УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3352 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Мовне питання
3 741 19
перейменування (505) Кремінь Тарас (135)

В Україні оновили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

вулиця,московська

У розширений список увійшли 150 імен творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують використовувати для географічних назв та об’єктів топоніміки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

"Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!" - зазначає мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

У списку, серед інших, поет-гуморист Павло Глазовий; письменник і науковець Петро Гулак-Артемовський; літературний критик Іван Дзюба; поет та кіносценарист Іван Драч; поетеса Наталя Забіла; романист Павло Загребельний; композитор Володимир Івасюк; режисер Лесь Курбас; дисидент Левко Лук’яненко; військовий діяч Нестор Махно; режисер Лесь Танюк; історик Орест Субтельний; письменник Володимир Яворівський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутати Новограда-Волинського проголосували за перейменування міста на Звягель. ФОТО

Список був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у співпраці з провідними установами Національної академії наук України: Інститутом літератури імені Т.Шевченка, Інститутом мовознавства імені О.Потебні, Інститутом української мови за участі Національної академії педагогічних наук України.

Протягом місяця усі охочі також могли долучитися, надсилаючи свої пропозиції щодо тих українців, які, на їх думку, зробили визначальний внесок у розвиток та утвердження української мови як державної. Пропозиції надходили як з України, так і за кордону, від представників української діаспори, зокрема, і з Канадського інституту українських студій в Торонто.

За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.

Також читайте: Російськомовні пісні практично зникли з ефірів українських радіостанцій, на відміну від російської мови, - мовний омбудсмен Кремінь

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
Поясніть, чому у нас у Києві називають вулицю на честь прихильника яника Кузьми Скрябіна, але при цьому немає вулиці Івасюка? Ніхто ж не сперечатиметься, що вплив Івасюка на українську культуру в рази більший?
показати весь коментар
28.06.2022 13:00
+5
Та да! Той самий, якого за Перекоп червоні кацапи нагородили орденом красного знамєні за Перекоп, котрий воював з Українськими державними утвореннями - УНР і Гетьманатом, котрий послуговувався у побуті виключно кацапським ізіком, котрий замість українськох ідеї сповідував ідеї кацапа Кропоткіна, пмо котрого вже ******* кацапи знімають фільми і серіали, у яких він постає героїзованою осоьистістю. Чому так? А тому, що не в останню чергу завдяки махновщині Україна у 20-х роках минулого століття так і не відбулася.
показати весь коментар
28.06.2022 14:03
+5
Більшовики викосили ВСІХ своїх опонентів. Меншовиків, есерів, анархістів та іншу сволоту поменше. Єжова, Ягоду і безліч інших підорів розстріляли як ворогів народу і англійських шпіонів. То шо, тепер імʼям Єжова вулиці називати?
показати весь коментар
28.06.2022 14:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
150 і все,практично в кожному куточку країни є герої рос-української війни називайте їх іменами!
показати весь коментар
28.06.2022 12:54 Відповісти
Граф Лєв Толстой... https://youtu.be/qjP0b_QfDEk
показати весь коментар
28.06.2022 12:58 Відповісти
Консерваторію назвати ім,ям Анатолія Солов,яненка
показати весь коментар
28.06.2022 12:59 Відповісти
Або Дмитра Гнатюка - обидва достойні оперні виконавці .

Але зазвичай учбові заклади називають іменами не виконавців , а композиторів . Це єдина привілєя композиторів ...
показати весь коментар
28.06.2022 13:09 Відповісти
Ведель, Лисенко, Березовський, Леонтович...
показати весь коментар
28.06.2022 13:30 Відповісти
Микола Лисенко, Мирослав Скорик
показати весь коментар
28.06.2022 13:13 Відповісти
Поясніть, чому у нас у Києві називають вулицю на честь прихильника яника Кузьми Скрябіна, але при цьому немає вулиці Івасюка? Ніхто ж не сперечатиметься, що вплив Івасюка на українську культуру в рази більший?
показати весь коментар
28.06.2022 13:00 Відповісти
Тут нещастну консерваторію усе не спроможні переіменувати -- аргумент , що Чайковський був геєм й лібералом не приймається , бо на теренах колишньої радянщини я ніколи не чув жодного заклада , якого призначили б імені Людвига Вана , або Йогана Себастіана . Навіть імені Георга Фрідріха Генделя ніхто не вжив як ім"я закладу , хоча усі виконують там "Сарабанду" !
показати весь коментар
28.06.2022 13:06 Відповісти
Нестор Махно? Той самий, який товаришував з червоною сволотою і допомогав їм брати Перекоп? Як результат - захоплення Криму з послідуючою массовою різнею.
Така собі особистість. Неоднозначна.
показати весь коментар
28.06.2022 13:21 Відповісти
Та да! Той самий, якого за Перекоп червоні кацапи нагородили орденом красного знамєні за Перекоп, котрий воював з Українськими державними утвореннями - УНР і Гетьманатом, котрий послуговувався у побуті виключно кацапським ізіком, котрий замість українськох ідеї сповідував ідеї кацапа Кропоткіна, пмо котрого вже ******* кацапи знімають фільми і серіали, у яких він постає героїзованою осоьистістю. Чому так? А тому, що не в останню чергу завдяки махновщині Україна у 20-х роках минулого століття так і не відбулася.
показати весь коментар
28.06.2022 14:03 Відповісти
Так"дотоваришувався" що більшовики оголосили його "поза законом"Вулицям iм.Батько Махно бути!
показати весь коментар
28.06.2022 14:06 Відповісти
Більшовики викосили ВСІХ своїх опонентів. Меншовиків, есерів, анархістів та іншу сволоту поменше. Єжова, Ягоду і безліч інших підорів розстріляли як ворогів народу і англійських шпіонів. То шо, тепер імʼям Єжова вулиці називати?
показати весь коментар
28.06.2022 14:29 Відповісти
Якийсь закинутий і богом забутий глухий провулок Зеленського.
показати весь коментар
28.06.2022 13:34 Відповісти
За переперемену названий улиц
Не спешите
А то некоторые улицы за 30 лет переименовуют уже по третьему разу
В сумах например роменских 1"2"-8 две продольные
Лучше наназвать : каштановая, сиреневая ,заречная ,--не будет дебатов
показати весь коментар
28.06.2022 13:35 Відповісти
"каштановая, сиреневая ,заречная" а ще "малая боярская, трактирная, волжская, охтинская, уральская", які там у свинособак ще е?
показати весь коментар
28.06.2022 13:42 Відповісти
Цей список звісно має бути, але в кожному селі і місті є свої достойні українці, а тому вважаю недоцільним мати однакові назви вулиць типу Шевченка повсюди. Ці люди десь народилися, жили,працювали і померли - там і можна називати в їх честь. Це буде також стимулом для ********** мати мрію і бути достойним, щоб в честь тебе вулицю в твоєму місті назвали. А якщо прізвищ недостатньо, тоді можна на деякий час ( поки видатний не народиться) називати Барвінковою, Мальвовою, Лелековою тощо.
показати весь коментар
28.06.2022 14:07 Відповісти
Махно был пособником большевиков.Опять наступаем на те же грабли.
показати весь коментар
28.06.2022 14:18 Відповісти
особливо потішила серед достойних імен захисників української мови персона батька Махна
очевидно, це якийсь видатний дуже законспірований український культурний діяч
мабуть, писав свої мовознавчі праці в шухляду
показати весь коментар
28.06.2022 16:42 Відповісти
Петлюра де?
показати весь коментар
28.06.2022 17:08 Відповісти
 
 