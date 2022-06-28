Рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Є постраждалі, - Синєгубов
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Сьогодні, 28 червня, російські окупанти завдали черговий удар по Індустріальному району Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.
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Наталия П
показати весь коментар28.06.2022 13:29 Відповісти Мені подобається 0
ROMAN KUZMA
показати весь коментар28.06.2022 13:40 Відповісти Мені подобається 0
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