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Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

туризм,греція,відпочинок,відпустка

МЗС РФ попереджає співргромадян, що відпочивати в Греції небезпечно, адже там фіксують "випадки агресії та дискримінації". Бувало навіть і побиття.

Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив російський дипломат. За його словами, були навіть випадки побиття.

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Крім того, за словами Піліпсона, грецькі банки найчастіше вільно трактують введені Євросоюзом обмежувальні заходи, та "блокують рахунки росіян за національною ознакою".

Дипломат зазначив, що росіяни скаржаться своїй владі на порушення їхніх прав та інтересів, і Слідчий комітет РФ вже порушив кілька справ.

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"Рекомендуємо громадянам у разі інцидентів подавати заяви до грецьких компетентних органів для притягнення винних до відповідальності. Як зазначалося вище, можливості консульського сприяння зараз серйозно обмежені через скорочення дипперсоналу, плюс наші офіційні запити часто залишаються без відповіді", - сказав Піліпсон.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+79
Дуже подобаються такi новини, де росiян "абiжають".
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23.06.2022 11:23
+50
кацапів потрібно не принижувати чи бити по пиці - кацапів потрібно утилізовувати як біологічне сміття
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23.06.2022 11:27
+45
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23.06.2022 11:34
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Книга Почему они нас не любят?, жанр: Мистический триллер, автор Лариса Малмыгина.
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23.06.2022 11:22 Відповісти
Дуже подобаються такi новини, де росiян "абiжають".
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23.06.2022 11:23 Відповісти
Нєхрен шастать.
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23.06.2022 11:27 Відповісти
Пишіть скаргу у воронєжській суд, або у спортлото.
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23.06.2022 11:27 Відповісти
кацапів потрібно не принижувати чи бити по пиці - кацапів потрібно утилізовувати як біологічне сміття
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23.06.2022 11:27 Відповісти
Підтримую,побачив кацапа,зроби все щоб він якнайшвидше подох.
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23.06.2022 11:30 Відповісти
Але перед тим відметелити не завадить.
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23.06.2022 12:14 Відповісти
Грекофашисты!!!!!111
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23.06.2022 11:29 Відповісти
ГрекобандЄрАвці
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23.06.2022 11:43 Відповісти
З безпечних країн залишилась тільки православна Еритрея.
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23.06.2022 11:29 Відповісти
підтримую, саме туди касапи мають їхати,африканці хоч поласують )
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23.06.2022 11:43 Відповісти
И то, там диарея и гонорея
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23.06.2022 12:20 Відповісти
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23.06.2022 11:30 Відповісти
Це МЗС расісі підсмоктує Туркам щоб насрати грекам з туризмом, все просто!
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23.06.2022 11:31 Відповісти
Безопасно для кацапа дно морское. Больше безопасных мест нет.
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23.06.2022 11:32 Відповісти
А шо, ********?
МАЛО!
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23.06.2022 11:32 Відповісти
Цих абіженок пів-Кіпра. У них там "дачі". І ніхто не викинув звідти.
А МЗС раші - це ще те джерело інформації.
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23.06.2022 11:32 Відповісти
І в якого відсотка дирожопих росіян є дачі на Кіпрі?
Особливо в останні 8 років, коли вони навіть у Болгаріі стали розпродавати свій недвіж.
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23.06.2022 11:35 Відповісти
Порівнювати Кіпр і Болгарію недоречно з багатьох причин. Офіційні цифри по кількості русні можете подивитись самі і вони не малі. Але, але! Одна манька офіційно зареєстрована, а мешкає ціле кодло - діди , баби, вилупки тощо. Навіть, свої школи за програмою "школа раісі". А автопробіги які вони влаштовували, то навіть Німеччину переплюнули. Вони тут скрізь.
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23.06.2022 13:08 Відповісти
Русні краще за все зараз відпочивати в КНДР та Монголії.
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23.06.2022 11:33 Відповісти
Ще є "мальовнича" Абхазія, куди в свій час кацапня свій "рускій мір" принесла...


Ерітрея також гостинно запрошує на відпочинок "братушок"...

