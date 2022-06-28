РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4165 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
4 628 2
обстрел (20159) Харьков (6515) Синегубов (481)

Рашисты обстреляли Индустриальный район Харькова. Есть пострадавшие, – Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пожежа,дснс,харківщина

Сегодня, 28 июня, российские оккупанты нанесли очередной удар по Индустриальному району Харькова. Возник пожар на одном из предприятий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших. Состояние - среднее, 1 госпитализирован в тяжелом состоянии. Данные обновляются. Просим без необходимости не выходить на улицы города. Берегите себя и своих близких!", – говорится в сообщении.

Также читайте: Число погибших в результате обстрела Харькова возросло до 4, 19 человек ранено, из них 4 ребенка, - Синегубов

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орки проклятые. Берут нас на измор. Не дождетесь, суки.
показать весь комментарий
28.06.2022 13:29 Ответить
А нагребний б. і кучабська л. кажуть, що то каблучок панський. То правда?
показать весь комментарий
28.06.2022 13:40 Ответить
 
 