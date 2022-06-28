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Путин дал указание бить по гражданским объектам, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс,кременчук

Прилет российской ракеты в торговый центр Кременчуга на Полтавщине – это акт терроризма, очередное военное преступление России в Украине, подтверждающее цели Кремля умышленно уничтожить украинцев.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр подчеркнул, что рядом с торговым центром "Амстор" нет военных объектов.

"В это время в торговом центре было много людей. Там было до 1000 человек. Во время воздушной тревоги часть вышла... Жертв может быть больше", - заявил Монастырский.

По его словам, ракетный удар по ТЦ в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 18 мирных украинцев, еще почти 60 пострадали, свидетельствует о том, что подобные удары по гражданским объектам – не случайность. 

"Это подтверждает, что Путин дал указание бить по гражданским объектам. Без разбора, кто именно там находится. Выбирать время, когда люди там или спят, если речь о жилых кварталах, или если мы говорим об объектах как ТЦ, выбирают время, когда там много людей" - сказал Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Точное количество жертв в Кременчуге неизвестно, разобрали 60% завалов, - Монастырский
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Топ комментарии
+11
smert putina dolzhna bit zasnjata na video(kak s kadffi) tolko v mesto zeleznovo pruta - dolzhne bitj flagshtok s trizubcem na konce.
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28.06.2022 12:25
+7
ще один дальній родствєннік гоміка абдрістовічя.
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28.06.2022 12:26
+6
Люди, що ж ви в слові "*****" стільки помилок робите!
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28.06.2022 12:27
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smert putina dolzhna bit zasnjata na video(kak s kadffi) tolko v mesto zeleznovo pruta - dolzhne bitj flagshtok s trizubcem na konce.
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28.06.2022 12:25 Ответить
Навіщо тризуб поганити?! Звичайної швабри достатньо.
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28.06.2022 16:20 Ответить
ще один дальній родствєннік гоміка абдрістовічя.
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28.06.2022 12:26 Ответить
Люди, що ж ви в слові "*****" стільки помилок робите!
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28.06.2022 12:27 Ответить
Министр МВС не заявляет о преступности во время войны, не заявляет о ментах-предателях, не заявляет почему во время войны на дорогах появились полицейские с трукамами и т.п.
Министр МВС комментирует попадание ракеты в ТЦ. Клоунада продолжается ...
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28.06.2022 12:28 Ответить
Ну що ж - ми тільки сильніше стискаємо автомат і наша лють стає безмежною.
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28.06.2022 12:30 Ответить
Ахах сегодня прям день пустых новостей
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28.06.2022 12:30 Ответить
Все може бути. Терористи так і роблять.
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28.06.2022 12:30 Ответить
Як на мене, міністр внутрішніх справ не має виходити і говорити, що терористи, це терористи. Це й так зрозуміло кожній притомній людині, і для цього не треба займати таку посаду. А притягати цих злочинців до відповідальності. Можна тихо і без слів. Ми оцінимо
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28.06.2022 12:34 Ответить
"Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах"
А чи дадуть нарешті хоч які-небудь цивільні об'єкти вказівку бити по Путіну?
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28.06.2022 12:34 Ответить
У відповідь рівняйте селище кацапів.Зробіть з Білгорода Маріуполь, а з області БНР.
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28.06.2022 12:40 Ответить
Монастирський передай авто що стоїть поховане по гаражам для ЗСУ, народ збирає гроші а твої недоноски патрульні трощять. ЗСУ боронить державу а мусора продовжуть грабити на дорогах. Чому Сабаков ще гуляє за развал реформи? Антоніна Ригащенко виришує питання. Хто виростив Ківу-шарікова...
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28.06.2022 12:41 Ответить
Патрульні найкращі з усієї поліції, чого приї*ався?
Мусора по райвідділах сидять бабло трясуть.
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28.06.2022 12:58 Ответить
А всім ще не зрозуміло після Бучі і Ірпеня? Неговорячи що зробили з Маріуполем, Харківом, Херсоном
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28.06.2022 13:01 Ответить
він дав вказівку ще 23 лютого
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28.06.2022 13:21 Ответить
Капитан Очевидность,епта
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28.06.2022 13:21 Ответить
путлер хоче отримати шанс оговтатися від втрат. так він думає: тероризм -> дипломатія ("чи не легше здатися і дати нам згвалтувати?") -> сподіваюся, українці здадуться.
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28.06.2022 15:36 Ответить
После того, как выяснилось, что Монастырский цинично укрывает оборотней и предателей Украины в полиции Днепра. Даже если выяснится, что информацию, которой он делится с гражданами Украины, он получает от Путина. Это уже никого не удивит.
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28.06.2022 21:03 Ответить
 
 