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23.06.2022 11:53 Відповісти
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Москалі, не їдьте в Грецію. Якутія чудовий туристичний край. Дивіться канал Олеся Петровича, він вам покаже. Шшш, тільки не кажіть їм про якутських комарів.
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Може справа не в русофобії греків ? Може справа в поведінці кацапні в цій країні .? .
.
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23.06.2022 11:34 Відповісти
Це якийсь кацап автограф залишив...
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23.06.2022 11:43 Відповісти
бить их надо везде, где встретишь, для профилактики...
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23.06.2022 11:39 Відповісти
Піліпсонов притесняют не тільки греки.
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23.06.2022 11:40 Відповісти
Правильно, хай москалі їдуть відпочивають у Воркуті!
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23.06.2022 11:41 Відповісти
Скоро вас ублюдков еще и вылавливать будут и судить или уничтожать на месте как немецких нацистов когда то.
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23.06.2022 11:43 Відповісти
Світ без кацапів,то вже Рай??
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23.06.2022 11:47 Відповісти
Кацапи не тварини. Пускати заборонено. Біснуваті!!!
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23.06.2022 11:45 Відповісти
ТИМ, ХТО У РАСЄЇ...Які виходці з України..
Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!
Ольга КРИЖАНІВСЬКА..
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23.06.2022 11:47 Відповісти
... И так должно быть по всему миру.
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23.06.2022 11:48 Відповісти
Я понял, что ЕСТЬ основание проводить специальную военную операцию в Греции. Там русскоязычные требуют защиты, референдума и присоединения Греции к России. Ведь в Греции правят греческие националисты, которые даже обычный салат назвали "греческим".
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23.06.2022 11:49 Відповісти
Бомбить Афіни! Грекофашісти утесняют. Греція всегда біла рассійской, пора вернуться на родіну
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23.06.2022 12:55 Відповісти
Ну, якшо вже греки их пинают ****, русофобия шагает по планете, кругом одни нацисты и фашисты 😂🤣😂
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23.06.2022 11:54 Відповісти
"Бувало навіть і побиття." - це лише початок, новий сезон може принести такі терміни як "травматична декапітація"
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23.06.2022 11:57 Відповісти
Профілактична дефлорація
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23.06.2022 12:56 Відповісти
Вроде кругом ****.т русишфашистов.
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23.06.2022 11:57 Відповісти
Нічого, хай звикають. Скоро й вбивати почнуть
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23.06.2022 11:58 Відповісти
На пляжах Північного Льодовикового океану повно місця для всієї русні, хоча може моржі будуть проти такої смердючої пошесті
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23.06.2022 12:00 Відповісти
Вот увидишь так москаля , возьмёшь кирпич и кинешь в него или его машину, а потом скажешь а то не я то осколок от дома из Мариуполя, Бучи, Чернигова, Харькова, Рубежного и т.д долетал до вас.
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23.06.2022 12:04 Відповісти
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23.06.2022 12:06 Відповісти
В солнечный Магадан!
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23.06.2022 13:48 Відповісти
в бурятію всі, бурятію....
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23.06.2022 12:08 Відповісти
Ничего страшного, теперь Турция получит дополнительную прибыль, там их любят.
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23.06.2022 12:10 Відповісти
You don't need a visa here. Welcome to Namibia!(c)
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23.06.2022 12:11 Відповісти
І що "скрЄпні" забули в Греції??!!
Гора Афон від пляжу далеко... а на пляж і в Анапі можна поїхати, а не пертися зі свинячим рилом між порядних людей.
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23.06.2022 12:21 Відповісти
Жидогрекобандеровцы!!!!
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23.06.2022 12:26 Відповісти
Тобто орки, крім всього іншого, знищували маріупольських греків, а потім дивуються, а чого це їх в Греції не *******.
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23.06.2022 12:29 Відповісти
А що ці роки взагалі роблять у загниваючій Європі?
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23.06.2022 12:30 Відповісти
Як казав один не грецький письменник, "будем, будем бить!"
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23.06.2022 12:39 Відповісти
Це називаєця - "Анти3,14дорасівські заходи"...
Служба захисту людей від скаженних тварин - в дії...
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23.06.2022 13:17 Відповісти
Неужто только в Греции?
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23.06.2022 13:23 Відповісти
Путінских орків теба давити по всій планеті !
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23.06.2022 13:27 Відповісти
За 12років на одному з островів де проживаю, перший раз здихнули свіжим повітрям без тієї наглої, обдертої, та фальшиво орди, де по незрозумілі помилці, їх називали туристами
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23.06.2022 13:41 Відповісти
на сахалін хай їдуть , там тоже море
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23.06.2022 13:45 Відповісти
Во во это маленькая но приятная новость что русаков и там не любят.
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23.06.2022 13:48 Відповісти
ну все, Греція то була місцем №2 для кацапотуриста після Туреччини. Лишились Туреччина та мабудь Єгипет
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23.06.2022 13:56 Відповісти
Верно, бей русских пока не поумнеют. То что не доходит через уши, должно дойти через задницу
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23.06.2022 15:29 Відповісти
 
 