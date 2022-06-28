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МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Эстонию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

естонія

МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию "в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

В министерстве отметили, что эстонская таможня после принятия санкций ЕС ввела с 10 июля запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе продуктов и мебели, и на вывоз среди прочего сумок, обуви и электроники дороже 750 евро, а также наличных евро - под угрозой штрафа или тюрьмы (до 3 лет).

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Топ комментарии
+16
по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
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28.06.2022 14:10
+13
tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
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28.06.2022 14:15
+10
Эстонобандеровцы!
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28.06.2022 14:14
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А что случілось? Что-то пошло нє так?
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28.06.2022 14:08 Ответить
по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
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28.06.2022 14:10 Ответить
Думаю, по хрюкалу этим тварям настучат не только в Эстонии, а и во всем цивилизованном мире.
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28.06.2022 14:21 Ответить
Фошызды
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28.06.2022 14:11 Ответить
Эстонобандеровцы!
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28.06.2022 14:14 Ответить
Тібли Лісових братів бояться.
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28.06.2022 14:17 Ответить
tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
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28.06.2022 14:15 Ответить
Усім прибалтійським країнам і Польщі давно пора з рашей розірвати дипломатичні стосунки і вони перестануть їздити автоматично
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28.06.2022 14:22 Ответить
na krainjak ta i bude.
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28.06.2022 15:01 Ответить
Да... Был недавно в Риге, к несчастью пришлось соприкоснуться с уатой в латвии. "Ничо, хахлы, дальшы будет харашо, а бабы потом ишшо нанажают!" кричит он мне из окна. Толстый, пьяный, безработный, потсоянно крутивший какие-то сраные русские песни, так, чтобы слышала вся улица пока, как мне сказали, полиция не пришла и не сломала ему мафон.

З.Ы. уата в германии ничем не лучше, но всё же её концентрация, хоть и велика, но меньше.
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28.06.2022 15:03 Ответить
*Латвии, *Германии
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28.06.2022 15:04 Ответить
derma u nas tut hvatae i vse eto iz za tavo shto v 91om, tot samy zapad nesoglasilsa na DEokupaciju , shto mi hateli zrobiti....no hotj krasnuju ne-do-armiju vyperli naher - i na tom spasiba.
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28.06.2022 15:18 Ответить
Взагалі нікуди б не виїжджали. Бо скрісь вороги.
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28.06.2022 14:16 Ответить
Да их столько бегут в Эстонию москалей, что скоро свет письков в роиссе выключит. И тут же в Нарве рассказывают "ватные эстонцы" про Украину ватную чушь.
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28.06.2022 14:18 Ответить
Бо естонці будуть ******* і плювать у кацапське рило.
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28.06.2022 14:22 Ответить
В мухосранськ нах... де вам,кацапським ублюдкам,саме місце...
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28.06.2022 14:28 Ответить
Ні одна падла нехай не покидає рашкостан, для їх же користі, і в світі чистіше повітря буде!
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28.06.2022 14:31 Ответить
Ахахаха раша маленької Естонії злякалася!!!!
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28.06.2022 14:34 Ответить
А куди можна не утримуватись? Мабуть, у Нікарагуа та Венесуелу.
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28.06.2022 14:36 Ответить
А з іншого боку це може означати намір завдати ударів по Естонії.
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28.06.2022 15:03 Ответить
Кацапам, вообще, нужно воздерживаться от поездок за границу эрэфии. 3.14здить будум везде, где повстречаем, и возможно - ногами...
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28.06.2022 15:15 Ответить
пусть сидят в своих ****** вонючих
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28.06.2022 15:55 Ответить
огромный респект эстонцам!
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28.06.2022 16:25 Ответить
Только в Северную Корею.
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28.06.2022 16:51 Ответить
Рашистів валити треба кругом в кожній країні щоб ці тварюки сиділи на своїй клятій родінє і не рипались.
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28.06.2022 20:25 Ответить
 
 