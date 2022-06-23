Россиян предупредили об опасности отдыха в Греции

МИД РФ предупреждает сограждан, что отдыхать в Греции опасно, ведь там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации". Бывали даже и избиения.

Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В условиях непрерывной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях в Украине - а российские источники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан", - заявил российский дипломат. По его словам, были даже случаи избиения.

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Кроме того, по словам Пилипсона, греческие банки чаще всего свободно трактуют введенные Евросоюзом ограничительные меры и "блокируют счета россиян по национальному признаку".

Дипломат отметил, что россияне жалуются своим властям на нарушение их прав и интересов, и Следственный комитет РФ уже возбудил несколько дел.

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"Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как отмечалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс наши официальные запросы часто остаются без ответа", - сказал Пилипсон.