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Цены на топливо стабилизировались, но оно есть не на всех АЗС
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.
Это следует из данных мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 57,05 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 41,77 гривен за литр (-0,10 гривен).
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