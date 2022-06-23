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Россиян предупредили об опасности отдыха в Греции

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

туризм,греція,відпочинок,відпустка

МИД РФ предупреждает сограждан, что отдыхать в Греции опасно, ведь там фиксируют "случаи агрессии и дискриминации". Бывали даже и избиения.

Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"В условиях непрерывной антироссийской риторики со стороны греческих официальных лиц и тиражирования в местных СМИ дезинформации о событиях в Украине - а российские источники давно заблокированы - продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и даже прямой агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан", - заявил российский дипломат. По его словам, были даже случаи избиения.

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Кроме того, по словам Пилипсона, греческие банки чаще всего свободно трактуют введенные Евросоюзом ограничительные меры и "блокируют счета россиян по национальному признаку".

Дипломат отметил, что россияне жалуются своим властям на нарушение их прав и интересов, и Следственный комитет РФ уже возбудил несколько дел.

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"Рекомендуем гражданам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности. Как отмечалось выше, возможности консульского содействия сейчас серьезно ограничены из-за сокращения дипперсонала, плюс наши официальные запросы часто остаются без ответа", - сказал Пилипсон.
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Топ комментарии
+79
Дуже подобаються такi новини, де росiян "абiжають".
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23.06.2022 11:23
+50
кацапів потрібно не принижувати чи бити по пиці - кацапів потрібно утилізовувати як біологічне сміття
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23.06.2022 11:27
+45
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23.06.2022 11:34
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Книга Почему они нас не любят?, жанр: Мистический триллер, автор Лариса Малмыгина.
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23.06.2022 11:22 Ответить
Дуже подобаються такi новини, де росiян "абiжають".
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23.06.2022 11:23 Ответить
Нєхрен шастать.
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23.06.2022 11:27 Ответить
Пишіть скаргу у воронєжській суд, або у спортлото.
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23.06.2022 11:27 Ответить
кацапів потрібно не принижувати чи бити по пиці - кацапів потрібно утилізовувати як біологічне сміття
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23.06.2022 11:27 Ответить
Підтримую,побачив кацапа,зроби все щоб він якнайшвидше подох.
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23.06.2022 11:30 Ответить
Але перед тим відметелити не завадить.
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23.06.2022 12:14 Ответить
Грекофашисты!!!!!111
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23.06.2022 11:29 Ответить
ГрекобандЄрАвці
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23.06.2022 11:43 Ответить
З безпечних країн залишилась тільки православна Еритрея.
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23.06.2022 11:29 Ответить
підтримую, саме туди касапи мають їхати,африканці хоч поласують )
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23.06.2022 11:43 Ответить
И то, там диарея и гонорея
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23.06.2022 12:20 Ответить
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23.06.2022 11:30 Ответить
Це МЗС расісі підсмоктує Туркам щоб насрати грекам з туризмом, все просто!
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23.06.2022 11:31 Ответить
Безопасно для кацапа дно морское. Больше безопасных мест нет.
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23.06.2022 11:32 Ответить
А шо, ********?
МАЛО!
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23.06.2022 11:32 Ответить
Цих абіженок пів-Кіпра. У них там "дачі". І ніхто не викинув звідти.
А МЗС раші - це ще те джерело інформації.
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23.06.2022 11:32 Ответить
І в якого відсотка дирожопих росіян є дачі на Кіпрі?
Особливо в останні 8 років, коли вони навіть у Болгаріі стали розпродавати свій недвіж.
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23.06.2022 11:35 Ответить
Порівнювати Кіпр і Болгарію недоречно з багатьох причин. Офіційні цифри по кількості русні можете подивитись самі і вони не малі. Але, але! Одна манька офіційно зареєстрована, а мешкає ціле кодло - діди , баби, вилупки тощо. Навіть, свої школи за програмою "школа раісі". А автопробіги які вони влаштовували, то навіть Німеччину переплюнули. Вони тут скрізь.
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23.06.2022 13:08 Ответить
Русні краще за все зараз відпочивати в КНДР та Монголії.
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23.06.2022 11:33 Ответить
Ще є "мальовнича" Абхазія, куди в свій час кацапня свій "рускій мір" принесла...


Ерітрея також гостинно запрошує на відпочинок "братушок"...

