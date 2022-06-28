МЗС РФ закликає росіян утриматись від поїздок до Естонії

МЗС Росії рекомендує громадянам РФ утримуватися від поїздок до Естонії "у зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

В міністерстві зазначили, що естонська митниця після ухвалення санкцій ЄС запровадила з 10 липня заборону на ввезення з Росії низки товарів, зокрема продуктів і меблів, і на вивезення серед іншого сумок, взуття та електроніки, вартість якої перевищує 750 євро, а також готівкових євро - під загрозою штрафу чи в'язниці (до 3 років).

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