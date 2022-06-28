Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах, - Монастирський

Приліт російської ракети в торговий центр Кременчука на Полтавщині - це акт тероризму, черговий воєнний злочин Росії в Україні, який підтверджує цілі Кремля навмисне знищити українців.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр наголосив, що поруч з торговим центром "Амстор" немає військових об’єктів.

"В цей час в торговому центрі було багато людей. Там було до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина вийшла... Жертв може бути більше", - зазначив Монастирський.

За його словами, ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, внаслідок якого загинули щонайменше 18 мирних українців, ще майже 60 постраждали, свідчить про те, що подібні удари по цивільних об'єктах - не випадковість.

"Це підтверджує, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там перебуває. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, обирають час, коли там багато людей" - пояснив міністр.

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