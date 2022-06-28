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Точна кількість жертв у Кременчуці невідома, розібрали 60% завалів, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

Безвісти зниклими після ракетного удару РФ по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці" вважається 21 особа, розбір завалів продовжується і, можливо, завершиться до ранку середи.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогоднішній день… 18 загиблих. 21 особа вважається зниклою безвісти. Частина з них може бути серед 18 вже знайдених тіл", - сказав міністр.

За його словами, більшість знайдених тіл ще не опізнано, оскільки сильно обгоріли.

"На цю хвилину можемо сказати про розбір 60% завалів цього торговельного центру. Тому цифри щодо жертв ще не остаточні. Рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих", - додав глава МВС.

Монастирський зазначив, що в результаті ракетного удару по ТЦ 59 осіб отримали поранення, 25 осіб госпіталізовано, 1 помер у лікарні.

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Станом на 6 ранку 28 червня було відомо про 16 загиблих та 59 поранених українців. Ще 40 осіб звернулися із заявами про зниклих без вісті. Президент Зеленський назвав Росію країною-терористом. Із засудженням цього звірства виступили провідні політики світу.

Читайте: Міноборони РФ підтвердило удар по Кременчуку: Били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував"

Автор: Богдан Гуньковський
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зайшов на гугл карти ..Амстор не существует ... будьте ви прокляті 130 000 000 дібілів
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28.06.2022 12:06 Відповісти
Може й правда що хтось передав інформацію що в ТЦ склад ***********.
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28.06.2022 12:32 Відповісти
ага,

в кутку між тостерами і мікрохвильовками сорок штук гаубиць 777 непомітно стояли
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28.06.2022 13:18 Відповісти
Для того щоб передати таку інформацію гавбиці не потрібні. потрібен інтернет
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28.06.2022 13:30 Відповісти
 
 