Смерть украинских воинов на совести болгарских политиков, - болгарский доброволец Калин Димитров
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Отказавшись предоставлять боеприпасы и вооружение по поставкам армии Болгарии в военное время, правительство этой страны действительно помогает России. Такого мнения придерживается болгарский доброволец Калин Димитров.
Об этом он пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Димитров считает, что объем оружия, которое Украина может получить из Болгарии через посредников, не поможет в войне против РФ – слишком маленькие объемы можно поставить таким образом. По его мнению, запасы, необходимые "здесь и сейчас", Украина может получить только из запасов армии Болгарии.
"Украине нужен каждый 152-мм и 122-мм снаряд, который она может получить. Новых 155-миллиметровых систем еще нет в таких количествах, что лишили бы старые системы смысла", - пишет он.
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"Мы снова выбрали стыд. А гибель украинских воинов на фронте – на совести, в том числе, и болгарских правителей. Бедная коалиция, бедная территория, бедный электорат. Ничего – приближаются выборы. И я надеюсь, что люди напомнят им об этом факте", – добавил Димитров.
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АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!
Дебіли, ***** (С).
та й русофобів тут недостаньо, щоб вони отримали деяку перевагу над русофілами
але, біженцям Болгарія допомагає дуже добре, це насправді так,
Дякую.
розповсюджені, нажаль.