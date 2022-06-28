5 180 25
МИД РФ призывает россиян воздержаться от поездок в Эстонию
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
МИД России рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Эстонию "в связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
В министерстве отметили, что эстонская таможня после принятия санкций ЕС ввела с 10 июля запрет на ввоз из России ряда товаров, в том числе продуктов и мебели, и на вывоз среди прочего сумок, обуви и электроники дороже 750 евро, а также наличных евро - под угрозой штрафа или тюрьмы (до 3 лет).
Топ комментарии
+16 KosAn30 JT26
показать весь комментарий28.06.2022 14:10
+13 nav svargi
показать весь комментарий28.06.2022 14:15
+10 NewTroll
показать весь комментарий28.06.2022 14:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
З.Ы. уата в германии ничем не лучше, но всё же её концентрация, хоть и велика, но меньше.