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Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС
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Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Але паливо є не у всіх мережах АЗС.
Це випливає з даних моніторингу "Консалтингової групи А-95", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".
За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 57,05 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 41,77 гривень за літр (-0,10 гривень).
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Vi Wa
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belge
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