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переименования (705) Креминь Тарас (120)

В Украине обновили список деятелей, именами которых рекомендуют называть улицы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

вулиця,московська

В расширенный список вошли 150 имен творцов, исследователей и популяризаторов украинского языка, чьи имена рекомендуют использовать для географических названий и объектов топонимики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Уполномоченного по защите государственного языка.

"Сегодня мы обязаны окончательно разорвать узы колонизаторского прошлого. Украинское пространство должно принадлежать украинцам. Улицы, проспекты, скверы, парки должны носить имена выдающихся украинских деятелей, а остатки советской эпохи должны уйти в прошлое. Деколонизация топонимии необратима!" - отмечает языковой омбудсмен Тарас Кремень.

В списке, среди прочих, поэт-юморист Павел Глазовой; писатель и ученый Петр Гулак-Артемовский; литературный критик Иван Дзюба; поэт и киносценарист Иван Драч; поэтесса Наталья Забила; романист Павел Загребельный; композитор Владимир Ивасюк; режиссер Лесь Курбас; диссидент Левко Лукьяненко; военный деятель Нестор Махно; режиссер Лесь Танюк; историк Орест Субтельный; писатель Владимир Яворивский.

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Список был упорядочен Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Кременем в сотрудничестве с ведущими учреждениями Национальной академии наук Украины: Институтом литературы имени Т. Шевченко, Институтом языкознания имени А. Потебни, Институтом украинского языка с участием Национальной академии педагогических наук Украины.

В течение месяца все желающие могли присоединиться, направляя свои предложения относительно тех украинцев, которые, по их мнению, внесли определяющий вклад в развитие и утверждение украинского языка как государственного. Предложения поступали как из Украины, так и из-за границы, от представителей украинской диаспоры, в частности, и из Канадского института украинских студий в Торонто.

По словам Уполномоченного, обновленный список будет повторно направлен руководителям областных военных администраций для использования в работе.

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Топ комментарии
+7
Поясніть, чому у нас у Києві називають вулицю на честь прихильника яника Кузьми Скрябіна, але при цьому немає вулиці Івасюка? Ніхто ж не сперечатиметься, що вплив Івасюка на українську культуру в рази більший?
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28.06.2022 13:00
+5
Та да! Той самий, якого за Перекоп червоні кацапи нагородили орденом красного знамєні за Перекоп, котрий воював з Українськими державними утвореннями - УНР і Гетьманатом, котрий послуговувався у побуті виключно кацапським ізіком, котрий замість українськох ідеї сповідував ідеї кацапа Кропоткіна, пмо котрого вже ******* кацапи знімають фільми і серіали, у яких він постає героїзованою осоьистістю. Чому так? А тому, що не в останню чергу завдяки махновщині Україна у 20-х роках минулого століття так і не відбулася.
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28.06.2022 14:03
+5
Більшовики викосили ВСІХ своїх опонентів. Меншовиків, есерів, анархістів та іншу сволоту поменше. Єжова, Ягоду і безліч інших підорів розстріляли як ворогів народу і англійських шпіонів. То шо, тепер імʼям Єжова вулиці називати?
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28.06.2022 14:29
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150 і все,практично в кожному куточку країни є герої рос-української війни називайте їх іменами!
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28.06.2022 12:54 Ответить
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
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28.06.2022 12:58 Ответить
Консерваторію назвати ім,ям Анатолія Солов,яненка
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28.06.2022 12:59 Ответить
Або Дмитра Гнатюка - обидва достойні оперні виконавці .

Але зазвичай учбові заклади називають іменами не виконавців , а композиторів . Це єдина привілєя композиторів ...
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28.06.2022 13:09 Ответить
Ведель, Лисенко, Березовський, Леонтович...
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28.06.2022 13:30 Ответить
Микола Лисенко, Мирослав Скорик
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28.06.2022 13:13 Ответить
Поясніть, чому у нас у Києві називають вулицю на честь прихильника яника Кузьми Скрябіна, але при цьому немає вулиці Івасюка? Ніхто ж не сперечатиметься, що вплив Івасюка на українську культуру в рази більший?
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28.06.2022 13:00 Ответить
Тут нещастну консерваторію усе не спроможні переіменувати -- аргумент , що Чайковський був геєм й лібералом не приймається , бо на теренах колишньої радянщини я ніколи не чув жодного заклада , якого призначили б імені Людвига Вана , або Йогана Себастіана . Навіть імені Георга Фрідріха Генделя ніхто не вжив як ім"я закладу , хоча усі виконують там "Сарабанду" !
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28.06.2022 13:06 Ответить
Нестор Махно? Той самий, який товаришував з червоною сволотою і допомогав їм брати Перекоп? Як результат - захоплення Криму з послідуючою массовою різнею.
Така собі особистість. Неоднозначна.
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28.06.2022 13:21 Ответить
Та да! Той самий, якого за Перекоп червоні кацапи нагородили орденом красного знамєні за Перекоп, котрий воював з Українськими державними утвореннями - УНР і Гетьманатом, котрий послуговувався у побуті виключно кацапським ізіком, котрий замість українськох ідеї сповідував ідеї кацапа Кропоткіна, пмо котрого вже ******* кацапи знімають фільми і серіали, у яких він постає героїзованою осоьистістю. Чому так? А тому, що не в останню чергу завдяки махновщині Україна у 20-х роках минулого століття так і не відбулася.
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28.06.2022 14:03 Ответить
Так"дотоваришувався" що більшовики оголосили його "поза законом"Вулицям iм.Батько Махно бути!
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28.06.2022 14:06 Ответить
Більшовики викосили ВСІХ своїх опонентів. Меншовиків, есерів, анархістів та іншу сволоту поменше. Єжова, Ягоду і безліч інших підорів розстріляли як ворогів народу і англійських шпіонів. То шо, тепер імʼям Єжова вулиці називати?
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28.06.2022 14:29 Ответить
Якийсь закинутий і богом забутий глухий провулок Зеленського.
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28.06.2022 13:34 Ответить
За переперемену названий улиц
Не спешите
А то некоторые улицы за 30 лет переименовуют уже по третьему разу
В сумах например роменских 1"2"-8 две продольные
Лучше наназвать : каштановая, сиреневая ,заречная ,--не будет дебатов
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28.06.2022 13:35 Ответить
"каштановая, сиреневая ,заречная" а ще "малая боярская, трактирная, волжская, охтинская, уральская", які там у свинособак ще е?
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28.06.2022 13:42 Ответить
Цей список звісно має бути, але в кожному селі і місті є свої достойні українці, а тому вважаю недоцільним мати однакові назви вулиць типу Шевченка повсюди. Ці люди десь народилися, жили,працювали і померли - там і можна називати в їх честь. Це буде також стимулом для ********** мати мрію і бути достойним, щоб в честь тебе вулицю в твоєму місті назвали. А якщо прізвищ недостатньо, тоді можна на деякий час ( поки видатний не народиться) називати Барвінковою, Мальвовою, Лелековою тощо.
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28.06.2022 14:07 Ответить
Махно был пособником большевиков.Опять наступаем на те же грабли.
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28.06.2022 14:18 Ответить
особливо потішила серед достойних імен захисників української мови персона батька Махна
очевидно, це якийсь видатний дуже законспірований український культурний діяч
мабуть, писав свої мовознавчі праці в шухляду
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28.06.2022 16:42 Ответить
Петлюра де?
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28.06.2022 17:08 Ответить
 
 