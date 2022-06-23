Росіян попередили про небезпеку відпочинку в Греції
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МЗС РФ попереджає співргромадян, що відпочивати в Греції небезпечно, адже там фіксують "випадки агресії та дискримінації". Бувало навіть і побиття.
Про це заявив директор четвертого європейського департаменту МЗС РФ Юрій Піліпсон, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"В умовах безперервної антиросійської риторики з боку грецьких офіційних осіб та тиражування в місцевих ЗМІ дезінформації про події в Україні - а російські інформджерела давно заблоковані - продовжують надходити повідомлення про факти дискримінації і навіть пряму агресію стосовно росіян і російськомовних громадян", - заявив російський дипломат. За його словами, були навіть випадки побиття.
Крім того, за словами Піліпсона, грецькі банки найчастіше вільно трактують введені Євросоюзом обмежувальні заходи, та "блокують рахунки росіян за національною ознакою".
Дипломат зазначив, що росіяни скаржаться своїй владі на порушення їхніх прав та інтересів, і Слідчий комітет РФ вже порушив кілька справ.
"Рекомендуємо громадянам у разі інцидентів подавати заяви до грецьких компетентних органів для притягнення винних до відповідальності. Як зазначалося вище, можливості консульського сприяння зараз серйозно обмежені через скорочення дипперсоналу, плюс наші офіційні запити часто залишаються без відповіді", - сказав Піліпсон.
Будь ласка, зачекайте...
МАЛО!
А МЗС раші - це ще те джерело інформації.
Особливо в останні 8 років, коли вони навіть у Болгаріі стали розпродавати свій недвіж.
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Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!
Ольга КРИЖАНІВСЬКА..
Гора Афон від пляжу далеко... а на пляж і в Анапі можна поїхати, а не пертися зі свинячим рилом між порядних людей.
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