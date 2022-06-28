Смерть українських воїнів на совісті болгарських політиків, - болгарський доброволець Калин Димитров
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Відмовившись надавати боєприпаси та озброєння з поставок армії Болгарії у воєнний час, уряд цієї країни насправді допомагає Росії. Такої думки дотримується болгарський доброволець Калин Димитров.
Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
Димитров вважає, що обсяг зброї, яку Україна може отримати з Болгарії через посередників, не допоможе у війні проти РФ - надто маленькі обсяги можна поставити таким чином. На його думку, запаси, що потрібні "тут і зараз", Україна може отримати лише із запасів армії Болгарії.
"Україні потрібен кожен 152-мм та 122-мм снаряд, який вона може отримати. Нових 155-міліметрових систем ще нема в таких кількостях, що позбавили б старі системи сенсу", - пише він.
"Ми знову обрали сором. А загибель українських воїнів на фронті – на совісті в тому числі й болгарських правителів. Бідна коаліція, бідна територія, бідний електорат. Нічого – наближаються вибори. І я сподіваюся, що люди нагадають їм про цей факт", – додав Димитров.
Будь ласка, зачекайте...
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АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України
Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського
Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав
Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.
Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!
Дебіли, ***** (С).
та й русофобів тут недостаньо, щоб вони отримали деяку перевагу над русофілами
але, біженцям Болгарія допомагає дуже добре, це насправді так,
Дякую.
розповсюджені, нажаль.