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23.06.2022 11:53 Ответить
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23.06.2022 11:34 Ответить
Москалі, не їдьте в Грецію. Якутія чудовий туристичний край. Дивіться канал Олеся Петровича, він вам покаже. Шшш, тільки не кажіть їм про якутських комарів.
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23.06.2022 11:34 Ответить
Може справа не в русофобії греків ? Може справа в поведінці кацапні в цій країні .? .
.
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23.06.2022 11:34 Ответить
Це якийсь кацап автограф залишив...
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23.06.2022 11:43 Ответить
бить их надо везде, где встретишь, для профилактики...
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23.06.2022 11:39 Ответить
Піліпсонов притесняют не тільки греки.
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23.06.2022 11:40 Ответить
Правильно, хай москалі їдуть відпочивають у Воркуті!
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23.06.2022 11:41 Ответить
Скоро вас ублюдков еще и вылавливать будут и судить или уничтожать на месте как немецких нацистов когда то.
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23.06.2022 11:43 Ответить
Світ без кацапів,то вже Рай??
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23.06.2022 11:47 Ответить
Кацапи не тварини. Пускати заборонено. Біснуваті!!!
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23.06.2022 11:45 Ответить
ТИМ, ХТО У РАСЄЇ...Які виходці з України..
Звертаюсь до вас, сучі сини й дочки! Ті, що пихато з'їжджалися щоліта попити свіжого молока й пожерти молодої картоплі в батьківській хаті. Що звисока дивились на тих, хто сіяв, орав, зберігав...
Коли ж ви зрадили? Чи тоді, коли залишались паршивими прапорщиками? Чи тоді, аж тоді, коли записували своїх дітей руськими? Чи тоді, коли так поблажливо патякали про те, а що ми тут бачили...
А ти, офіцерня без гідности й чести , вивчена вбивати й не навчена совісти! Ти віддаєш честь прапору, який в аватарці виставляєш у день нападу на твою Вітчизну... А в тебе там ще жива мама, якій не поталанило вмерти до твоєї ганьби! Що ти думаєш...
Зреклися свого, а чужому ви не треба.
У нас сонце встає над Чутянським лісом, а викочується в Мамаїв яр. Так було завжди , і так буде! Ви у чужих В'ятках, Вологдах, Воркутах, Сахалінах, Нижніх Новгородах будете несвоїми завжди, бо ви прокляті місцем свого народження... Ви маєте якісь там квартири - але не маєте храму в душі; у ваших жилах жидєнькі щі, а не козацька кров...
Ви не вийшли проти війни. Не за нас - за нас стоїмо ми. Ви не зупиняєте хворого бункерника, який плює на світ - гріш вам ціна.
Ви ніколи не приїдете на могили батьків, ви ніколи не побачите рідне, бо рід вас уже прокляв... Ви ніхто, бо вас не чути й не видно... Зневажаю!
Ольга КРИЖАНІВСЬКА..
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23.06.2022 11:47 Ответить
... И так должно быть по всему миру.
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23.06.2022 11:48 Ответить
Я понял, что ЕСТЬ основание проводить специальную военную операцию в Греции. Там русскоязычные требуют защиты, референдума и присоединения Греции к России. Ведь в Греции правят греческие националисты, которые даже обычный салат назвали "греческим".
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23.06.2022 11:49 Ответить
Бомбить Афіни! Грекофашісти утесняют. Греція всегда біла рассійской, пора вернуться на родіну
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23.06.2022 12:55 Ответить
Ну, якшо вже греки их пинают ****, русофобия шагает по планете, кругом одни нацисты и фашисты 😂🤣😂
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23.06.2022 11:54 Ответить
"Бувало навіть і побиття." - це лише початок, новий сезон може принести такі терміни як "травматична декапітація"
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23.06.2022 11:57 Ответить
Профілактична дефлорація
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23.06.2022 12:56 Ответить
Вроде кругом ****.т русишфашистов.
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23.06.2022 11:57 Ответить
Нічого, хай звикають. Скоро й вбивати почнуть
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23.06.2022 11:58 Ответить
На пляжах Північного Льодовикового океану повно місця для всієї русні, хоча може моржі будуть проти такої смердючої пошесті
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23.06.2022 12:00 Ответить
Вот увидишь так москаля , возьмёшь кирпич и кинешь в него или его машину, а потом скажешь а то не я то осколок от дома из Мариуполя, Бучи, Чернигова, Харькова, Рубежного и т.д долетал до вас.
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23.06.2022 12:04 Ответить
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23.06.2022 12:06 Ответить
В солнечный Магадан!
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23.06.2022 13:48 Ответить
в бурятію всі, бурятію....
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23.06.2022 12:08 Ответить
Ничего страшного, теперь Турция получит дополнительную прибыль, там их любят.
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23.06.2022 12:10 Ответить
You don't need a visa here. Welcome to Namibia!(c)
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23.06.2022 12:11 Ответить
І що "скрЄпні" забули в Греції??!!
Гора Афон від пляжу далеко... а на пляж і в Анапі можна поїхати, а не пертися зі свинячим рилом між порядних людей.
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23.06.2022 12:21 Ответить
Жидогрекобандеровцы!!!!
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23.06.2022 12:26 Ответить
Тобто орки, крім всього іншого, знищували маріупольських греків, а потім дивуються, а чого це їх в Греції не *******.
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23.06.2022 12:29 Ответить
А що ці роки взагалі роблять у загниваючій Європі?
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23.06.2022 12:30 Ответить
Як казав один не грецький письменник, "будем, будем бить!"
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23.06.2022 12:39 Ответить
Це називаєця - "Анти3,14дорасівські заходи"...
Служба захисту людей від скаженних тварин - в дії...
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23.06.2022 13:17 Ответить
Неужто только в Греции?
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23.06.2022 13:23 Ответить
Путінских орків теба давити по всій планеті !
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23.06.2022 13:27 Ответить
За 12років на одному з островів де проживаю, перший раз здихнули свіжим повітрям без тієї наглої, обдертої, та фальшиво орди, де по незрозумілі помилці, їх називали туристами
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23.06.2022 13:41 Ответить
на сахалін хай їдуть , там тоже море
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23.06.2022 13:45 Ответить
Во во это маленькая но приятная новость что русаков и там не любят.
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23.06.2022 13:48 Ответить
ну все, Греція то була місцем №2 для кацапотуриста після Туреччини. Лишились Туреччина та мабудь Єгипет
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23.06.2022 13:56 Ответить
Верно, бей русских пока не поумнеют. То что не доходит через уши, должно дойти через задницу
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23.06.2022 15:29 Ответить
 
 