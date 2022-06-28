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АЗС (376) ціни (676) паливо (408)

Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Технології

заправка,азс

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 28 червня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Але паливо є не у всіх мережах АЗС.

Це випливає з даних моніторингу "Консалтингової групи А-95", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,68 гривень за літр (+0,00 гривень), на дизельне паливо - 57,05 гривень за літр (+0,07 гривень), на автогаз - 41,77 гривень за літр (-0,10 гривень).

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Ціни на паливо стабілізувалися, але воно є не на всіх АЗС 01

Автор: Ольга Лузан
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отлично. теперь акцизу и налоги побольше. денег то нет в бюджете, ибо премии и зп дармоедам
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28.06.2022 14:13 Відповісти
Цены на топливо стабилизировались на тех АЗС, где его нет.
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28.06.2022 14:16 Відповісти
Цены стабилизировались, только бензин разбавлен ослиной мочой. Машина не едет. Причем, нет разницы, где заправляешься за 52 грн. Зато за 60 грн сразу машина оживает.
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28.06.2022 14:43 Відповісти
В Киеве можно и по 70 заправится на левой бочке, а на следующий день ехать на сто.
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28.06.2022 16:01 Відповісти
Курва, ну що за їбанацтво? Який, *****, рургруп? На більшості заправок немає бензину. Та й хер з ним. Але є випадки, коли в застосунку бензин оплатили, але не було на заправці. То пізніше сказали, що нічого не знаємо. Два сусідні райони в різних областях: в одному завозять регулярно, бери скільки хочеш, а в іншому черги годинами і не вистачає. Це війна. Але навіщо звіздьож про стабілізацію?
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28.06.2022 14:50 Відповісти
Они уже месяц как стабильные после очередного подорожаниям. А бензина как небыло так и нет. И не скоро появится. Для этого нефтебазы нужны и нормальная логистика, а этого в ближайшие ... наверное пару лет точно не будт(
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28.06.2022 16:00 Відповісти
Так, по 50 не навсіх, а там де 60- то24/7 залийся.
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28.06.2022 17:25 Відповісти
 
 