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МЗС РФ закликає росіян утриматись від поїздок до Естонії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
МЗС Росії рекомендує громадянам РФ утримуватися від поїздок до Естонії "у зв'язку з відверто ворожим ставленням Естонії до Росії та її громадян".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
В міністерстві зазначили, що естонська митниця після ухвалення санкцій ЄС запровадила з 10 липня заборону на ввезення з Росії низки товарів, зокрема продуктів і меблів, і на вивезення серед іншого сумок, взуття та електроніки, вартість якої перевищує 750 євро, а також готівкових євро - під загрозою штрафу чи в'язниці (до 3 років).
Топ коментарі
+16 KosAn30 JT26
показати весь коментар28.06.2022 14:10
+13 nav svargi
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+10 NewTroll
показати весь коментар28.06.2022 14:14
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З.Ы. уата в германии ничем не лучше, но всё же её концентрация, хоть и велика, но меньше.