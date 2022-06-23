Россиян предупредили об опасности отдыха в Греции
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МИД РФ предупреждает сограждан, что отдыхать в Греции опасно, ведь там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации". Бывали даже и избиения.
Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"В условиях непрерывной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях в Украине - а российские источники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан", - заявил российский дипломат. По его словам, были даже случаи избиения.
Кроме того, по словам Пилипсона, греческие банки чаще всего свободно трактуют введенные Евросоюзом ограничительные меры и "блокируют счета россиян по национальному признаку".
Дипломат отметил, что россияне жалуются своим властям на нарушение их прав и интересов, и Следственный комитет РФ уже возбудил несколько дел.
"Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как отмечалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс наши официальные запросы часто остаются без ответа", - сказал Пилипсон.
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МАЛО!
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Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!
Ольга КРИЖАНІВСЬКА..
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