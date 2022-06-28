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Смерть українських воїнів на совісті болгарських політиків, - болгарський доброволець Калин Димитров

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

болгарія

Відмовившись надавати боєприпаси та озброєння з поставок армії Болгарії у воєнний час, уряд цієї країни насправді допомагає Росії. Такої думки дотримується болгарський доброволець Калин Димитров.

Про це він пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

Димитров вважає, що обсяг зброї, яку Україна може отримати з Болгарії через посередників, не допоможе у війні проти РФ - надто маленькі обсяги можна поставити таким чином. На його думку, запаси, що потрібні "тут і зараз", Україна може отримати лише із запасів армії Болгарії.

"Україні потрібен кожен 152-мм та 122-мм снаряд, який вона може отримати. Нових 155-міліметрових систем ще нема в таких кількостях, що позбавили б старі системи сенсу", - пише він.

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"Ми знову обрали сором. А загибель українських воїнів на фронті – на совісті в тому числі й болгарських правителів. Бідна коаліція, бідна територія, бідний електорат. Нічого – наближаються вибори. І я сподіваюся, що люди нагадають їм про цей факт", – додав Димитров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Так, болгари - двожопе гімно. Спостерігав нещодавно навіть групи болгар, які прогулюются з майкою Z на футболці. Викликати поліцію неможливо - це законно.

Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!

Дебіли, ***** (С).
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28.06.2022 12:15
+9
Бережи Господь тебе, Калин, та твоїх побратимів
Дякую.
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28.06.2022 12:35
+7
Подивився я б на цих "переговорників", якби вони були не в ЄС та НАТО. Легко ж подібне говорити, коли Штати підписалися твою сраку захищати.
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28.06.2022 12:19
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А я думав то Зеленський розкрав гроші в армії та закопав частину в асфальт - виявляється це болгарські політики 🙂🙂
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28.06.2022 12:13 Відповісти
вот на ком смерть десятков тысяч украинцев и кого уже давно надо было поставить раком
---
АНДРІЙ ЄРМАК
керівник Офісу президента України

Шлях до миру. Рік зусиль команди президента Зеленського

Виконання минулорічних домовленостей лідерів чотирьох держав

Ми прагнемо миру і наполегливо виконуємо всі наші зобов'язання. І хочемо бачити з російської сторони таке ж повне виконання домовленостей, досягнутих у Парижі рік тому.

Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін. Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування. Потрібно швидко виконувати цей план.

Було домовлено узгодити 3 нових ділянки для розведення сил до кінця березня 2020 року. Нам вдалося принципово погодити 4 нових ділянки на початку вересня. Маємо рухатись далі.
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28.06.2022 12:36 Відповісти
" Потрібно рухатися далі .... " Вже припливли, завдяки зусиллям Єрмака і Ко.
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28.06.2022 13:39 Відповісти
Так, болгари - двожопе гімно. Спостерігав нещодавно навіть групи болгар, які прогулюются з майкою Z на футболці. Викликати поліцію неможливо - це законно.

Перша фраза, яку я почув, діставшись до Болгарії - а чому ви не оберете нормального презідента, що домовиться з Путіним щодо миру!

Дебіли, ***** (С).
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28.06.2022 12:15 Відповісти
взагалі тут є русофоби, але їхні погляди не розвертаються як україно-фільство
та й русофобів тут недостаньо, щоб вони отримали деяку перевагу над русофілами
але, біженцям Болгарія допомагає дуже добре, це насправді так,
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28.06.2022 12:17 Відповісти
Подивився я б на цих "переговорників", якби вони були не в ЄС та НАТО. Легко ж подібне говорити, коли Штати підписалися твою сраку захищати.
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28.06.2022 12:19 Відповісти
Ти біженець?
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28.06.2022 13:08 Відповісти
Вот болгар никогда бы не додумался обвинить. Хотя он болгарин - ему можно.
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28.06.2022 12:16 Відповісти
Що ви хотіли від країн Варшавського договору де 60 років хозяйнувала москва як матеріально, так і в думках людей
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28.06.2022 12:21 Відповісти
Бережи Господь тебе, Калин, та твоїх побратимів
Дякую.
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28.06.2022 12:35 Відповісти
болгари ше не визначилися чи їм до "красивих", чи до "розумних". політичні повії у світі дуууже
розповсюджені, нажаль.
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28.06.2022 12:53 Відповісти
Ну как раз выгнали правительство которое кацапы называли "русофобским". Дела точно пойдут лучше.
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28.06.2022 13:45 Відповісти
Це інтерв'ю треба в болгарські змі викладати щоб вибори пройшли достойно. І перестаньте називати ненависть до рашистів русофобією, бо фобія це страх. А ми не боїмося рашистів, ми люто їх ненавидимо!
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28.06.2022 13:55 Відповісти
 
 