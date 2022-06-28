УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15169 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 628 2
обстріл (21057) Харків (3880) Синєгубов (759)

Рашисти обстріляли Індустріальний район Харкова. Є постраждалі, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,дснс,харківщина

Сьогодні, 28 червня, російські окупанти завдали черговий удар по Індустріальному району Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти обстріляли Індустріальний район Харкова. Виникла пожежа на одному з підприємств. За попередніми даними, 5 постраждалих. Стан - середній, 1 госпіталізований у тяжкому стані. Дані оновлюються. Просимо без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста. Убезпечуйте себе та своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обстріл Харкова: кількість загиблих зросла до 4, поранено 19 людей, з них 4 дитини, - Синєгубов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орки проклятые. Берут нас на измор. Не дождетесь, суки.
показати весь коментар
28.06.2022 13:29 Відповісти
А нагребний б. і кучабська л. кажуть, що то каблучок панський. То правда?
показати весь коментар
28.06.2022 13:40 Відповісти
 
 