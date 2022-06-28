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Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Приліт російської ракети в торговий центр Кременчука на Полтавщині - це акт тероризму, черговий воєнний злочин Росії в Україні, який підтверджує цілі Кремля навмисне знищити українців.

Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр наголосив, що поруч з торговим центром "Амстор" немає військових об’єктів.

"В цей час в торговому центрі було багато людей. Там було до 1000 осіб. Під час повітряної тривоги частина вийшла... Жертв може бути більше", - зазначив Монастирський.

За його словами, ракетний удар по ТЦ у Кременчуці, внаслідок якого загинули щонайменше 18 мирних українців, ще майже 60 постраждали, свідчить про те, що подібні удари по цивільних об'єктах - не випадковість.

"Це підтверджує, що Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах. Без розбору, хто саме там перебуває. Вибирати час, коли люди там або сплять, якщо мова про житлові квартали, або якщо ми говоримо про об'єкти як ТЦ, обирають час, коли там багато людей" - пояснив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Точна кількість жертв у Кременчуці невідома, розібрали 60% завалів, - Монастирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
smert putina dolzhna bit zasnjata na video(kak s kadffi) tolko v mesto zeleznovo pruta - dolzhne bitj flagshtok s trizubcem na konce.
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28.06.2022 12:25
+7
ще один дальній родствєннік гоміка абдрістовічя.
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28.06.2022 12:26
+6
Люди, що ж ви в слові "*****" стільки помилок робите!
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28.06.2022 12:27
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smert putina dolzhna bit zasnjata na video(kak s kadffi) tolko v mesto zeleznovo pruta - dolzhne bitj flagshtok s trizubcem na konce.
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28.06.2022 12:25 Відповісти
Навіщо тризуб поганити?! Звичайної швабри достатньо.
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28.06.2022 16:20 Відповісти
ще один дальній родствєннік гоміка абдрістовічя.
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28.06.2022 12:26 Відповісти
Люди, що ж ви в слові "*****" стільки помилок робите!
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28.06.2022 12:27 Відповісти
Министр МВС не заявляет о преступности во время войны, не заявляет о ментах-предателях, не заявляет почему во время войны на дорогах появились полицейские с трукамами и т.п.
Министр МВС комментирует попадание ракеты в ТЦ. Клоунада продолжается ...
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28.06.2022 12:28 Відповісти
Ну що ж - ми тільки сильніше стискаємо автомат і наша лють стає безмежною.
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28.06.2022 12:30 Відповісти
Ахах сегодня прям день пустых новостей
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28.06.2022 12:30 Відповісти
Все може бути. Терористи так і роблять.
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28.06.2022 12:30 Відповісти
Як на мене, міністр внутрішніх справ не має виходити і говорити, що терористи, це терористи. Це й так зрозуміло кожній притомній людині, і для цього не треба займати таку посаду. А притягати цих злочинців до відповідальності. Можна тихо і без слів. Ми оцінимо
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28.06.2022 12:34 Відповісти
"Путін дав вказівку бити по цивільних об'єктах"
А чи дадуть нарешті хоч які-небудь цивільні об'єкти вказівку бити по Путіну?
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28.06.2022 12:34 Відповісти
У відповідь рівняйте селище кацапів.Зробіть з Білгорода Маріуполь, а з області БНР.
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28.06.2022 12:40 Відповісти
Монастирський передай авто що стоїть поховане по гаражам для ЗСУ, народ збирає гроші а твої недоноски патрульні трощять. ЗСУ боронить державу а мусора продовжуть грабити на дорогах. Чому Сабаков ще гуляє за развал реформи? Антоніна Ригащенко виришує питання. Хто виростив Ківу-шарікова...
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28.06.2022 12:41 Відповісти
Патрульні найкращі з усієї поліції, чого приї*ався?
Мусора по райвідділах сидять бабло трясуть.
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28.06.2022 12:58 Відповісти
А всім ще не зрозуміло після Бучі і Ірпеня? Неговорячи що зробили з Маріуполем, Харківом, Херсоном
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28.06.2022 13:01 Відповісти
він дав вказівку ще 23 лютого
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28.06.2022 13:21 Відповісти
Капитан Очевидность,епта
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28.06.2022 13:21 Відповісти
путлер хоче отримати шанс оговтатися від втрат. так він думає: тероризм -> дипломатія ("чи не легше здатися і дати нам згвалтувати?") -> сподіваюся, українці здадуться.
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28.06.2022 15:36 Відповісти
После того, как выяснилось, что Монастырский цинично укрывает оборотней и предателей Украины в полиции Днепра. Даже если выяснится, что информацию, которой он делится с гражданами Украины, он получает от Путина. Это уже никого не удивит.
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28.06.2022 21:03 Відповісти
 
 