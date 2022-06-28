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МЗС РФ закликає росіян утриматись від поїздок до Естонії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

естонія

МЗС Росії рекомендує громадянам РФ утримуватися від поїздок до Естонії "у зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

В міністерстві зазначили, що естонська митниця після ухвалення санкцій ЄС запровадила з 10 липня заборону на ввезення з Росії низки товарів, зокрема продуктів і меблів, і на вивезення серед іншого сумок, взуття та електроніки, вартість якої перевищує 750 євро, а також готівкових євро - під загрозою штрафу чи в'язниці (до 3 років).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
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28.06.2022 14:10
+13
tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
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28.06.2022 14:15
+10
Эстонобандеровцы!
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28.06.2022 14:14
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А что случілось? Что-то пошло нє так?
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28.06.2022 14:08 Відповісти
по хрюкалу кацапскому могут настучать,если хлебальник начнут открывать
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28.06.2022 14:10 Відповісти
Думаю, по хрюкалу этим тварям настучат не только в Эстонии, а и во всем цивилизованном мире.
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28.06.2022 14:21 Відповісти
Фошызды
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28.06.2022 14:11 Відповісти
Эстонобандеровцы!
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28.06.2022 14:14 Відповісти
Тібли Лісових братів бояться.
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28.06.2022 14:17 Відповісти
tak eto zhe harasho - menshe etovo derma v EE bude...esho bi i LV ta LT mogli prizvati....da teh kto uzhe sdes - zabrati i prjamo v jakutiju ...*****.
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28.06.2022 14:15 Відповісти
Усім прибалтійським країнам і Польщі давно пора з рашей розірвати дипломатичні стосунки і вони перестануть їздити автоматично
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28.06.2022 14:22 Відповісти
na krainjak ta i bude.
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28.06.2022 15:01 Відповісти
Да... Был недавно в Риге, к несчастью пришлось соприкоснуться с уатой в латвии. "Ничо, хахлы, дальшы будет харашо, а бабы потом ишшо нанажают!" кричит он мне из окна. Толстый, пьяный, безработный, потсоянно крутивший какие-то сраные русские песни, так, чтобы слышала вся улица пока, как мне сказали, полиция не пришла и не сломала ему мафон.

З.Ы. уата в германии ничем не лучше, но всё же её концентрация, хоть и велика, но меньше.
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28.06.2022 15:03 Відповісти
*Латвии, *Германии
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28.06.2022 15:04 Відповісти
derma u nas tut hvatae i vse eto iz za tavo shto v 91om, tot samy zapad nesoglasilsa na DEokupaciju , shto mi hateli zrobiti....no hotj krasnuju ne-do-armiju vyperli naher - i na tom spasiba.
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28.06.2022 15:18 Відповісти
Взагалі нікуди б не виїжджали. Бо скрісь вороги.
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28.06.2022 14:16 Відповісти
Да их столько бегут в Эстонию москалей, что скоро свет письков в роиссе выключит. И тут же в Нарве рассказывают "ватные эстонцы" про Украину ватную чушь.
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28.06.2022 14:18 Відповісти
Бо естонці будуть ******* і плювать у кацапське рило.
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28.06.2022 14:22 Відповісти
В мухосранськ нах... де вам,кацапським ублюдкам,саме місце...
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28.06.2022 14:28 Відповісти
Ні одна падла нехай не покидає рашкостан, для їх же користі, і в світі чистіше повітря буде!
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28.06.2022 14:31 Відповісти
Ахахаха раша маленької Естонії злякалася!!!!
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28.06.2022 14:34 Відповісти
А куди можна не утримуватись? Мабуть, у Нікарагуа та Венесуелу.
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28.06.2022 14:36 Відповісти
А з іншого боку це може означати намір завдати ударів по Естонії.
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28.06.2022 15:03 Відповісти
Кацапам, вообще, нужно воздерживаться от поездок за границу эрэфии. 3.14здить будум везде, где повстречаем, и возможно - ногами...
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28.06.2022 15:15 Відповісти
пусть сидят в своих ****** вонючих
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28.06.2022 15:55 Відповісти
огромный респект эстонцам!
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28.06.2022 16:25 Відповісти
Только в Северную Корею.
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28.06.2022 16:51 Відповісти
Рашистів валити треба кругом в кожній країні щоб ці тварюки сиділи на своїй клятій родінє і не рипались.
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28.06.2022 20:25 Відповісти
 
 