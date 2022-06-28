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Смерть украинских воинов на совести болгарских политиков, - болгарский доброволец Калин Димитров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

болгарія

Отказавшись предоставлять боеприпасы и вооружение по поставкам армии Болгарии в военное время, правительство этой страны действительно помогает России. Такого мнения придерживается болгарский доброволец Калин Димитров.

Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Димитров считает, что объем оружия, которое Украина может получить из Болгарии через посредников, не поможет в войне против РФ – слишком маленькие объемы можно поставить таким образом. По его мнению, запасы, необходимые "здесь и сейчас", Украина может получить только из запасов армии Болгарии.

"Украине нужен каждый 152-мм и 122-мм снаряд, который она может получить. Новых 155-миллиметровых систем еще нет в таких количествах, что лишили бы старые системы смысла", - пишет он.

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"Мы снова выбрали стыд. А гибель украинских воинов на фронте – на совести, в том числе, и болгарских правителей. Бедная коалиция, бедная территория, бедный электорат. Ничего – приближаются выборы. И я надеюсь, что люди напомнят им об этом факте", – добавил Димитров.
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Топ комментарии
+17
Так, болгари - двожопе гімно. Спостерігав нещодавно навіть групи болгар, які прогулюются з майкою Z на футболці. Викликати поліцію неможливо - це законно.

Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!

Дебіли, ***** (С).
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28.06.2022 12:15
+9
Бережи Господь тебе, Калин, та твоїх побратимів
Дякую.
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28.06.2022 12:35
+7
Подивився я б на цих "переговорників", якби вони були не в ЄС та НАТО. Легко ж подібне говорити, коли Штати підписалися твою сраку захищати.
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28.06.2022 12:19
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А я думав то Зеленський розкрав гроші в армії та закопав частину в асфальт - виявляється це болгарські політики 🙂🙂
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28.06.2022 12:13 Ответить
вот на ком смерть десятков тысяч украинцев и кого уже давно надо было поставить раком
---
АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України

Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
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28.06.2022 12:36 Ответить
" Потрібно рухатися далі .... " Вже припливли, завдяки зусиллям Єрмака і Ко.
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28.06.2022 13:39 Ответить
Так, болгари - двожопе гімно. Спостерігав нещодавно навіть групи болгар, які прогулюются з майкою Z на футболці. Викликати поліцію неможливо - це законно.

Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!

Дебіли, ***** (С).
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28.06.2022 12:15 Ответить
взагалі тут є русофоби, але їхні погляди не розвертаються як україно-фільство
та й русофобів тут недостаньо, щоб вони отримали деяку перевагу над русофілами
але, біженцям Болгарія допомагає дуже добре, це насправді так,
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28.06.2022 12:17 Ответить
Подивився я б на цих "переговорників", якби вони були не в ЄС та НАТО. Легко ж подібне говорити, коли Штати підписалися твою сраку захищати.
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28.06.2022 12:19 Ответить
Ти біженець?
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28.06.2022 13:08 Ответить
Вот болгар никогда бы не додумался обвинить. Хотя он болгарин - ему можно.
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28.06.2022 12:16 Ответить
Що ви хотіли від країн Варшавського договору де 60 років хозяйнувала москва як матеріально, так і в думках людей
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28.06.2022 12:21 Ответить
Бережи Господь тебе, Калин, та твоїх побратимів
Дякую.
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28.06.2022 12:35 Ответить
болгари ше не визначилися чи їм до "красивих", чи до "розумних". політичні повії у світі дуууже
розповсюджені, нажаль.
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28.06.2022 12:53 Ответить
Ну как раз выгнали правительство которое кацапы называли "русофобским". Дела точно пойдут лучше.
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28.06.2022 13:45 Ответить
Це інтерв'ю треба в болгарські змі викладати щоб вибори пройшли достойно. І перестаньте називати ненависть до рашистів русофобією, бо фобія це страх. А ми не боїмося рашистів, ми люто їх ненавидимо!
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28.06.2022 13:55 Ответить
 
 