавшем ТЦ.
Брехливые отбросы человечества. Гореть ВСЕМ кацапам в Огне!
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28.06.2022 12:04 Ответить
Їх ввів в оману гішпанський диспетчер.
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28.06.2022 12:04 Ответить
А по стадиону второй ракетой? Тоже склад в душевых был, или футбольным полем арсенал засыпали? Сильная разведка у касабов.
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28.06.2022 12:05 Ответить
Який окурок назвав трц arm store?
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28.06.2022 12:05 Ответить
опарыш...вон нах за паребрик.
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28.06.2022 12:33 Ответить
Кацапи не люди,а прикра помилка цивілізації. Існувати в ********* суспільстві вони не повинні.
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28.06.2022 12:13 Ответить
Вначали эти террористы звиздели, что попали в НПЗ, которое снабжает топливом наши войска. Теперь поняли, что это провал, потому новая версия, а сколько их ещё будет. Их зомбированная масса будет верить в любую, которую им скажут. Поведение один в один со сбитым Боингом. Фу, мерзость
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28.06.2022 12:25 Ответить
Мало лі по чому вони били. Результат бачили всі.
Ніяких виправдань козломордих, щоб вони не бекали.
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28.06.2022 12:28 Ответить
Міноборони РФ прокоментувало удар по ТРЦ в Кременчуці та заявили, що били нібито по ангарах зі зброєю, а сам ТРЦ на момент удару нібито не працював. Джерело: https://censor.net/ua/n3350707



ЯК ЩО У САТАНИ І Є ПРИЙОМНІ ДІТИ, ТАК ЦЕ РОСІЯНЕ
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28.06.2022 12:40 Ответить
почему приемные? они плоть от плоти его.
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28.06.2022 12:45 Ответить
Это хрень я зашел в телегу канал змезданьюс полистал 5 минут и там другой мир .кринж на кринже..вот так то и ни кто не банит...и это вроде тоже оттуда ..показывают их пво командный пункт..стреляют по нам. по беспилотникам. то журналистка попала под боевиков всу...то привезли помощь сиротам лнр на буханке и так далее обстрел ясиноватой репортаж с магазина ..зазеркалье..пропагандоны..меня хватило на 5 минут---другой мир...пока есть такие каналы и группы вк...которых десятки если не сотни ...хреншо ты сделаешь.....а росгвардия нашла схрон оружия в хпрьковской областит националистов...так что там другой инфо мир(((
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28.06.2022 15:00 Ответить
 
 