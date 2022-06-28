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Новости ОбществоТехнологии
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АЗС (385) цены (2279) топливо (615)

Цены на топливо стабилизировались, но оно есть не на всех АЗС

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

заправка,азс

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.

Это следует из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 57,05 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 41,77 гривен за литр (-0,10 гривен). 

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Цены на топливо стабилизировались, но оно есть не на всех АЗС 01
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отлично. теперь акцизу и налоги побольше. денег то нет в бюджете, ибо премии и зп дармоедам
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28.06.2022 14:13 Ответить
Цены на топливо стабилизировались на тех АЗС, где его нет.
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28.06.2022 14:16 Ответить
Цены стабилизировались, только бензин разбавлен ослиной мочой. Машина не едет. Причем, нет разницы, где заправляешься за 52 грн. Зато за 60 грн сразу машина оживает.
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28.06.2022 14:43 Ответить
В Киеве можно и по 70 заправится на левой бочке, а на следующий день ехать на сто.
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28.06.2022 16:01 Ответить
Курва, ну що за їбанацтво? Який, *****, рургруп? На більшості заправок немає бензину. Та й хер з ним. Але є випадки, коли в застосунку бензин оплатили, але не було на заправці. То пізніше сказали, що нічого не знаємо. Два сусідні райони в різних областях: в одному завозять регулярно, бери скільки хочеш, а в іншому черги годинами і не вистачає. Це війна. Але навіщо звіздьож про стабілізацію?
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28.06.2022 14:50 Ответить
Они уже месяц как стабильные после очередного подорожаниям. А бензина как небыло так и нет. И не скоро появится. Для этого нефтебазы нужны и нормальная логистика, а этого в ближайшие ... наверное пару лет точно не будт(
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28.06.2022 16:00 Ответить
Так, по 50 не навсіх, а там де 60- то24/7 залийся.
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28.06.2022 17:25 Ответить
 
 