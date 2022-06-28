В Україні оновили список діячів, іменами яких рекомендують називати вулиці

У розширений список увійшли 150 імен творців, дослідників та популяризаторів української мови, чиїми іменами рекомендують використовувати для географічних назв та об’єктів топоніміки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Уповноваженого із захисту державної мови.

"Сьогодні ми зобов’язані остаточно розірвати пута колонізаторського минулого. Український простір повинен належати українцям. Вулиці, проспекти, сквери, парки повинні носити імена визначних українських діячів, а залишки радянської епохи мають піти в минуле. Деколонізація топонімії незворотня!" - зазначає мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

У списку, серед інших, поет-гуморист Павло Глазовий; письменник і науковець Петро Гулак-Артемовський; літературний критик Іван Дзюба; поет та кіносценарист Іван Драч; поетеса Наталя Забіла; романист Павло Загребельний; композитор Володимир Івасюк; режисер Лесь Курбас; дисидент Левко Лук’яненко; військовий діяч Нестор Махно; режисер Лесь Танюк; історик Орест Субтельний; письменник Володимир Яворівський.

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Список був упорядкований Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем у співпраці з провідними установами Національної академії наук України: Інститутом літератури імені Т.Шевченка, Інститутом мовознавства імені О.Потебні, Інститутом української мови за участі Національної академії педагогічних наук України.

Протягом місяця усі охочі також могли долучитися, надсилаючи свої пропозиції щодо тих українців, які, на їх думку, зробили визначальний внесок у розвиток та утвердження української мови як державної. Пропозиції надходили як з України, так і за кордону, від представників української діаспори, зокрема, і з Канадського інституту українських студій в Торонто.

За словами Уповноваженого, оновлений список буде повторно надісланий очільникам обласних військових адміністрацій для використання в роботі.

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